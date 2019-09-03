ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2019-2020
Предыдущие игры
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =2 -5Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) Россия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) Россия (до 21 года) 7:0 Беларусь (до 21 года) Узбекистан (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Норвегия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Румыния (до 21 года)
Сербия (до 21 года) Последние 20 матчей: +10 =4 -6Дания (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) Германия (до 21 года) 6:1 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Австрия (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года)
Сербия (до 21 года) 1:0 Северная Македония (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:0 Австрия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 2:1 Северная Македония (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:1 Италия (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:6 Сербия (до 21 года) Армения (до 21 года) 0:1 Сербия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 1:3 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 4:0 Гибралтар (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Сербия (до 21 года) 2:2 Северная Македония (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) Израиль (до 21 года) 0:0 Сербия (до 21 года)
Последние игры между собой
Россия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Сербия (до 21 года): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия (до 21 года)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Россия (до 21 года)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Латвия (до 21 года)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Польша (до 21 года)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Болгария (до 21 года)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эстония (до 21 года)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Россия (до 21 года)
75.4% (46)
Ничья
14.8% (9)
Сербия (до 21 года)
9.8% (6)
2:1 Россия (до 21 года)
47.5% (29)
1:1 Ничья
11.5% (7)
1:2 Сербия (до 21 года)
9.8% (6)
2:0 Россия (до 21 года)
9.8% (6)
1:0 Россия (до 21 года)
6.6% (4)
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