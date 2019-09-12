США: МЛС 2019

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Нью-Йорк Сити
1:1
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
1:0
6' Гол
Митрицэ Александру
23' Желтая карточка
Ринг Александр
1:1
40' Пенальти
Посуэло Алехандро
40' Желтая карточка
Тиннерхольм Антон
77' Желтая карточка
Джонсон Шон
84' Желтая карточка
Valentin Castellanos
85' Желтая карточка
Бенезе Николя
90' Желтая карточка
Мавинга Крис
90'+8
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
33
Sebastien
Ibeagha
2
Ben
Sweat
22
Матаррита
Рональд
8
Ринг
Александр
15
Tony
Rocha
19
Jesus
Medina
55
Паркс
Китон
28
Митрицэ
Александру
11
Valentin
Castellanos
16
Вестберг
Квентин
18
Nick
DeLeon
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
9
Erickson
Gallardo
10
Посуэло
Алехандро
7
Бенезе
Николя
17
Алтидор
Жози
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Торонто
4-2-3-1

Ход матча

6'
Митрицэ Александру
1:0
23'
Ринг Александр
 
40'
1:1
Посуэло Алехандро
40'
Тиннерхольм Антон
 
40'
 
Тсубаса Эндо
Erickson Gallardo
54'
 
Морган Эштон
Nick DeLeon
63'
Тажури-Шради Исмаэль
Tony Rocha
 
77'
Джонсон Шон
 
79'
Маккей-Стивен Гари
Jesus Medina
 
84'
Valentin Castellanos
 
85'
 
Бенезе Николя
90'
 
Мавинга Крис

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру
Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити
Торонто Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто
Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Торонто: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 29 15 9 5 54 - 36 54
2. Филадельфия Юнион 29 15 6 8 54 - 42 51
3. Атланта Юнайтед 28 15 3 10 47 - 33 48
4. Торонто 30 11 9 10 50 - 47 42
5. Ди Си Юнайтед 30 11 9 10 39 - 38 42
6. Нью-Йорк Ред Буллз 29 12 5 12 47 - 44 41
7. Нью-Инглэнд Революшн 29 10 9 10 42 - 49 39
8. Монреаль Импакт 30 11 4 15 42 - 56 37
9. Орландо Сити 30 9 8 13 37 - 41 35
10. Чикаго Файр 30 8 10 12 44 - 43 34
11. Коламбус Кру 30 8 7 15 33 - 44 31
12. Цинциннати 29 5 3 21 29 - 72 18

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 29 19 6 4 76 - 32 63
2. Реал Солт-Лейк 29 14 4 11 41 - 35 46
3. Сиэтл Саундерс 29 13 7 9 46 - 45 46
4. Миннесота Юнайтед 29 13 6 10 46 - 39 45
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 13 5 11 48 - 44 44
6. Портленд Тимберс 28 13 4 11 45 - 41 43
7. Даллас 29 12 7 10 47 - 38 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 13 3 13 42 - 47 42
9. Спортинг Канзас-Сити 29 10 7 12 42 - 47 37
10. Колорадо Рэпидс 30 10 6 14 49 - 55 36
11. Хьюстон Динамо 29 10 4 15 40 - 49 34
12. Ванкувер Уайткэпс 30 6 9 15 30 - 53 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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