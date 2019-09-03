Бразилия: Серия A 2019
Флуминенсе
0:1
Конец матча
Аваи
29' Желтая карточкаRicardo Thalheimer
30' Желтая карточкаАллан Соуза
75' Желтая карточкаНино Хуан
0:1
87' ПенальтиПаулу Жоау
90' Желтая карточкаCaio XIII
21
Igor
Juliao
33
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
29
Аллан
Соуза
10
Гансо
Пауло
23
Хоао
Педро
89
Владимир
22
Иури
Фрейтас
97
Lourenco
19
Паулу
Жоау
9
Brenner
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хоао ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
-
20 Daniel XII
-
-
-
-
13 Frazan
-
5 Airton I
-
12 Lucao
-
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
22 Иури ФрейтасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 LourencoПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
9 BrennerНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
10 Douglas X
-
21 Luan Pereira
-
96 Gustavo V
-
16 Luanderson
Ход матча
30'
75'
81'
87'
0:1
90'
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе
Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао
Аваи Последние 20 матчей: +3 =7 -10Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао
Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
Аваи: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|11
|3
|3
|38 - 18
|36
|2.
|Сантос
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|3.
|Коринтианс
|17
|8
|7
|2
|19 - 9
|31
|4.
|Сан-Паулу
|17
|8
|7
|2
|20 - 11
|31
|5.
|Палмейрас
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|6.
|Интернасьональ
|17
|8
|3
|6
|21 - 16
|27
|7.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|3
|6
|22 - 18
|27
|8.
|Байя
|17
|7
|6
|4
|19 - 15
|27
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|1
|8
|24 - 17
|25
|10.
|Ботафого Рибейрао
|17
|7
|2
|8
|16 - 18
|23
|11.
|Гремио
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|21 - 24
|21
|13.
|Гойяс
|17
|6
|3
|8
|16 - 27
|21
|14.
|Сеара
|17
|6
|2
|9
|19 - 18
|20
|15.
|Васко да Гама
|17
|5
|5
|7
|16 - 23
|20
|16.
|Крузейро
|17
|4
|6
|7
|15 - 23
|18
|17.
|Шапекоэнсе
|17
|3
|5
|9
|16 - 28
|14
|18.
|Флуминенсе
|16
|3
|3
|10
|19 - 26
|12
|19.
|Алагоано
|17
|2
|6
|9
|5 - 24
|12
|20.
|Аваи
|17
|1
|7
|9
|9 - 22
|10
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