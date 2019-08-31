Бразилия: Серия A 2019
19' Желтая карточкаAntony
28
Че
Че
14
Lizeiro
10
Алвес
Даниэл
12
Витор
Буэно
39
Antony
22
Ewerthon
VI
20
Браз
Давид
16
Thaciano
7
Луан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Че ЧеПолузащитник
-
14 LizeiroПолузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
-
39 AntonyПолузащитник
-
22 Ewerthon VIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
41 ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
-
13 Луан МишельПолузащитник
-
26 Igor Gomes
-
11 Helio Junio
-
-
16 Leo Natel
-
-
43 Walce
-
3 Bruno VI
-
1 Jean V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Пепе КеплерНападающий
-
41 Да Силва
-
23 Alisson II
-
-
Ход матча
19'
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =7 -5Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос
Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро Байя 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Форталеза 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Фламенго Гойяс 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Коринтианс
Гремио Последние 20 матчей: +11 =6 -3Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас
Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Гремио: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:0 Гремио Гаушо 1 Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:2 Гремио Чемпионат Гаушо Гремио 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Сан-Паулу Чемпионат Гаушо Гремио 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:1 Гремио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|16
|10
|3
|3
|35 - 18
|33
|2.
|Сантос
|16
|10
|3
|3
|28 - 17
|33
|3.
|Сан-Паулу
|0:0
|17
|8
|7
|2
|20 - 11
|31
|4.
|Палмейрас
|15
|8
|6
|1
|24 - 10
|30
|5.
|Коринтианс
|16
|7
|7
|2
|18 - 9
|28
|6.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|7.
|Интернасьональ
|16
|7
|3
|6
|18 - 14
|24
|8.
|Байя
|16
|6
|6
|4
|18 - 15
|24
|9.
|Ботафого Рибейрао
|16
|7
|2
|7
|14 - 15
|23
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|1
|8
|23 - 17
|22
|11.
|Гремио
|0:0
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Гойяс
|16
|6
|3
|7
|16 - 25
|21
|13.
|Сеара
|16
|6
|2
|8
|19 - 17
|20
|14.
|Васко да Гама
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|15.
|Форталеза
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|16.
|Крузейро
|16
|3
|6
|7
|14 - 23
|15
|17.
|Шапекоэнсе
|16
|3
|5
|8
|16 - 27
|14
|18.
|Флуминенсе
|15
|3
|3
|9
|19 - 25
|12
|19.
|Алагоано
|16
|2
|6
|8
|5 - 23
|12
|20.
|Аваи
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
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