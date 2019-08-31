Бразилия: Серия A 2019
Шапекоэнсе
0:1
Второй тайм: 89'
Сантос
29' Желтая карточкаArthur VIII
0:1
39' Гол в свои воротаGum
50' Желтая карточкаDiego Pituca
68' Желтая карточкаEverson
98
Tiepo
3
Gum
88
Camilo
III
27
Arthur
VIII
77
Everaldo
I
22
Everson
21
Diego
Pituca
27
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
-
3 GumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
-
27 Arthur VIIIПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 AylonПолузащитник
- Полузащитник
-
83 RegisПолузащитник
-
91 Henrique I
-
20 Augusto I
-
35 Hiago III
-
-
85 Tharlis
-
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 ВенутоНападающий
-
33 John Victor
-
31 Para I
-
20 Jobson III
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
29'
39'
0:1
50'
68'
75'
82'
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе
Сантос Последние 20 матчей: +13 =3 -4Леон 2:2 Сантос Сантос 3:3 Форталеза Сантос 2:1 Сенсьяно Сантос 2:1 Монтеррей
Некакса 3:0 Сантос Крузейро 2:0 Сантос Сантос 4:1 Пуэбла Сан-Паулу 3:2 Сантос Гвадалахара 2:1 Сантос Сантос 1:0 Лос Кайманес Сантос 6:1 Гойяс Атлас 1:2 Сантос Сантос 1:1 Коррекаминос Сантос 3:0 Хуарес Сантос 3:1 Аваи Альянса Атлетико 0:1 Сантос Сантос 3:0 Гвадалахара Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Санта-Роза де Андауайлас 0:1 Сантос Байя 0:1 Сантос
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Сантос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|1:0
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|2.
|Фламенго
|16
|10
|3
|3
|35 - 18
|33
|3.
|Сан-Паулу
|17
|8
|7
|2
|20 - 11
|31
|4.
|Палмейрас
|15
|8
|6
|1
|24 - 10
|30
|5.
|Коринтианс
|16
|7
|7
|2
|18 - 9
|28
|6.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|7.
|Байя
|17
|7
|6
|4
|19 - 15
|27
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|17
|8
|1
|8
|24 - 17
|25
|9.
|Интернасьональ
|16
|7
|3
|6
|18 - 14
|24
|10.
|Ботафого Рибейрао
|16
|7
|2
|7
|14 - 15
|23
|11.
|Гремио
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Гойяс
|16
|6
|3
|7
|16 - 25
|21
|13.
|Васко да Гама
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|14.
|Сеара
|0:1
|17
|6
|2
|9
|19 - 18
|20
|15.
|Форталеза
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|16.
|Крузейро
|16
|3
|6
|7
|14 - 23
|15
|17.
|Шапекоэнсе
|0:1
|17
|3
|5
|9
|16 - 28
|14
|18.
|Флуминенсе
|15
|3
|3
|9
|19 - 25
|12
|19.
|Алагоано
|17
|2
|6
|9
|5 - 24
|12
|20.
|Аваи
|16
|0
|7
|9
|8 - 22
|7
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