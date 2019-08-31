Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Паранаэнсе
1:0
Второй тайм: 90+'
Сеара
0'
17' Желтая карточка
Веллингтон III
1:0
45' Гол
Nikao
45' Желтая карточка
Galiano da Costa Mateus III
81' Желтая карточка
Cristovam
90'+1
1
Aderbar
Santos
23
Madson
II
14
Robson
Bambu
34
Pedro
Henrique
II
21
Адриано
Коррея
39
Bruno
Moura
5
Веллингтон
III
10
Marcelo
XIII
11
Nikao
7
Roni
III
9
Рубен
Марко
12
Diogo
Silva
II
2
Cristovam
3
Вальдо
Валмиро
36
Tiago
Alves
II
6
Joao
Lucas
II
19
Fabinho
VIII
88
Кен
Педро
89
Galhardo
Thiago
11
Fernando
Sobral
98
Вандерсон
ду
Карму
7
Galiano
da
Costa
Mateus
III
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Сеара
4-3-3

Ход матча

17'
Веллингтон III
 
45'
Nikao
1:0
45'
 
Galiano da Costa Mateus III
46'
Азеведо Марсио
Адриано Коррея
 
60'
Лео Ситтадини
Marcelo XIII
 
60'
 
Jose M.F. Moreno Chico II
Galhardo Thiago
60'
 
Wescley V
Galiano da Costa Mateus III
77'
 
Bergson
Кен Педро
81'
 
Cristovam
86'
Thonny Anderson
Рубен Марко
 

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт
Сеара Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза
Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Атлетико Паранаэнсе 2:2 Сеара Серия A Сеара 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Кубок
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Серия A Сеара 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 1:0 17 11 3 3 29 - 17 36
2. Фламенго 16 10 3 3 35 - 18 33
3. Сан-Паулу 17 8 7 2 20 - 11 31
4. Палмейрас 15 8 6 1 24 - 10 30
5. Коринтианс 16 7 7 2 18 - 9 28
6. Атлетико Минейро 16 8 3 5 22 - 17 27
7. Байя 17 7 6 4 19 - 15 27
8. Атлетико Паранаэнсе 1:0 17 8 1 8 24 - 17 25
9. Интернасьональ 16 7 3 6 18 - 14 24
10. Ботафого Рибейрао 16 7 2 7 14 - 15 23
11. Гремио 17 5 7 5 20 - 21 22
12. Гойяс 16 6 3 7 16 - 25 21
13. Васко да Гама 16 5 5 6 16 - 22 20
14. Сеара 0:1 17 6 2 9 19 - 18 20
15. Форталеза 16 5 3 8 19 - 24 18
16. Крузейро 16 3 6 7 14 - 23 15
17. Шапекоэнсе 0:1 17 3 5 9 16 - 28 14
18. Флуминенсе 15 3 3 9 19 - 25 12
19. Алагоано 17 2 6 9 5 - 24 12
20. Аваи 16 0 7 9 8 - 22 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Mateus получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Никао бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Веллингтон III получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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