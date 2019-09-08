США: МЛС 2019
Цинциннати
1:5
Конец матча
Стадион: Nippert Stadium
Торонто
0:1
10' ГолМаллинс Патрик
0:2
21' ГолNick DeLeon
23' Желтая карточкаБрэдли Майкл
0:3
28' ГолДельгадо Марко
0:4
63' ГолБрэдли Майкл
72' Желтая карточкаЗавалета Эрик
81' Желтая карточкаЭйлаш Фатей
0:5
85' ГолБенезе Николя
88' Вторая желтая карточкаЗавалета Эрик
1:5
90' ПенальтиЛедесма Эммануэль
14
Хагглунд
Ник
33
Станко
Калеб
18
Nick
DeLeon
26
Симан
Лоран
96
Ауро
Альваро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Эйлаш ФатейЗащитник
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
19 Corben BoneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Jimmy Hague
-
Главный тренер: Янс Рон
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Nick DeLeonЗащитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
10'
0:1
21'
0:2
23'
28'
63'
0:4
72'
81'
85'
0:5
88'
90'
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати
Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати
Торонто Последние 20 матчей: +5 =7 -8Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Торонто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|28
|15
|8
|5
|53 - 35
|53
|2.
|Филадельфия Юнион
|29
|15
|6
|8
|54 - 42
|51
|3.
|Атланта Юнайтед
|28
|15
|3
|10
|47 - 33
|48
|4.
|Ди Си Юнайтед
|30
|11
|9
|10
|39 - 38
|42
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|12
|5
|12
|47 - 44
|41
|6.
|Торонто
|29
|11
|8
|10
|49 - 46
|41
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|10
|9
|10
|42 - 49
|39
|8.
|Монреаль Импакт
|30
|11
|4
|15
|42 - 56
|37
|9.
|Орландо Сити
|30
|9
|8
|13
|37 - 41
|35
|10.
|Чикаго Файр
|30
|8
|10
|12
|44 - 43
|34
|11.
|Коламбус Кру
|30
|8
|7
|15
|33 - 44
|31
|12.
|Цинциннати
|29
|5
|3
|21
|29 - 72
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|29
|19
|6
|4
|76 - 32
|63
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:2
|29
|13
|7
|9
|46 - 45
|46
|3.
|Миннесота Юнайтед
|28
|13
|6
|9
|46 - 37
|45
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|28
|13
|5
|10
|48 - 43
|44
|5.
|Реал Солт-Лейк
|28
|13
|4
|11
|40 - 35
|43
|6.
|Даллас
|29
|12
|7
|10
|47 - 38
|43
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28
|13
|3
|12
|41 - 45
|42
|8.
|Портленд Тимберс
|0:0
|28
|12
|5
|11
|43 - 40
|41
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|29
|10
|8
|11
|41 - 45
|38
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2:0
|29
|9
|6
|14
|47 - 54
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|28
|9
|4
|15
|38 - 49
|31
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|6
|9
|15
|30 - 53
|27
Загрузка...