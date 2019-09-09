Бразилия: Серия A 2019

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Алагоано
2:0
Конец матча
Шапекоэнсе
0'
32' Желтая карточка
Joao Vitor II
33' Желтая карточка
Александро
1:0
40' Гол
Александро
45' Желтая карточка
Marcio Araujo
70' Вторая желтая карточка
Marcio Araujo
77' Красная карточка
Gum
82' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
84' Желтая карточка
Rafael Pereira I
2:0
90' Гол
Jonathan David Gomez
90'+8
12
Jordi
20
Аподи
Диаллиссон
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
7
Joao
Vitor
II
8
Dawhan
29
Jonathan
David
Gomez
18
Hector
Ariel
Bustamante
99
Александро
98
Tiepo
2
Eduardo
VI
3
Gum
44
Mauricio
Ramos
6
Bruno
Pacheco
III
8
Marcio
Araujo
10
Кампаньяро
Густаво
18
Aylon
12
Diego
Torres
II
27
Arthur
VIII
77
Everaldo
I
Алагоано
4-2-3-1
Шапекоэнсе
4-2-3-1

Ход матча

32'
Joao Vitor II
 
33'
Александро
 
40'
Александро
(Jonathan David Gomez)
1:0
45'
 
Marcio Araujo
55'
Ricardo Bueno
Александро
 
66'
 
Augusto I
Aylon
69'
Alisson Safira
Hector Ariel Bustamante
 
70'
 
Marcio Araujo
77'
 
Gum
81'
Клебер Жан
Ronaldo Aparecido Rodrigues II
 
81'
 
Rafael Pereira I
Кампаньяро Густаво
82'
Jonathan David Gomez
 
84'
 
Rafael Pereira I
89'
 
Regis
Mauricio Ramos
90'
Jonathan David Gomez
(Alisson Safira)
2:0

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза
Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе
Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс
Команда И В Н П Г О
1. Фламенго 18 12 3 3 41 - 18 39
2. Сантос 18 11 4 3 30 - 18 37
3. Палмейрас 17 9 6 2 26 - 14 33
4. Коринтианс 18 8 8 2 21 - 11 32
5. Сан-Паулу 18 8 7 3 20 - 12 31
6. Интернасьональ 18 9 3 6 22 - 16 30
7. Байя 18 8 6 4 21 - 15 30
8. Атлетико Минейро 18 8 3 7 23 - 20 27
9. Атлетико Паранаэнсе 18 8 2 8 25 - 18 26
10. Ботафого Рибейрао 18 8 2 8 18 - 19 26
11. Гремио 18 6 7 5 24 - 22 25
12. Сеара 18 6 3 9 21 - 20 21
13. Форталеза 18 6 3 9 21 - 25 21
14. Гойяс 18 6 3 9 17 - 29 21
15. Васко да Гама 18 5 5 8 16 - 25 20
16. Крузейро 18 4 6 8 16 - 27 18
17. Флуминенсе 17 4 3 10 20 - 26 15
18. Алагоано 18 3 6 9 7 - 24 15
19. Шапекоэнсе 18 3 5 10 16 - 30 14
20. Аваи 18 1 7 10 9 - 25 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Марсио Араужо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Александро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Александро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Жоао Витор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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