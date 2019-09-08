Бразилия: Серия A 2019

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Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 8'
Атлетико Минейро
0' 8'
12
Кавальери
Диего
13
Fernando
Costanza
3
Mauro
Joel
Carli
14
Marcelo
Conceicao
6
Gilson
I
8
Cicero
II
4
Silva
Marsinio
III
5
Joao
Paulo
I
10
Alex
Santana
II
9
Luiz
Fernando
IV
7
Соуза
Диего
84
Wilson
III
2
Patric
II
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
7
Mendes
Elias
II
88
Jair
II
10
Касарес
Хуан
29
Vinicius
X
8
Чара
Йимми
9
Оливейра
Рикардо
II
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
Ботафого Рибейрао 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Минейро Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Фламенго 18 12 3 3 41 - 18 39
2. Сантос 0:0 18 11 4 3 29 - 17 37
3. Палмейрас 17 9 6 2 26 - 14 33
4. Коринтианс 18 8 8 2 21 - 11 32
5. Сан-Паулу 18 8 7 3 20 - 12 31
6. Интернасьональ 18 9 3 6 22 - 16 30
7. Байя 18 8 6 4 21 - 15 30
8. Атлетико Минейро 0:0 18 8 4 6 22 - 18 28
9. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 8 2 8 24 - 17 26
10. Гремио 18 6 7 5 24 - 22 25
11. Ботафого Рибейрао 0:0 18 7 3 8 16 - 18 24
12. Сеара 18 6 3 9 21 - 20 21
13. Форталеза 18 6 3 9 21 - 25 21
14. Гойяс 18 6 3 9 17 - 29 21
15. Васко да Гама 18 5 5 8 16 - 25 20
16. Крузейро 18 4 6 8 16 - 27 18
17. Флуминенсе 17 4 3 10 20 - 26 15
18. Шапекоэнсе 17 3 5 9 16 - 28 14
19. Алагоано 17 2 6 9 5 - 24 12
20. Аваи 18 1 7 10 9 - 25 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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