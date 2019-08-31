Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Второй тайм: 90+'
Сеара
17' Желтая карточкаВеллингтон III
1:0
45' ГолNikao
45' Желтая карточкаGaliano da Costa Mateus III
81' Желтая карточкаCristovam
23
Madson
II
14
Robson
Bambu
39
Bruno
Moura
10
Marcelo
XIII
11
Nikao
7
Roni
III
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Madson IIЗащитник
-
14 Robson BambuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Bruno MouraПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Marcelo XIIIПолузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
7 Roni IIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
-
16 Абнер ФелипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Khellven
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 BergsonНападающий
-
27 Wescley V
-
-
10 Felipe XVI
-
Ход матча
17'
45'
1:0
81'
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =1 -10Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт
Сеара Последние 20 матчей: +7 =2 -11Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза
Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|1:0
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|2.
|Фламенго
|16
|10
|3
|3
|35 - 18
|33
|3.
|Сан-Паулу
|17
|8
|7
|2
|20 - 11
|31
|4.
|Палмейрас
|15
|8
|6
|1
|24 - 10
|30
|5.
|Коринтианс
|16
|7
|7
|2
|18 - 9
|28
|6.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|7.
|Байя
|17
|7
|6
|4
|19 - 15
|27
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|17
|8
|1
|8
|24 - 17
|25
|9.
|Интернасьональ
|16
|7
|3
|6
|18 - 14
|24
|10.
|Ботафого Рибейрао
|16
|7
|2
|7
|14 - 15
|23
|11.
|Гремио
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Гойяс
|16
|6
|3
|7
|16 - 25
|21
|13.
|Васко да Гама
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|14.
|Сеара
|0:1
|17
|6
|2
|9
|19 - 18
|20
|15.
|Форталеза
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|16.
|Крузейро
|16
|3
|6
|7
|14 - 23
|15
|17.
|Шапекоэнсе
|0:1
|17
|3
|5
|9
|16 - 28
|14
|18.
|Флуминенсе
|15
|3
|3
|9
|19 - 25
|12
|19.
|Алагоано
|17
|2
|6
|9
|5 - 24
|12
|20.
|Аваи
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
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