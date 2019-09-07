Бразилия: Серия A 2019

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Аваи
0:2
Перерыв
Фламенго
0'
0:1
11' Гол
Габриэл Барбоза
0:2
32' Гол
Мари Пабло
89
Владимир
22
Иури
Фрейтас
14
Ricardo
Thalheimer
33
Marquinhos
IX
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
27
Франко
Ричард
7
Pedro
Castro
19
Паулу
Жоау
70
Caio
Paulista
9
Brenner
97
Lourenco
1
Алвес
Диего
13
Рафинья
Марсио
44
Родолфо
Гайото
4
Мари
Пабло
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
25
Да
Мотта
Роберт
7
Рибейро
Эвертон
8
Герсон
Сантос
19
Reinier
9
Габриэл
Барбоза
Аваи
4-3-3
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

11'
0:1
Габриэл Барбоза
(Reinier)
32'
0:2
Мари Пабло

Предыдущие игры

Аваи Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро
Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама
Фламенго Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ
Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго

Последние игры между собой

Аваи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Фламенго: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Фламенго 1:1 Аваи Серия A Аваи 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Аваи Серия A Аваи 2:1 Фламенго Серия A
Аваи 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 4:0 Аваи Серия A Аваи 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Аваи Серия A Аваи 3:0 Фламенго Серия A Фламенго 0:0 Аваи Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Фламенго 2:0 18 12 3 3 40 - 18 39
2. Сантос 17 11 3 3 29 - 17 36
3. Коринтианс 18 8 8 2 21 - 11 32
4. Сан-Паулу 17 8 7 2 20 - 11 31
5. Палмейрас 16 8 6 2 24 - 13 30
6. Байя 18 8 6 4 21 - 15 30
7. Интернасьональ 17 8 3 6 21 - 16 27
8. Атлетико Минейро 17 8 3 6 22 - 18 27
9. Атлетико Паранаэнсе 17 8 1 8 24 - 17 25
10. Ботафого Рибейрао 17 7 2 8 16 - 18 23
11. Гремио 17 5 7 5 20 - 21 22
12. Форталеза 0:0 18 6 4 8 21 - 24 22
13. Гойяс 17 6 3 8 16 - 27 21
14. Сеара 18 6 3 9 21 - 20 21
15. Васко да Гама 18 5 5 8 16 - 25 20
16. Крузейро 17 4 6 7 15 - 23 18
17. Шапекоэнсе 17 3 5 9 16 - 28 14
18. Флуминенсе 0:0 17 3 4 10 19 - 26 13
19. Алагоано 17 2 6 9 5 - 24 12
20. Аваи 0:2 18 1 7 10 9 - 24 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Мари Пабло бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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