Бразилия: Серия A 2019
26
Gregore
11
Lucca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 LuccaНападающий
- Запасные игроки
-
13 MarllonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Артур IVНападающий
- Нападающий
-
20 ФернандаоНападающий
-
27 Shaylon
-
25 Giovanni IV
-
-
-
16 Ronaldo VI
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 DawhanПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Euller IIПолузащитник
- Нападающий
-
99 АлександроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 CelsinhoЗащитник
- Защитник
-
19 DidiraПолузащитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
25 Maranhao II
-
-
14 Lucas Dias
Ход матча
31'
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +8 =7 -5Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго
Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс
Алагоано Последние 20 матчей: +4 =7 -9Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано
Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|16
|10
|3
|3
|35 - 18
|33
|2.
|Сантос
|16
|10
|3
|3
|28 - 17
|33
|3.
|Сан-Паулу
|17
|8
|7
|2
|20 - 11
|31
|4.
|Палмейрас
|15
|8
|6
|1
|24 - 10
|30
|5.
|Коринтианс
|16
|7
|7
|2
|18 - 9
|28
|6.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|7.
|Байя
|0:0
|17
|6
|7
|4
|18 - 15
|25
|8.
|Интернасьональ
|16
|7
|3
|6
|18 - 14
|24
|9.
|Ботафого Рибейрао
|16
|7
|2
|7
|14 - 15
|23
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|1
|8
|23 - 17
|22
|11.
|Гремио
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Гойяс
|16
|6
|3
|7
|16 - 25
|21
|13.
|Сеара
|16
|6
|2
|8
|19 - 17
|20
|14.
|Васко да Гама
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|15.
|Форталеза
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|16.
|Крузейро
|16
|3
|6
|7
|14 - 23
|15
|17.
|Шапекоэнсе
|16
|3
|5
|8
|16 - 27
|14
|18.
|Алагоано
|0:0
|17
|2
|7
|8
|5 - 23
|13
|19.
|Флуминенсе
|15
|3
|3
|9
|19 - 25
|12
|20.
|Аваи
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
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