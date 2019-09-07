Бразилия: Серия A 2019
Форталеза
0:0
Перерыв
Флуминенсе
40' Желтая карточкаНем Веллингтон
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
26
Жаксон
30
Bruno
Melo
95
Перес
Фелипе
55
Juninho
V
13
Gabriel
Dias
97
Андре
33
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
5
Airton
I
10
Гансо
Пауло
23
Хоао
Педро
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
95 Перес ФелипеПолузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Gabriel DiasПолузащитник
-
97 АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 CarlinhoЗащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 KiezaНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
-
5 Airton IПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хоао ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Daniel XII
-
13 Frazan
-
12 Lucao
-
15 Douglas XV
Ход матча
40'
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +8 =4 -8Университарио де Попаян 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Гойяс Форталеза 0:4 Университарио Лима Форталеза 1:0 Реал Картахена
Сантос 3:3 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 0:1 Интернасьональ Форталеза 4:2 Кортулуа Алагоано 0:2 Форталеза Богота 2:0 Форталеза Форталеза 1:1 Nacional Senac Сеара 2:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бояка Чико Форталеза 1:3 Коринтианс Льянерос 2:0 Форталеза Депортиво Перейра 1:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Форталеза 2:0 Аваи Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза
Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано
Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|2:0
|18
|12
|3
|3
|40 - 18
|39
|2.
|Сантос
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|3.
|Коринтианс
|18
|8
|8
|2
|21 - 11
|32
|4.
|Сан-Паулу
|17
|8
|7
|2
|20 - 11
|31
|5.
|Палмейрас
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|6.
|Байя
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|7.
|Интернасьональ
|17
|8
|3
|6
|21 - 16
|27
|8.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|3
|6
|22 - 18
|27
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|1
|8
|24 - 17
|25
|10.
|Ботафого Рибейрао
|17
|7
|2
|8
|16 - 18
|23
|11.
|Гремио
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Форталеза
|0:0
|18
|6
|4
|8
|21 - 24
|22
|13.
|Гойяс
|17
|6
|3
|8
|16 - 27
|21
|14.
|Сеара
|18
|6
|3
|9
|21 - 20
|21
|15.
|Васко да Гама
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|16.
|Крузейро
|17
|4
|6
|7
|15 - 23
|18
|17.
|Шапекоэнсе
|17
|3
|5
|9
|16 - 28
|14
|18.
|Флуминенсе
|0:0
|17
|3
|4
|10
|19 - 26
|13
|19.
|Алагоано
|17
|2
|6
|9
|5 - 24
|12
|20.
|Аваи
|0:2
|18
|1
|7
|10
|9 - 24
|10
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