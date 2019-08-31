Бразилия: Серия A 2019

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Байя
0:0
Первый тайм: 42'
Алагоано
0' 42'
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
26
Gregore
5
Flavio
IX
18
Герра
Алехандро
98
Artur
Guimaraes
9
Gilberto
IV
11
Lucca
12
Jordi
20
Аподи
Диаллиссон
3
Алан
Коста
17
Ronaldo
Alves
6
Карлиньос
Андраде
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
8
Dawhan
29
Jonathan
David
Gomez
27
Euller
II
18
Hector
Ariel
Bustamante
99
Александро
Байя
4-3-3
Алагоано
4-4-2

Ход матча

31'
 
Maranhao II
Euller II

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго
Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс
Алагоано Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано
Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе
Команда И В Н П Г О
1. Фламенго 16 10 3 3 35 - 18 33
2. Сантос 16 10 3 3 28 - 17 33
3. Сан-Паулу 17 8 7 2 20 - 11 31
4. Палмейрас 15 8 6 1 24 - 10 30
5. Коринтианс 16 7 7 2 18 - 9 28
6. Атлетико Минейро 16 8 3 5 22 - 17 27
7. Байя 0:0 17 6 7 4 18 - 15 25
8. Интернасьональ 16 7 3 6 18 - 14 24
9. Ботафого Рибейрао 16 7 2 7 14 - 15 23
10. Атлетико Паранаэнсе 16 7 1 8 23 - 17 22
11. Гремио 17 5 7 5 20 - 21 22
12. Гойяс 16 6 3 7 16 - 25 21
13. Сеара 16 6 2 8 19 - 17 20
14. Васко да Гама 16 5 5 6 16 - 22 20
15. Форталеза 16 5 3 8 19 - 24 18
16. Крузейро 16 3 6 7 14 - 23 15
17. Шапекоэнсе 16 3 5 8 16 - 27 14
18. Алагоано 0:0 17 2 7 8 5 - 23 13
19. Флуминенсе 15 3 3 9 19 - 25 12
20. Аваи 16 0 7 9 8 - 22 7
  • Первый тайм
  • 31'
    Euller уходит, Maranhao вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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