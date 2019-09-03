ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2019-2020
Россия (до 21 года)
 
Позже
Сербия (до 21 года)

Предыдущие игры

Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) Россия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) Россия (до 21 года) 7:0 Беларусь (до 21 года) Узбекистан (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Норвегия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Румыния (до 21 года)
Сербия (до 21 года) Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Дания (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) Германия (до 21 года) 6:1 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Австрия (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года)
Сербия (до 21 года) 1:0 Северная Македония (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:0 Австрия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 2:1 Северная Македония (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:1 Италия (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:6 Сербия (до 21 года) Армения (до 21 года) 0:1 Сербия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 1:3 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 4:0 Гибралтар (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Сербия (до 21 года) 2:2 Северная Македония (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) Израиль (до 21 года) 0:0 Сербия (до 21 года)

Последние игры между собой

Россия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Сербия (до 21 года): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Сербия (до 21 года)

    До начала игры, которая состоится 06.09.2019, осталось 2 дня 16 часов 45 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Сербия (до 21 года)
    Россия (до 21 года)
    75.4% (46)
    Ничья
    14.8% (9)
    Сербия (до 21 года)
    9.8% (6)
    2:1 Россия (до 21 года)
    47.5% (29)
    1:1 Ничья
    11.5% (7)
    1:2 Сербия (до 21 года)
    9.8% (6)
    2:0 Россия (до 21 года)
    9.8% (6)
    1:0 Россия (до 21 года)
    6.6% (4)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...