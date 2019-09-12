США: МЛС 2019
Нью-Йорк Сити
1:1
Конец матча
Стадион: Янки
Торонто
1:0
6' ГолМитрицэ Александру
23' Желтая карточкаРинг Александр
1:1
40' ПенальтиПосуэло Алехандро
40' Желтая карточкаТиннерхольм Антон
77' Желтая карточкаДжонсон Шон
84' Желтая карточкаValentin Castellanos
85' Желтая карточкаБенезе Николя
90' Желтая карточкаМавинга Крис
15
Tony
Rocha
19
Jesus
Medina
55
Паркс
Китон
18
Nick
DeLeon
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
17
Алтидор
Жози
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
-
19 Jesus MedinaПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
-
14 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Luis Barraza
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Nick DeLeonЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
6'
23'
40'
77'
85'
90'
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +13 =2 -5Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру
Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити
Торонто Последние 20 матчей: +6 =7 -7Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто
Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Торонто: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|29
|15
|9
|5
|54 - 36
|54
|2.
|Филадельфия Юнион
|29
|15
|6
|8
|54 - 42
|51
|3.
|Атланта Юнайтед
|28
|15
|3
|10
|47 - 33
|48
|4.
|Торонто
|30
|11
|9
|10
|50 - 47
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|30
|11
|9
|10
|39 - 38
|42
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|12
|5
|12
|47 - 44
|41
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|10
|9
|10
|42 - 49
|39
|8.
|Монреаль Импакт
|30
|11
|4
|15
|42 - 56
|37
|9.
|Орландо Сити
|30
|9
|8
|13
|37 - 41
|35
|10.
|Чикаго Файр
|30
|8
|10
|12
|44 - 43
|34
|11.
|Коламбус Кру
|30
|8
|7
|15
|33 - 44
|31
|12.
|Цинциннати
|29
|5
|3
|21
|29 - 72
|18
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|29
|19
|6
|4
|76 - 32
|63
|2.
|Реал Солт-Лейк
|29
|14
|4
|11
|41 - 35
|46
|3.
|Сиэтл Саундерс
|29
|13
|7
|9
|46 - 45
|46
|4.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|6
|10
|46 - 39
|45
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|29
|13
|5
|11
|48 - 44
|44
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|13
|4
|11
|45 - 41
|43
|7.
|Даллас
|29
|12
|7
|10
|47 - 38
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|13
|3
|13
|42 - 47
|42
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|10
|7
|12
|42 - 47
|37
|10.
|Колорадо Рэпидс
|30
|10
|6
|14
|49 - 55
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|29
|10
|4
|15
|40 - 49
|34
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|6
|9
|15
|30 - 53
|27
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