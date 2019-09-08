США: МЛС 2019

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Орландо Сити
2:2
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
0:1
11' Гол
Adrien Perez
1:1
13' Гол
Нани Луиш
2:1
20' Гол
Benji Michel
45' Желтая карточка
Cristian Higuita
45' Желтая карточка
Нани Луиш
59' Желтая карточка
Latif Blessing
60' Желтая карточка
Росель Ориоль
2:2
78' Гол
Diego Rossi
90'+6
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
24
Kyle
Smith
5
Dillon
Powers
7
Cristian
Higuita
20
Росель
Ориоль
19
Benji
Michel
14
Dominic
Dwyer
17
Нани
Луиш
1
Миллер
Тайлер
3
Бейташур
Стивен
27
Tristan
Blackmon
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
24
Lee
Nguyen
9
Diego
Rossi
7
Latif
Blessing
26
Adrien
Perez
99
Диоманде
Адама
18
Joshua
Perez
Орландо Сити
4-3-3
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

11'
0:1
Adrien Perez
13'
Нани Луиш
1:1
20'
Benji Michel
(Руан)
2:1
45'
Cristian Higuita
 
45'
Нани Луиш
 
57'
 
Данило Силва
Adrien Perez
59'
 
Latif Blessing
60'
Росель Ориоль
 
67'
Santiago Patino
Dominic Dwyer
 
69'
 
Mohammed El Monir II
Joshua Perez
74'
Chris Mueller
Cristian Higuita
 
78'
2:2
Diego Rossi
(Диоманде Адама)
87'
Robson XIV
Benji Michel
 

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити
Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Мемфис-901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 28 15 8 5 53 - 35 53
2. Филадельфия Юнион 29 15 6 8 54 - 42 51
3. Атланта Юнайтед 28 15 3 10 47 - 33 48
4. Ди Си Юнайтед 30 11 9 10 39 - 38 42
5. Нью-Йорк Ред Буллз 29 12 5 12 47 - 44 41
6. Торонто 29 11 8 10 49 - 46 41
7. Нью-Инглэнд Революшн 29 10 9 10 42 - 49 39
8. Монреаль Импакт 30 11 4 15 42 - 56 37
9. Орландо Сити 30 9 8 13 37 - 41 35
10. Чикаго Файр 30 8 10 12 44 - 43 34
11. Коламбус Кру 30 8 7 15 33 - 44 31
12. Цинциннати 29 5 3 21 29 - 72 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 29 19 6 4 76 - 32 63
2. Сиэтл Саундерс 0:2 29 13 7 9 46 - 45 46
3. Миннесота Юнайтед 28 13 6 9 46 - 37 45
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 28 13 5 10 48 - 43 44
5. Реал Солт-Лейк 28 13 4 11 40 - 35 43
6. Даллас 29 12 7 10 47 - 38 43
7. Лос-Анджелес Гэлакси 28 13 3 12 41 - 45 42
8. Портленд Тимберс 0:0 28 12 5 11 43 - 40 41
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 29 10 8 11 41 - 45 38
10. Колорадо Рэпидс 2:0 29 9 6 14 47 - 54 33
11. Хьюстон Динамо 28 9 4 15 38 - 49 31
12. Ванкувер Уайткэпс 30 6 9 15 30 - 53 27
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Нани Луиш получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Cristian Higuita получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Benji Michel бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Нани Луиш бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Adrien Perez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Exploria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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