Бразилия: Серия A 2019
1:0
20' ГолRafael Vaz
26' Желтая карточкаLeo Sena
27' Желтая карточкаРенато Сантос
42' Желтая карточкаРусшел Алан
79' Желтая карточкаDos Santos Souza Junior Gilberto
1:1
81' ГолВиллиан Сикейра
89' Желтая карточкаЛима Лукас II
90' Вторая желтая карточкаЛима Лукас II
1:2
90' ГолGustavo Scarpa
90' Желтая карточкаMarcelo Hermes
23
Tadeu
I
6
Yago
I
20
Leo
Sena
28
Русшел
Алан
11
Майкл
77
Kayke
13
Luan
IV
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
10
Адриано
Луис
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
6 Yago IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Русшел АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 МайклПолузащитник
-
77 KaykeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Гедес ДаниэлЗащитник
- Защитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
-
2 Kevin IIЗащитник
-
10 MarloneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Kaio Nunes
-
-
-
25 Rafinha XI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
Ход матча
20'
1:0
26'
27'
42'
46'
51'
58'
81'
89'
90'
90'
1:2
90'
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама
Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния
Палмейрас Последние 20 матчей: +10 =6 -4Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас
Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Палмейрас: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|12
|3
|3
|41 - 18
|39
|2.
|Сантос
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|3.
|Палмейрас
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|4.
|Коринтианс
|18
|8
|8
|2
|21 - 11
|32
|5.
|Сан-Паулу
|18
|8
|7
|3
|20 - 12
|31
|6.
|Интернасьональ
|18
|9
|3
|6
|22 - 16
|30
|7.
|Байя
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|8.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|3
|6
|22 - 18
|27
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|8
|1
|8
|24 - 17
|25
|10.
|Ботафого Рибейрао
|17
|7
|2
|8
|16 - 18
|23
|11.
|Гремио
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Сеара
|18
|6
|3
|9
|21 - 20
|21
|13.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|21 - 25
|21
|14.
|Гойяс
|18
|6
|3
|9
|17 - 29
|21
|15.
|Васко да Гама
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|16.
|Крузейро
|17
|4
|6
|7
|15 - 23
|18
|17.
|Флуминенсе
|17
|4
|3
|10
|20 - 26
|15
|18.
|Шапекоэнсе
|17
|3
|5
|9
|16 - 28
|14
|19.
|Алагоано
|17
|2
|6
|9
|5 - 24
|12
|20.
|Аваи
|18
|1
|7
|10
|9 - 25
|10
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