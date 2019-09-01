Бразилия: Серия A 2019
1:0
25' ГолJuan Quintero II
28' Желтая карточкаYago I
37' Вторая желтая карточкаYago I
45' Желтая карточкаMariano Vazquez
2:0
59' ГолOsvaldo
81' Желтая карточкаGeovane II
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
26
Жаксон
30
Bruno
Melo
13
Gabriel
Dias
97
Андре
95
Перес
Фелипе
23
Tadeu
I
32
Yago
IV
13
Жефферсон
11
Майкл
6
Yago
I
10
Marlone
77
Kayke
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
-
13 Gabriel DiasПолузащитник
- Полузащитник
-
97 АндреПолузащитник
-
95 Перес ФелипеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
-
86 KiezaНападающий
-
-
-
14 Nathan III
-
-
-
23 Max Walef
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 Yago IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
-
11 МайклПолузащитник
-
6 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 MarloneПолузащитник
-
77 KaykeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Kevin IIЗащитник
-
28 Русшел АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Rafinha XI
Ход матча
25'
1:0
28'
37'
45'
59'
2:0
63'
81'
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +6 =4 -10Форталеза 0:4 Университарио Лима Форталеза 1:0 Реал Картахена Сантос 3:3 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза
Форталеза 0:1 Интернасьональ Форталеза 4:2 Кортулуа Алагоано 0:2 Форталеза Богота 2:0 Форталеза Форталеза 1:1 Nacional Senac Сеара 2:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бояка Чико Форталеза 1:3 Коринтианс Льянерос 2:0 Форталеза Депортиво Перейра 1:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Форталеза 2:0 Аваи Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс
Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гойяс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|3:0
|17
|11
|3
|3
|38 - 18
|36
|2.
|Сантос
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|3.
|Сан-Паулу
|17
|8
|7
|2
|20 - 11
|31
|4.
|Палмейрас
|0:3
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|5.
|Коринтианс
|16
|7
|7
|2
|18 - 9
|28
|6.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|7.
|Интернасьональ
|17
|8
|3
|6
|21 - 16
|27
|8.
|Байя
|17
|7
|6
|4
|19 - 15
|27
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|1
|8
|24 - 17
|25
|10.
|Ботафого Рибейрао
|17
|7
|2
|8
|16 - 18
|23
|11.
|Гремио
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Форталеза
|2:0
|17
|6
|3
|8
|21 - 24
|21
|13.
|Гойяс
|0:2
|17
|6
|3
|8
|16 - 27
|21
|14.
|Васко да Гама
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|15.
|Сеара
|17
|6
|2
|9
|19 - 18
|20
|16.
|Крузейро
|16
|3
|6
|7
|14 - 23
|15
|17.
|Шапекоэнсе
|17
|3
|5
|9
|16 - 28
|14
|18.
|Флуминенсе
|15
|3
|3
|9
|19 - 25
|12
|19.
|Алагоано
|17
|2
|6
|9
|5 - 24
|12
|20.
|Аваи
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
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