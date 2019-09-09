Бразилия: Серия A 2019
Алагоано
2:0
Конец матча
Шапекоэнсе
32' Желтая карточкаJoao Vitor II
33' Желтая карточкаАлександро
1:0
40' ГолАлександро
45' Желтая карточкаMarcio Araujo
70' Вторая желтая карточкаMarcio Araujo
77' Красная карточкаGum
82' Желтая карточкаJonathan David Gomez
84' Желтая карточкаRafael Pereira I
2:0
90' ГолJonathan David Gomez
12
Jordi
8
Dawhan
99
Александро
98
Tiepo
3
Gum
18
Aylon
27
Arthur
VIII
77
Everaldo
I
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 DawhanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 АлександроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 CelsinhoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 DidiraПолузащитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
-
3 GumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 AylonПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Arthur VIIIПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
-
90 Роберто IVЗащитник
-
83 RegisПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
35 Hiago III
-
85 Tharlis
-
-
20 Augusto I
Ход матча
32'
33'
40'
45'
70'
77'
84'
89'
90'
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +4 =6 -10Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза
Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +4 =5 -11Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе
Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|12
|3
|3
|41 - 18
|39
|2.
|Сантос
|18
|11
|4
|3
|30 - 18
|37
|3.
|Палмейрас
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|4.
|Коринтианс
|18
|8
|8
|2
|21 - 11
|32
|5.
|Сан-Паулу
|18
|8
|7
|3
|20 - 12
|31
|6.
|Интернасьональ
|18
|9
|3
|6
|22 - 16
|30
|7.
|Байя
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|8.
|Атлетико Минейро
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|2
|8
|25 - 18
|26
|10.
|Ботафого Рибейрао
|18
|8
|2
|8
|18 - 19
|26
|11.
|Гремио
|18
|6
|7
|5
|24 - 22
|25
|12.
|Сеара
|18
|6
|3
|9
|21 - 20
|21
|13.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|21 - 25
|21
|14.
|Гойяс
|18
|6
|3
|9
|17 - 29
|21
|15.
|Васко да Гама
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|16.
|Крузейро
|18
|4
|6
|8
|16 - 27
|18
|17.
|Флуминенсе
|17
|4
|3
|10
|20 - 26
|15
|18.
|Алагоано
|18
|3
|6
|9
|7 - 24
|15
|19.
|Шапекоэнсе
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|20.
|Аваи
|18
|1
|7
|10
|9 - 25
|10
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