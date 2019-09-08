США: МЛС 2019
Орландо Сити
2:2
Конец матча
Стадион: Exploria Stadium
Лос-Анджелес
0:1
11' ГолAdrien Perez
1:1
13' ГолНани Луиш
2:1
20' ГолBenji Michel
45' Желтая карточкаCristian Higuita
45' Желтая карточкаНани Луиш
59' Желтая карточкаLatif Blessing
60' Желтая карточкаРосель Ориоль
2:2
78' ГолDiego Rossi
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
24
Kyle
Smith
19
Benji
Michel
17
Нани
Луиш
24
Lee
Nguyen
26
Adrien
Perez
18
Joshua
Perez
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
-
2 РуанЗащитник
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
-
24 Kyle SmithЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Benji MichelНападающий
- Нападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Кьестан СашаНападающий
-
-
-
95 Robson XIV
-
99 Adam Grinwis
-
-
Главный тренер: James O'Connor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Adrien PerezНападающий
- Нападающий
-
18 Joshua PerezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
11'
0:1
13'
1:1
20'
2:1
45'
45'
59'
60'
78'
2:2
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити
Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Мемфис-901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +14 =2 -4Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|28
|15
|8
|5
|53 - 35
|53
|2.
|Филадельфия Юнион
|29
|15
|6
|8
|54 - 42
|51
|3.
|Атланта Юнайтед
|28
|15
|3
|10
|47 - 33
|48
|4.
|Ди Си Юнайтед
|30
|11
|9
|10
|39 - 38
|42
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|12
|5
|12
|47 - 44
|41
|6.
|Торонто
|29
|11
|8
|10
|49 - 46
|41
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|10
|9
|10
|42 - 49
|39
|8.
|Монреаль Импакт
|30
|11
|4
|15
|42 - 56
|37
|9.
|Орландо Сити
|30
|9
|8
|13
|37 - 41
|35
|10.
|Чикаго Файр
|30
|8
|10
|12
|44 - 43
|34
|11.
|Коламбус Кру
|30
|8
|7
|15
|33 - 44
|31
|12.
|Цинциннати
|29
|5
|3
|21
|29 - 72
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|29
|19
|6
|4
|76 - 32
|63
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:2
|29
|13
|7
|9
|46 - 45
|46
|3.
|Миннесота Юнайтед
|28
|13
|6
|9
|46 - 37
|45
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|28
|13
|5
|10
|48 - 43
|44
|5.
|Реал Солт-Лейк
|28
|13
|4
|11
|40 - 35
|43
|6.
|Даллас
|29
|12
|7
|10
|47 - 38
|43
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28
|13
|3
|12
|41 - 45
|42
|8.
|Портленд Тимберс
|0:0
|28
|12
|5
|11
|43 - 40
|41
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|29
|10
|8
|11
|41 - 45
|38
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2:0
|29
|9
|6
|14
|47 - 54
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|28
|9
|4
|15
|38 - 49
|31
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|6
|9
|15
|30 - 53
|27
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