Бразилия: Серия A 2019

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Крузейро
1:4
Конец матча
Гремио
0'
14' Желтая карточка
David VI
0:1
18' Гол
Тарделли Диего
0:2
28' Гол
Alisson II
1:2
37' Пенальти
Fred II
53' Желтая карточка
Alisson II
57' Желтая карточка
Энрике Лима
1:3
64' Гол
Эвертон Соарес
1:4
77' Гол
Эвертон Соарес
90'+4
1
Фабио
Лопес
2
Эдилсон
Мендеш
14
Кака
Лукас
3
Лео
Ренан
18
Додо
Родолфо
19
Робиньо
Робсон
8
Энрике
Лима
20
Маркиньос
II
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
9
Fred
II
1
Paulo
Victor
III
42
Rafael
Galhardo
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
5
Мичел
Феррейра
14
Матеус
Энрике
23
Alisson
II
21
Jean
Pyerre
11
Эвертон
Соарес
9
Тарделли
Диего
Крузейро
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

14'
David VI
 
18'
0:1
Тарделли Диего
(Rafael Galhardo)
28'
0:2
Alisson II
(Эвертон Соарес)
30'
Роша Педро
David VI
 
37'
Fred II
1:2
52'
 
Браз Давид
Джеромел Педро
53'
 
Alisson II
57'
Энрике Лима
 
64'
1:3
Эвертон Соарес
(Матеус Энрике)
65'
Кальвенте Эсекьель
Тиаго Невес
 
72'
 
Пепе Кеплер
Тарделли Диего
73'
Sassa II
Робиньо Робсон
 
77'
1:4
Эвертон Соарес
(Jean Pyerre)
80'
 
Луан
Мичел Феррейра

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос
Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гремио: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гремио 1:1 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:1 Крузейро Гаушо Гремио 0:1 Крузейро Серия A
Крузейро 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Крузейро 1:0 Гремио Кубок Гремио 1:0 Крузейро Кубок Крузейро 3:3 Гремио Серия A Крузейро 0:2 Гремио Гаушо 1 Гремио 0:0 Крузейро Кубок Крузейро 0:2 Гремио Кубок Крузейро 1:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:3 Гремио Чемпионат Гаушо Крузейро 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:0 Крузейро Серия A Гремио 1:0 Крузейро Чемпионат Гаушо Гремио 1:2 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Крузейро 3:0 Гремио Бразилейро Серия А
Команда И В Н П Г О
1. Фламенго 18 12 3 3 41 - 18 39
2. Сантос 0:0 18 11 4 3 29 - 17 37
3. Палмейрас 17 9 6 2 26 - 14 33
4. Коринтианс 18 8 8 2 21 - 11 32
5. Сан-Паулу 18 8 7 3 20 - 12 31
6. Интернасьональ 18 9 3 6 22 - 16 30
7. Байя 18 8 6 4 21 - 15 30
8. Атлетико Минейро 0:0 18 8 4 6 22 - 18 28
9. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 8 2 8 24 - 17 26
10. Гремио 18 6 7 5 24 - 22 25
11. Ботафого Рибейрао 0:0 18 7 3 8 16 - 18 24
12. Сеара 18 6 3 9 21 - 20 21
13. Форталеза 18 6 3 9 21 - 25 21
14. Гойяс 18 6 3 9 17 - 29 21
15. Васко да Гама 18 5 5 8 16 - 25 20
16. Крузейро 18 4 6 8 16 - 27 18
17. Флуминенсе 17 4 3 10 20 - 26 15
18. Шапекоэнсе 17 3 5 9 16 - 28 14
19. Алагоано 17 2 6 9 5 - 24 12
20. Аваи 18 1 7 10 9 - 25 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Фред из команды Крузейро забивает с точки!
  • 30'
    David уходит, Роша Педро вместо него
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Alisson бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Тарделли Диего бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    David получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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