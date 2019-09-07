Бразилия: Серия A 2019

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Форталеза
0:0
Перерыв
Флуминенсе
0'
40' Желтая карточка
Нем Веллингтон
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
26
Жаксон
30
Bruno
Melo
95
Перес
Фелипе
55
Juninho
V
15
Фелипе
Мартинс
13
Gabriel
Dias
97
Андре
9
Веллингтон
Паулиста
27
Муриэл
Беккер
2
Жилберто
Жуниор
33
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
5
Airton
I
18
Нем
Веллингтон
10
Гансо
Пауло
77
Нене
Андерсон
11
Jony
Gonzalez
23
Хоао
Педро
Форталеза
4-4-2
Флуминенсе
4-1-4-1

Ход матча

40'
 
Нем Веллингтон

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Университарио де Попаян 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Гойяс Форталеза 0:4 Университарио Лима Форталеза 1:0 Реал Картахена
Сантос 3:3 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 0:1 Интернасьональ Форталеза 4:2 Кортулуа Алагоано 0:2 Форталеза Богота 2:0 Форталеза Форталеза 1:1 Nacional Senac Сеара 2:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бояка Чико Форталеза 1:3 Коринтианс Льянерос 2:0 Форталеза Депортиво Перейра 1:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Форталеза 2:0 Аваи Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза
Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано
Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро
Команда И В Н П Г О
1. Фламенго 2:0 18 12 3 3 40 - 18 39
2. Сантос 17 11 3 3 29 - 17 36
3. Коринтианс 18 8 8 2 21 - 11 32
4. Сан-Паулу 17 8 7 2 20 - 11 31
5. Палмейрас 16 8 6 2 24 - 13 30
6. Байя 18 8 6 4 21 - 15 30
7. Интернасьональ 17 8 3 6 21 - 16 27
8. Атлетико Минейро 17 8 3 6 22 - 18 27
9. Атлетико Паранаэнсе 17 8 1 8 24 - 17 25
10. Ботафого Рибейрао 17 7 2 8 16 - 18 23
11. Гремио 17 5 7 5 20 - 21 22
12. Форталеза 0:0 18 6 4 8 21 - 24 22
13. Гойяс 17 6 3 8 16 - 27 21
14. Сеара 18 6 3 9 21 - 20 21
15. Васко да Гама 18 5 5 8 16 - 25 20
16. Крузейро 17 4 6 7 15 - 23 18
17. Шапекоэнсе 17 3 5 9 16 - 28 14
18. Флуминенсе 0:0 17 3 4 10 19 - 26 13
19. Алагоано 17 2 6 9 5 - 24 12
20. Аваи 0:2 18 1 7 10 9 - 24 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Нем Веллингтон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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