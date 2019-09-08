США: МЛС 2019

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Цинциннати
1:5
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
0:1
10' Гол
Маллинс Патрик
0:2
21' Гол
Nick DeLeon
23' Желтая карточка
Брэдли Майкл
0:3
28' Гол
Дельгадо Марко
0:4
63' Гол
Брэдли Майкл
72' Желтая карточка
Завалета Эрик
81' Желтая карточка
Эйлаш Фатей
0:5
85' Гол
Бенезе Николя
88' Вторая желтая карточка
Завалета Эрик
1:5
90' Пенальти
Ледесма Эммануэль
90'+3
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
14
Хагглунд
Ник
4
Greg
Garza
96
Andrew
Gutman
26
Thomas
McCabe
33
Станко
Калеб
36
Гайаю
Джозеф-Клод
24
Frankie
Amaya
7
Лама
Ролан
81
Rashawn
Dally
16
Вестберг
Квентин
18
Nick
DeLeon
44
Гонсалес
Омар
26
Симан
Лоран
96
Ауро
Альваро
4
Брэдли
Майкл
9
Erickson
Gallardo
10
Посуэло
Алехандро
8
Дельгадо
Марко
7
Бенезе
Николя
13
Маллинс
Патрик
Цинциннати
4-2-3-1
Торонто
4-1-4-1

Ход матча

10'
0:1
Маллинс Патрик
(Дельгадо Марко)
21'
0:2
Nick DeLeon
23'
 
Брэдли Майкл
28'
0:3
Дельгадо Марко
(Посуэло Алехандро)
46'
Ледесма Эммануэль
Лама Ролан
 
46'
Мэттокс Даррен
Rashawn Dally
 
55'
 
Тсубаса Эндо
Erickson Gallardo
63'
0:4
Брэдли Майкл
(Тсубаса Эндо)
67'
 
Морган Эштон
Ауро Альваро
71'
 
Завалета Эрик
Nick DeLeon
71'
Эйлаш Фатей
Frankie Amaya
 
72'
 
Завалета Эрик
81'
Эйлаш Фатей
 
85'
0:5
Бенезе Николя
88'
 
Завалета Эрик
90'
Ледесма Эммануэль
1:5

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати
Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати
Торонто Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Торонто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Торонто 2:1 Цинциннати МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 28 15 8 5 53 - 35 53
2. Филадельфия Юнион 29 15 6 8 54 - 42 51
3. Атланта Юнайтед 28 15 3 10 47 - 33 48
4. Ди Си Юнайтед 30 11 9 10 39 - 38 42
5. Нью-Йорк Ред Буллз 29 12 5 12 47 - 44 41
6. Торонто 29 11 8 10 49 - 46 41
7. Нью-Инглэнд Революшн 29 10 9 10 42 - 49 39
8. Монреаль Импакт 30 11 4 15 42 - 56 37
9. Орландо Сити 30 9 8 13 37 - 41 35
10. Чикаго Файр 30 8 10 12 44 - 43 34
11. Коламбус Кру 30 8 7 15 33 - 44 31
12. Цинциннати 29 5 3 21 29 - 72 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 29 19 6 4 76 - 32 63
2. Сиэтл Саундерс 0:2 29 13 7 9 46 - 45 46
3. Миннесота Юнайтед 28 13 6 9 46 - 37 45
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 28 13 5 10 48 - 43 44
5. Реал Солт-Лейк 28 13 4 11 40 - 35 43
6. Даллас 29 12 7 10 47 - 38 43
7. Лос-Анджелес Гэлакси 28 13 3 12 41 - 45 42
8. Портленд Тимберс 0:0 28 12 5 11 43 - 40 41
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 29 10 8 11 41 - 45 38
10. Колорадо Рэпидс 2:0 29 9 6 14 47 - 54 33
11. Хьюстон Динамо 28 9 4 15 38 - 49 31
12. Ванкувер Уайткэпс 30 6 9 15 30 - 53 27
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Дельгадо Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Брэдли Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Nick DeLeon бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Маллинс Патрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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