Бразилия: Серия A 2019

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Шапекоэнсе
0:1
Второй тайм: 89'
Сантос
0'
29' Желтая карточка
Arthur VIII
0:1
39' Гол в свои ворота
Gum
50' Желтая карточка
Diego Pituca
68' Желтая карточка
Everson
89'
98
Tiepo
2
Eduardo
VI
3
Gum
44
Mauricio
Ramos
6
Bruno
Pacheco
III
8
Marcio
Araujo
10
Кампаньяро
Густаво
33
Rafael
Pereira
I
88
Camilo
III
27
Arthur
VIII
77
Everaldo
I
22
Everson
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
26
Агилар
Фелипе
6
Энрике
Густаво
4
Виктор
Феррас
25
Эвандро
Гоэбел
21
Diego
Pituca
36
Felipe
Jonatan
17
Гонсалес
Дерлис
27
Саша
Эдуардо
10
Сотельдо
Йеферсон
Шапекоэнсе
4-2-3-1
Сантос
3-4-3

Ход матча

29'
Arthur VIII
 
39'
0:1
Gum
50'
 
Diego Pituca
61'
 
Алисон II
Гонсалес Дерлис
61'
 
Карлос Санчес II
Felipe Jonatan
66'
Henrique I
Rafael Pereira I
 
68'
 
Everson
75'
Aylon
Camilo III
 
82'
Diego Torres II
Gum
 
84'
 
Jean Mota
Эвандро Гоэбел

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе
Сантос Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Леон 2:2 Сантос Сантос 3:3 Форталеза Сантос 2:1 Сенсьяно Сантос 2:1 Монтеррей
Некакса 3:0 Сантос Крузейро 2:0 Сантос Сантос 4:1 Пуэбла Сан-Паулу 3:2 Сантос Гвадалахара 2:1 Сантос Сантос 1:0 Лос Кайманес Сантос 6:1 Гойяс Атлас 1:2 Сантос Сантос 1:1 Коррекаминос Сантос 3:0 Хуарес Сантос 3:1 Аваи Альянса Атлетико 0:1 Сантос Сантос 3:0 Гвадалахара Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Санта-Роза де Андауайлас 0:1 Сантос Байя 0:1 Сантос

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Сантос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Сантос 0:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:0 Сантос Серия A Шапекоэнсе 2:0 Сантос Серия A Сантос 1:0 Шапекоэнсе Серия A
Шапекоэнсе 0:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Шапекоэнсе Серия A Сантос 3:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:0 Сантос Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 1:0 17 11 3 3 29 - 17 36
2. Фламенго 16 10 3 3 35 - 18 33
3. Сан-Паулу 17 8 7 2 20 - 11 31
4. Палмейрас 15 8 6 1 24 - 10 30
5. Коринтианс 16 7 7 2 18 - 9 28
6. Атлетико Минейро 16 8 3 5 22 - 17 27
7. Байя 17 7 6 4 19 - 15 27
8. Атлетико Паранаэнсе 1:0 17 8 1 8 24 - 17 25
9. Интернасьональ 16 7 3 6 18 - 14 24
10. Ботафого Рибейрао 16 7 2 7 14 - 15 23
11. Гремио 17 5 7 5 20 - 21 22
12. Гойяс 16 6 3 7 16 - 25 21
13. Васко да Гама 16 5 5 6 16 - 22 20
14. Сеара 0:1 17 6 2 9 19 - 18 20
15. Форталеза 16 5 3 8 19 - 24 18
16. Крузейро 16 3 6 7 14 - 23 15
17. Шапекоэнсе 0:1 17 3 5 9 16 - 28 14
18. Флуминенсе 15 3 3 9 19 - 25 12
19. Алагоано 17 2 6 9 5 - 24 12
20. Аваи 16 0 7 9 8 - 22 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    ГООООООООЛ - Веллингтон Перейра Родригес Гум очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    29'
    Arthur получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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