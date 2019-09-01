Бразилия: Серия A 2019

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Форталеза
2:0
Второй тайм: 85'
Гойяс
0'
1:0
25' Гол
Juan Quintero II
28' Желтая карточка
Yago I
37' Вторая желтая карточка
Yago I
45' Желтая карточка
Mariano Vazquez
2:0
59' Гол
Osvaldo
81' Желтая карточка
Geovane II
85'
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
26
Жаксон
30
Bruno
Melo
15
Фелипе
Мартинс
13
Gabriel
Dias
32
Mariano
Vazquez
97
Андре
95
Перес
Фелипе
9
Веллингтон
Паулиста
23
Tadeu
I
32
Yago
IV
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
13
Жефферсон
11
Майкл
6
Yago
I
5
Geovane
II
86
Marcelo
Hermes
10
Marlone
77
Kayke
Форталеза
4-2-3-1
Гойяс
4-4-1-1

Ход матча

25'
Juan Quintero II
(Tinga I)
1:0
28'
 
Yago I
37'
 
Yago I
45'
Mariano Vazquez
 
46'
Osvaldo
Mariano Vazquez
 
59'
Osvaldo
(Перес Фелипе)
2:0
63'
 
Моура Рафаэл
Kayke
66'
Adriano Marlon
Gabriel Dias
 
72'
 
Leandro Barcia
Marlone
77'
Эдинью Арналду
Перес Фелипе
 
81'
 
Geovane II
83'
 
Dos Santos Souza Junior Gilberto
Geovane II

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Форталеза 0:4 Университарио Лима Форталеза 1:0 Реал Картахена Сантос 3:3 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза
Форталеза 0:1 Интернасьональ Форталеза 4:2 Кортулуа Алагоано 0:2 Форталеза Богота 2:0 Форталеза Форталеза 1:1 Nacional Senac Сеара 2:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бояка Чико Форталеза 1:3 Коринтианс Льянерос 2:0 Форталеза Депортиво Перейра 1:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Форталеза 2:0 Аваи Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс
Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гойяс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гойяс 3:1 Форталеза Серия B Форталеза 3:0 Гойяс Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Фламенго 3:0 17 11 3 3 38 - 18 36
2. Сантос 17 11 3 3 29 - 17 36
3. Сан-Паулу 17 8 7 2 20 - 11 31
4. Палмейрас 0:3 16 8 6 2 24 - 13 30
5. Коринтианс 16 7 7 2 18 - 9 28
6. Атлетико Минейро 16 8 3 5 22 - 17 27
7. Интернасьональ 17 8 3 6 21 - 16 27
8. Байя 17 7 6 4 19 - 15 27
9. Атлетико Паранаэнсе 17 8 1 8 24 - 17 25
10. Ботафого Рибейрао 17 7 2 8 16 - 18 23
11. Гремио 17 5 7 5 20 - 21 22
12. Форталеза 2:0 17 6 3 8 21 - 24 21
13. Гойяс 0:2 17 6 3 8 16 - 27 21
14. Васко да Гама 16 5 5 6 16 - 22 20
15. Сеара 17 6 2 9 19 - 18 20
16. Крузейро 16 3 6 7 14 - 23 15
17. Шапекоэнсе 17 3 5 9 16 - 28 14
18. Флуминенсе 15 3 3 9 19 - 25 12
19. Алагоано 17 2 6 9 5 - 24 12
20. Аваи 16 0 7 9 8 - 22 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Mariano Vazquez получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Yago получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    28'
    Yago получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Juan Quintero бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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