Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Сан-Паулу
0:0
Второй тайм: 59'
Гремио
0'
19' Желтая карточка
Antony
59'
23
Tiago
Luis
Volpi
20
Хуанфран
Торрес
5
Арболеда
Роберт
4
Anderson
IV
6
Рейналдо
Мануэл
28
Че
Че
14
Lizeiro
10
Алвес
Даниэл
12
Витор
Буэно
39
Antony
22
Ewerthon
VI
22
Cesar
Julio
III
17
Rafael
Galhardo
28
Миранда
Пауло
20
Браз
Давид
29
Juninho
Capixaba
5
Мичел
Феррейра
16
Thaciano
15
Лусиано
Невес
7
Луан
11
Эвертон
Соарес
9
Тарделли
Диего
Сан-Паулу
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

19'
Antony
 

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос
Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро Байя 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Форталеза 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Фламенго Гойяс 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Коринтианс
Гремио Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас
Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Гремио: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Гаушо Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A
Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:0 Гремио Гаушо 1 Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:2 Гремио Чемпионат Гаушо Гремио 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Сан-Паулу Чемпионат Гаушо Гремио 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:1 Гремио Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Фламенго 16 10 3 3 35 - 18 33
2. Сантос 16 10 3 3 28 - 17 33
3. Сан-Паулу 0:0 17 8 7 2 20 - 11 31
4. Палмейрас 15 8 6 1 24 - 10 30
5. Коринтианс 16 7 7 2 18 - 9 28
6. Атлетико Минейро 16 8 3 5 22 - 17 27
7. Интернасьональ 16 7 3 6 18 - 14 24
8. Байя 16 6 6 4 18 - 15 24
9. Ботафого Рибейрао 16 7 2 7 14 - 15 23
10. Атлетико Паранаэнсе 16 7 1 8 23 - 17 22
11. Гремио 0:0 17 5 7 5 20 - 21 22
12. Гойяс 16 6 3 7 16 - 25 21
13. Сеара 16 6 2 8 19 - 17 20
14. Васко да Гама 16 5 5 6 16 - 22 20
15. Форталеза 16 5 3 8 19 - 24 18
16. Крузейро 16 3 6 7 14 - 23 15
17. Шапекоэнсе 16 3 5 8 16 - 27 14
18. Флуминенсе 15 3 3 9 19 - 25 12
19. Алагоано 16 2 6 8 5 - 23 12
20. Аваи 16 0 7 9 8 - 22 7
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    19'
    Antony получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...