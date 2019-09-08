Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 8'
Атлетико Минейро
6
Gilson
I
84
Wilson
III
16
Igor
Rabello
88
Jair
II
10
Касарес
Хуан
29
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
27 Rickson
-
26 Lucas Barros
-
21 Lucas Campos
-
12 Saulo II
-
25 Wenderson
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Jair IIПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
- Нападающий
-
45 Talison
-
44 Alerrandro
-
27 Luan III
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +9 =2 -9Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ботафого Рибейрао 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|12
|3
|3
|41 - 18
|39
|2.
|Сантос
|0:0
|18
|11
|4
|3
|29 - 17
|37
|3.
|Палмейрас
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|4.
|Коринтианс
|18
|8
|8
|2
|21 - 11
|32
|5.
|Сан-Паулу
|18
|8
|7
|3
|20 - 12
|31
|6.
|Интернасьональ
|18
|9
|3
|6
|22 - 16
|30
|7.
|Байя
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|8.
|Атлетико Минейро
|0:0
|18
|8
|4
|6
|22 - 18
|28
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|18
|8
|2
|8
|24 - 17
|26
|10.
|Гремио
|18
|6
|7
|5
|24 - 22
|25
|11.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|18
|7
|3
|8
|16 - 18
|24
|12.
|Сеара
|18
|6
|3
|9
|21 - 20
|21
|13.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|21 - 25
|21
|14.
|Гойяс
|18
|6
|3
|9
|17 - 29
|21
|15.
|Васко да Гама
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|16.
|Крузейро
|18
|4
|6
|8
|16 - 27
|18
|17.
|Флуминенсе
|17
|4
|3
|10
|20 - 26
|15
|18.
|Шапекоэнсе
|17
|3
|5
|9
|16 - 28
|14
|19.
|Алагоано
|17
|2
|6
|9
|5 - 24
|12
|20.
|Аваи
|18
|1
|7
|10
|9 - 25
|10
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