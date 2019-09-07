Бразилия: Серия A 2019
0:1
11' ГолГабриэл Барбоза
0:2
32' ГолМари Пабло
89
Владимир
22
Иури
Фрейтас
19
Паулу
Жоау
9
Brenner
97
Lourenco
16
Луис
Филипе
19
Reinier
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
22 Иури ФрейтасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
9 BrennerНападающий
-
97 LourencoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Luan Pereira
-
96 Gustavo V
-
10 Douglas X
-
16 Luanderson
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 ReinierПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Лукаш ЖоаоЗащитник
-
2 RodineiЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Cesar II
-
-
-
6 Rene III
-
17 Hugo Moura
Ход матча
11'
0:1
32'
0:2
Предыдущие игры
Аваи Последние 20 матчей: +3 =7 -10Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро
Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама
Фламенго Последние 20 матчей: +12 =4 -4Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ
Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго
Последние игры между собой
Аваи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Фламенго: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|2:0
|18
|12
|3
|3
|40 - 18
|39
|2.
|Сантос
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|3.
|Коринтианс
|18
|8
|8
|2
|21 - 11
|32
|4.
|Сан-Паулу
|17
|8
|7
|2
|20 - 11
|31
|5.
|Палмейрас
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|6.
|Байя
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|7.
|Интернасьональ
|17
|8
|3
|6
|21 - 16
|27
|8.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|3
|6
|22 - 18
|27
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|1
|8
|24 - 17
|25
|10.
|Ботафого Рибейрао
|17
|7
|2
|8
|16 - 18
|23
|11.
|Гремио
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Форталеза
|0:0
|18
|6
|4
|8
|21 - 24
|22
|13.
|Гойяс
|17
|6
|3
|8
|16 - 27
|21
|14.
|Сеара
|18
|6
|3
|9
|21 - 20
|21
|15.
|Васко да Гама
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|16.
|Крузейро
|17
|4
|6
|7
|15 - 23
|18
|17.
|Шапекоэнсе
|17
|3
|5
|9
|16 - 28
|14
|18.
|Флуминенсе
|0:0
|17
|3
|4
|10
|19 - 26
|13
|19.
|Алагоано
|17
|2
|6
|9
|5 - 24
|12
|20.
|Аваи
|0:2
|18
|1
|7
|10
|9 - 24
|10
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