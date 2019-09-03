Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Флуминенсе
0:1
Конец матча
Аваи
0'
29' Желтая карточка
Ricardo Thalheimer
30' Желтая карточка
Аллан Соуза
75' Желтая карточка
Нино Хуан
0:1
87' Пенальти
Паулу Жоау
90' Желтая карточка
Caio XIII
90'+6
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
33
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
29
Аллан
Соуза
18
Нем
Веллингтон
10
Гансо
Пауло
77
Нене
Андерсон
11
Jony
Gonzalez
23
Хоао
Педро
89
Владимир
22
Иури
Фрейтас
14
Ricardo
Thalheimer
33
Marquinhos
IX
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
7
Pedro
Castro
97
Lourenco
27
Франко
Ричард
19
Паулу
Жоау
70
Caio
Paulista
9
Brenner
Флуминенсе
4-1-4-1
Аваи
4-1-4-1

Ход матча

29'
 
Ricardo Thalheimer
30'
Аллан Соуза
 
56'
 
Жуниньо Пернамбукано
Brenner
69'
Пауло Маркос
Нем Веллингтон
 
69'
Caio Vinicius
Гансо Пауло
 
75'
Нино Хуан
 
76'
 
Москера Джонни
Lourenco
81'
Lucao
Хоао Педро
 
87'
0:1
Паулу Жоау
90'
 
Matheus III
Паулу Жоау
90'
Caio XIII
 

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе
Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао
Аваи Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао
Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
Аваи: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
Аваи 1:0 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 1:2 Аваи Кубок Флуминенсе 1:0 Аваи Серия A Аваи 0:3 Флуминенсе Серия A
Флуминенсе 3:1 Аваи Серия A Аваи 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 3:1 Аваи Серия A Аваи 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Аваи Серия A Аваи 0:3 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 3:2 Аваи Серия A Аваи 3:2 Флуминенсе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Фламенго 17 11 3 3 38 - 18 36
2. Сантос 17 11 3 3 29 - 17 36
3. Коринтианс 17 8 7 2 19 - 9 31
4. Сан-Паулу 17 8 7 2 20 - 11 31
5. Палмейрас 16 8 6 2 24 - 13 30
6. Интернасьональ 17 8 3 6 21 - 16 27
7. Атлетико Минейро 17 8 3 6 22 - 18 27
8. Байя 17 7 6 4 19 - 15 27
9. Атлетико Паранаэнсе 17 8 1 8 24 - 17 25
10. Ботафого Рибейрао 17 7 2 8 16 - 18 23
11. Гремио 17 5 7 5 20 - 21 22
12. Форталеза 17 6 3 8 21 - 24 21
13. Гойяс 17 6 3 8 16 - 27 21
14. Сеара 17 6 2 9 19 - 18 20
15. Васко да Гама 17 5 5 7 16 - 23 20
16. Крузейро 17 4 6 7 15 - 23 18
17. Шапекоэнсе 17 3 5 9 16 - 28 14
18. Флуминенсе 16 3 3 10 19 - 26 12
19. Алагоано 17 2 6 9 5 - 24 12
20. Аваи 17 1 7 9 9 - 22 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Аллан Соуза получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Ricardo Thalheimer получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...