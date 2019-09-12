США: МЛС 2019
Хьюстон Динамо
2:0
Конец матча
Стадион: BBVA Stadium
Миннесота Юнайтед
26' Желтая карточкаChase Gasper
1:0
37' ГолMauro Manotas
2:0
44' ГолChristian Ramirez II
82' Желтая карточкаMemo Rodriguez
23
Joe
Willis
22
Matias
Vera
77
Chase
Gasper
13
Ethan
Finlay
23
Mason
Toye
11
Хакон
Томас
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Sam Junqua
-
12 Niko Hansen
-
Главный тренер: Davy Arnaud
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Chase GasperЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayНападающий
-
23 Mason ToyeНападающий
-
11 Хакон ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лод РобинПолузащитник
- Нападающий
-
-
99 Abu Danladi
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
26'
37'
1:0
44'
82'
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =2 -14Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити
Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|29
|15
|9
|5
|54 - 36
|54
|2.
|Филадельфия Юнион
|29
|15
|6
|8
|54 - 42
|51
|3.
|Атланта Юнайтед
|28
|15
|3
|10
|47 - 33
|48
|4.
|Торонто
|30
|11
|9
|10
|50 - 47
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|30
|11
|9
|10
|39 - 38
|42
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|12
|5
|12
|47 - 44
|41
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|10
|9
|10
|42 - 49
|39
|8.
|Монреаль Импакт
|30
|11
|4
|15
|42 - 56
|37
|9.
|Орландо Сити
|30
|9
|8
|13
|37 - 41
|35
|10.
|Чикаго Файр
|30
|8
|10
|12
|44 - 43
|34
|11.
|Коламбус Кру
|30
|8
|7
|15
|33 - 44
|31
|12.
|Цинциннати
|29
|5
|3
|21
|29 - 72
|18
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|29
|19
|6
|4
|76 - 32
|63
|2.
|Реал Солт-Лейк
|29
|14
|4
|11
|41 - 35
|46
|3.
|Сиэтл Саундерс
|29
|13
|7
|9
|46 - 45
|46
|4.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|6
|10
|46 - 39
|45
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|29
|13
|5
|11
|48 - 44
|44
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|13
|4
|11
|45 - 41
|43
|7.
|Даллас
|29
|12
|7
|10
|47 - 38
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|13
|3
|13
|42 - 47
|42
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|10
|7
|12
|42 - 47
|37
|10.
|Колорадо Рэпидс
|30
|10
|6
|14
|49 - 55
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|29
|10
|4
|15
|40 - 49
|34
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|6
|9
|15
|30 - 53
|27
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