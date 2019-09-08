Бразилия: Серия A 2019
Сантос
0:0
Первый тайм: 8'
Атлетико Паранаэнсе
22
Everson
21
Diego
Pituca
41
Jean
Mota
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
22
Лео
Леонардо
23
Madson
II
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
- Нападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 ВенутоНападающий
-
31 Para I
-
35 Tailson
-
29 Yuri Alberto
-
20 Jobson III
-
-
-
33 John Victor
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +13 =3 -4Сантос 3:0 Лорето Шапекоэнсе 0:1 Сантос Леон 2:2 Сантос Сантос 3:3 Форталеза
Сантос 2:1 Сенсьяно Сантос 2:1 Монтеррей Некакса 3:0 Сантос Крузейро 2:0 Сантос Сантос 4:1 Пуэбла Сан-Паулу 3:2 Сантос Гвадалахара 2:1 Сантос Сантос 1:0 Лос Кайманес Сантос 6:1 Гойяс Атлас 1:2 Сантос Сантос 1:1 Коррекаминос Сантос 3:0 Хуарес Сантос 3:1 Аваи Альянса Атлетико 0:1 Сантос Сантос 3:0 Гвадалахара Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =1 -9Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Сантос: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Атлетико Паранаэнсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|12
|3
|3
|41 - 18
|39
|2.
|Сантос
|0:0
|18
|11
|4
|3
|29 - 17
|37
|3.
|Палмейрас
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|4.
|Коринтианс
|18
|8
|8
|2
|21 - 11
|32
|5.
|Сан-Паулу
|18
|8
|7
|3
|20 - 12
|31
|6.
|Интернасьональ
|18
|9
|3
|6
|22 - 16
|30
|7.
|Байя
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|8.
|Атлетико Минейро
|0:0
|18
|8
|4
|6
|22 - 18
|28
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|18
|8
|2
|8
|24 - 17
|26
|10.
|Гремио
|18
|6
|7
|5
|24 - 22
|25
|11.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|18
|7
|3
|8
|16 - 18
|24
|12.
|Сеара
|18
|6
|3
|9
|21 - 20
|21
|13.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|21 - 25
|21
|14.
|Гойяс
|18
|6
|3
|9
|17 - 29
|21
|15.
|Васко да Гама
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|16.
|Крузейро
|18
|4
|6
|8
|16 - 27
|18
|17.
|Флуминенсе
|17
|4
|3
|10
|20 - 26
|15
|18.
|Шапекоэнсе
|17
|3
|5
|9
|16 - 28
|14
|19.
|Алагоано
|17
|2
|6
|9
|5 - 24
|12
|20.
|Аваи
|18
|1
|7
|10
|9 - 25
|10
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