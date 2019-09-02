США: МЛС 2019
Лос-Анджелес
0:2
Перерыв
Стадион: Banc of California Stadium
Миннесота Юнайтед
0:1
25' ГолMason Toye
0:2
29' ГолMason Toye
24
Lee
Nguyen
17
Родригес
Пол
23
Mason
Toye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Родригес ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Joshua PerezНападающий
-
26 Adrien Perez
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Mason ToyeНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Нападающий
-
11 Хакон ТомасНападающий
-
99 Abu Danladi
-
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
25'
0:1
29'
0:2
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +14 =3 -3Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс
Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|29
|15
|6
|8
|54 - 42
|51
|2.
|Нью-Йорк Сити
|27
|14
|8
|5
|51 - 34
|50
|3.
|Атланта Юнайтед
|28
|15
|3
|10
|47 - 33
|48
|4.
|Ди Си Юнайтед
|30
|11
|9
|10
|39 - 38
|42
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|12
|5
|12
|47 - 44
|41
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|10
|9
|9
|41 - 47
|39
|7.
|Торонто
|28
|10
|8
|10
|44 - 45
|38
|8.
|Монреаль Импакт
|30
|11
|4
|15
|42 - 56
|37
|9.
|Орландо Сити
|29
|9
|7
|13
|35 - 39
|34
|10.
|Чикаго Файр
|30
|8
|10
|12
|44 - 43
|34
|11.
|Коламбус Кру
|30
|8
|7
|15
|33 - 44
|31
|12.
|Цинциннати
|28
|5
|3
|20
|28 - 67
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:2
|28
|19
|5
|4
|74 - 30
|62
|2.
|Сиэтл Саундерс
|28
|13
|7
|8
|46 - 43
|46
|3.
|Миннесота Юнайтед
|2:0
|28
|13
|6
|9
|46 - 37
|45
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|28
|13
|5
|10
|48 - 43
|44
|5.
|Реал Солт-Лейк
|28
|13
|4
|11
|40 - 35
|43
|6.
|Даллас
|29
|12
|7
|10
|47 - 38
|43
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28
|13
|3
|12
|41 - 45
|42
|8.
|Портленд Тимберс
|27
|12
|4
|11
|43 - 40
|40
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|10
|7
|11
|41 - 45
|37
|10.
|Хьюстон Динамо
|28
|9
|4
|15
|38 - 49
|31
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|8
|6
|14
|45 - 54
|30
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|6
|9
|15
|30 - 53
|27
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