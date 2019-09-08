Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
0:0
Первый тайм: 8'
Атлетико Паранаэнсе
0' 8'
22
Everson
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
26
Агилар
Фелипе
6
Энрике
Густаво
7
Карлос
Санчес
II
21
Diego
Pituca
41
Jean
Mota
36
Felipe
Jonatan
11
Marinho
II
9
Урибе
Фернандо
27
Саша
Эдуардо
22
Лео
Леонардо
23
Madson
II
34
Pedro
Henrique
II
4
Лео
Перейра
21
Адриано
Коррея
20
Matheus
Rossetto
3
Лучо
Гонсалес
28
Витиньо
Виктор
17
Braian
Romero
97
Henrique
Souza
Ewerthon
III
38
Thonny
Anderson
Сантос
3-4-3
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Сантос 3:0 Лорето Шапекоэнсе 0:1 Сантос Леон 2:2 Сантос Сантос 3:3 Форталеза
Сантос 2:1 Сенсьяно Сантос 2:1 Монтеррей Некакса 3:0 Сантос Крузейро 2:0 Сантос Сантос 4:1 Пуэбла Сан-Паулу 3:2 Сантос Гвадалахара 2:1 Сантос Сантос 1:0 Лос Кайманес Сантос 6:1 Гойяс Атлас 1:2 Сантос Сантос 1:1 Коррекаминос Сантос 3:0 Хуарес Сантос 3:1 Аваи Альянса Атлетико 0:1 Сантос Сантос 3:0 Гвадалахара Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Сантос: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Атлетико Паранаэнсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос Серия A Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Либертадорес
Атлетико Паранаэнсе 2:3 Сантос Кубок Либертадорес Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сантос Серия A Сантос 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Серия A Сантос 5:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сантос Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Фламенго 18 12 3 3 41 - 18 39
2. Сантос 0:0 18 11 4 3 29 - 17 37
3. Палмейрас 17 9 6 2 26 - 14 33
4. Коринтианс 18 8 8 2 21 - 11 32
5. Сан-Паулу 18 8 7 3 20 - 12 31
6. Интернасьональ 18 9 3 6 22 - 16 30
7. Байя 18 8 6 4 21 - 15 30
8. Атлетико Минейро 0:0 18 8 4 6 22 - 18 28
9. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 8 2 8 24 - 17 26
10. Гремио 18 6 7 5 24 - 22 25
11. Ботафого Рибейрао 0:0 18 7 3 8 16 - 18 24
12. Сеара 18 6 3 9 21 - 20 21
13. Форталеза 18 6 3 9 21 - 25 21
14. Гойяс 18 6 3 9 17 - 29 21
15. Васко да Гама 18 5 5 8 16 - 25 20
16. Крузейро 18 4 6 8 16 - 27 18
17. Флуминенсе 17 4 3 10 20 - 26 15
18. Шапекоэнсе 17 3 5 9 16 - 28 14
19. Алагоано 17 2 6 9 5 - 24 12
20. Аваи 18 1 7 10 9 - 25 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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