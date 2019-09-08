ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2019-2020
Болгария (до 21 года)
 
Позже
Россия (до 21 года)

Предыдущие игры

Болгария (до 21 года) Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эстония (до 21 года) 0:4 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Кипр (до 21 года) Израиль (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 0:1 Болгария (до 21 года)
Болгария (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 1:0 Болгария (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Черногория (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:1 Черногория (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 2:2 Казахстан (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Люксембург (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Греция (до 21 года) Болгария (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 1:0 Болгария (до 21 года) Болгария (до 21 года) 2:0 Румыния (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:3 Дания (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года)
Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) Россия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) Россия (до 21 года) 7:0 Беларусь (до 21 года) Узбекистан (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Норвегия (до 21 года)

Последние игры между собой

Болгария (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Россия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Болгария (до 21 года) 3:3 Россия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:1 Болгария (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года)

    До начала игры, которая состоится 10.09.2019, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года)
    Болгария (до 21 года)
    5.7% (3)
    Ничья
    18.9% (10)
    Россия (до 21 года)
    75.5% (40)
    1:2 Россия (до 21 года)
    54.7% (29)
    1:1 Ничья
    15.1% (8)
    0:1 Россия (до 21 года)
    7.5% (4)
    2:1 Болгария (до 21 года)
    5.7% (3)
    0:3 Россия (до 21 года)
    3.8% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...