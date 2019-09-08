Бразилия: Серия A 2019
14' Желтая карточкаDavid VI
0:1
18' ГолТарделли Диего
0:2
28' ГолAlisson II
1:2
37' ПенальтиFred II
53' Желтая карточкаAlisson II
57' Желтая карточкаЭнрике Лима
1:3
64' ГолЭвертон Соарес
1:4
77' ГолЭвертон Соарес
14
Кака
Лукас
18
Додо
Родолфо
20
Маркиньос
II
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
9
Fred
II
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
21
Jean
Pyerre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кака ЛукасЗащитник
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроНападающий
- Нападающий
-
99 Sassa II
-
27 Jadson III
-
12 Рафаэл Пирес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
21 Jean PyerreПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Пепе КеплерПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
-
-
-
-
41 Да Силва
Ход матча
14'
18'
28'
0:2
30'
37'
1:2
53'
57'
64'
1:3
77'
1:4
80'
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +4 =7 -9Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос
Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гремио: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Крузейро 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Крузейро 1:0 Гремио Кубок Гремио 1:0 Крузейро Кубок Крузейро 3:3 Гремио Серия A Крузейро 0:2 Гремио Гаушо 1 Гремио 0:0 Крузейро Кубок Крузейро 0:2 Гремио Кубок Крузейро 1:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:3 Гремио Чемпионат Гаушо Крузейро 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:0 Крузейро Серия A Гремио 1:0 Крузейро Чемпионат Гаушо Гремио 1:2 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Крузейро 3:0 Гремио Бразилейро Серия А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|12
|3
|3
|41 - 18
|39
|2.
|Сантос
|0:0
|18
|11
|4
|3
|29 - 17
|37
|3.
|Палмейрас
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|4.
|Коринтианс
|18
|8
|8
|2
|21 - 11
|32
|5.
|Сан-Паулу
|18
|8
|7
|3
|20 - 12
|31
|6.
|Интернасьональ
|18
|9
|3
|6
|22 - 16
|30
|7.
|Байя
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|8.
|Атлетико Минейро
|0:0
|18
|8
|4
|6
|22 - 18
|28
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|18
|8
|2
|8
|24 - 17
|26
|10.
|Гремио
|18
|6
|7
|5
|24 - 22
|25
|11.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|18
|7
|3
|8
|16 - 18
|24
|12.
|Сеара
|18
|6
|3
|9
|21 - 20
|21
|13.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|21 - 25
|21
|14.
|Гойяс
|18
|6
|3
|9
|17 - 29
|21
|15.
|Васко да Гама
|18
|5
|5
|8
|16 - 25
|20
|16.
|Крузейро
|18
|4
|6
|8
|16 - 27
|18
|17.
|Флуминенсе
|17
|4
|3
|10
|20 - 26
|15
|18.
|Шапекоэнсе
|17
|3
|5
|9
|16 - 28
|14
|19.
|Алагоано
|17
|2
|6
|9
|5 - 24
|12
|20.
|Аваи
|18
|1
|7
|10
|9 - 25
|10
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