США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес
0:2
Перерыв

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
25' Гол
Mason Toye
0:2
29' Гол
Mason Toye
23
Pablo
Sisniega
27
Tristan
Blackmon
25
Циммерман
Уолкер
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
20
Eduard
Atuesta
7
Latif
Blessing
24
Lee
Nguyen
9
Diego
Rossi
99
Диоманде
Адама
17
Родригес
Пол
1
Манноне
Вито
19
Метанир
Ромен
3
Ikenna
Ike
Opara
15
Боксолл
Михаэл
14
Brent
Kallman
8
Грегуш
Ян
31
Hassani
Dotson
12
Lawrence
Olum
25
Кинтеро
Карлос
86
Муамб
Вильфрид
23
Mason
Toye
Лос-Анджелес
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

25'
0:1
Mason Toye
(Грегуш Ян)
29'
0:2
Mason Toye

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс
Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 29 15 6 8 54 - 42 51
2. Нью-Йорк Сити 27 14 8 5 51 - 34 50
3. Атланта Юнайтед 28 15 3 10 47 - 33 48
4. Ди Си Юнайтед 30 11 9 10 39 - 38 42
5. Нью-Йорк Ред Буллз 29 12 5 12 47 - 44 41
6. Нью-Инглэнд Революшн 28 10 9 9 41 - 47 39
7. Торонто 28 10 8 10 44 - 45 38
8. Монреаль Импакт 30 11 4 15 42 - 56 37
9. Орландо Сити 29 9 7 13 35 - 39 34
10. Чикаго Файр 30 8 10 12 44 - 43 34
11. Коламбус Кру 30 8 7 15 33 - 44 31
12. Цинциннати 28 5 3 20 28 - 67 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:2 28 19 5 4 74 - 30 62
2. Сиэтл Саундерс 28 13 7 8 46 - 43 46
3. Миннесота Юнайтед 2:0 28 13 6 9 46 - 37 45
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 28 13 5 10 48 - 43 44
5. Реал Солт-Лейк 28 13 4 11 40 - 35 43
6. Даллас 29 12 7 10 47 - 38 43
7. Лос-Анджелес Гэлакси 28 13 3 12 41 - 45 42
8. Портленд Тимберс 27 12 4 11 43 - 40 40
9. Спортинг Канзас-Сити 28 10 7 11 41 - 45 37
10. Хьюстон Динамо 28 9 4 15 38 - 49 31
11. Колорадо Рэпидс 28 8 6 14 45 - 54 30
12. Ванкувер Уайткэпс 30 6 9 15 30 - 53 27
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Mason Toye бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Mason Toye бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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