Бразилия: Серия A 2019

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Гойяс
1:2
Конец матча
Палмейрас
0'
1:0
20' Гол
Rafael Vaz
26' Желтая карточка
Leo Sena
27' Желтая карточка
Ренато Сантос
42' Желтая карточка
Русшел Алан
79' Желтая карточка
Dos Santos Souza Junior Gilberto
1:1
81' Гол
Виллиан Сикейра
89' Желтая карточка
Лима Лукас II
90' Вторая желтая карточка
Лима Лукас II
1:2
90' Гол
Gustavo Scarpa
90' Желтая карточка
Marcelo Hermes
90'+14
23
Tadeu
I
6
Yago
I
4
Rafael
Vaz
27
Fabio
Sanches
86
Marcelo
Hermes
20
Leo
Sena
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
28
Русшел
Алан
7
Ренато
Сантос
11
Майкл
77
Kayke
42
Жаилсон
Марселино
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
4
Уго
Витор
6
Diogo
VII
18
do
Nascimento
Ramires
Santos
II
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
14
Gustavo
Scarpa
8
Ze
Rafael
10
Адриано
Луис
Гойяс
4-2-3-1
Палмейрас
4-2-3-1

Ход матча

20'
Rafael Vaz
(Leo Sena)
1:0
26'
Leo Sena
 
27'
Ренато Сантос
 
42'
Русшел Алан
 
46'
Гедес Даниэл
Yago I
 
51'
Жефферсон
Русшел Алан
 
58'
Marcos Dutra
Tadeu I
 
59'
 
Виллиан Сикейра
Ze Rafael
63'
 
Лима Лукас II
do Nascimento Ramires Santos II
72'
 
Борха Мигель
Адриано Луис
79'
Dos Santos Souza Junior Gilberto
 
81'
1:1
Виллиан Сикейра
(Gustavo Scarpa)
89'
 
Лима Лукас II
90'
 
Лима Лукас II
90'
1:2
Gustavo Scarpa
(Борха Мигель)
90'
Marcelo Hermes
 

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама
Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния
Палмейрас Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас
Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Палмейрас: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Гойяс 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Гойяс Серия A Гойяс 6:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А
Палмейрас 3:2 Гойяс Серия A Гойяс 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:0 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:2 Палмейрас Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Фламенго 18 12 3 3 41 - 18 39
2. Сантос 17 11 3 3 29 - 17 36
3. Палмейрас 17 9 6 2 26 - 14 33
4. Коринтианс 18 8 8 2 21 - 11 32
5. Сан-Паулу 18 8 7 3 20 - 12 31
6. Интернасьональ 18 9 3 6 22 - 16 30
7. Байя 18 8 6 4 21 - 15 30
8. Атлетико Минейро 17 8 3 6 22 - 18 27
9. Атлетико Паранаэнсе 17 8 1 8 24 - 17 25
10. Ботафого Рибейрао 17 7 2 8 16 - 18 23
11. Гремио 17 5 7 5 20 - 21 22
12. Сеара 18 6 3 9 21 - 20 21
13. Форталеза 18 6 3 9 21 - 25 21
14. Гойяс 18 6 3 9 17 - 29 21
15. Васко да Гама 18 5 5 8 16 - 25 20
16. Крузейро 17 4 6 7 15 - 23 18
17. Флуминенсе 17 4 3 10 20 - 26 15
18. Шапекоэнсе 17 3 5 9 16 - 28 14
19. Алагоано 17 2 6 9 5 - 24 12
20. Аваи 18 1 7 10 9 - 25 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Русшел Алан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Ренато Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Leo Sena получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Rafael Vaz бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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