ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2019-2020
Предыдущие игры
Болгария (до 21 года) Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эстония (до 21 года) 0:4 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Кипр (до 21 года) Израиль (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 0:1 Болгария (до 21 года)
Болгария (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 1:0 Болгария (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Черногория (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:1 Черногория (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 2:2 Казахстан (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Люксембург (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Греция (до 21 года) Болгария (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 1:0 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 2:0 Румыния (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:3 Дания (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =2 -5Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года)
Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) Россия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) Россия (до 21 года) 7:0 Беларусь (до 21 года) Узбекистан (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Норвегия (до 21 года)
Последние игры между собой
Болгария (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Россия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болгария (до 21 года)
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Россия (до 21 года)
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Польша (до 21 года)
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сербия (до 21 года)
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Латвия (до 21 года)
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Эстония (до 21 года)
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Болгария (до 21 года)
5.7% (3)
Ничья
18.9% (10)
Россия (до 21 года)
75.5% (40)
1:2 Россия (до 21 года)
54.7% (29)
1:1 Ничья
15.1% (8)
0:1 Россия (до 21 года)
7.5% (4)
2:1 Болгария (до 21 года)
5.7% (3)
0:3 Россия (до 21 года)
3.8% (2)
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