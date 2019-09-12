США: МЛС 2019

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Хьюстон Динамо
2:0
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
26' Желтая карточка
Chase Gasper
1:0
37' Гол
Mauro Manotas
2:0
44' Гол
Christian Ramirez II
82' Желтая карточка
Memo Rodriguez
90'+8
23
Joe
Willis
3
Лундквист
Адам
2
Alejandro
Fuenmayor
16
Kevin
Lacruz
III
7
Бизли
Дамаркус
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
10
Мартинес
Томас
13
Christian
Ramirez
II
11
Макнамара
Томас
9
Mauro
Manotas
1
Манноне
Вито
19
Метанир
Ромен
3
Ikenna
Ike
Opara
15
Боксолл
Михаэл
77
Chase
Gasper
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
31
Hassani
Dotson
13
Ethan
Finlay
23
Mason
Toye
11
Хакон
Томас
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-3-3

Ход матча

26'
 
Chase Gasper
37'
Mauro Manotas
(Бизли Дамаркус)
1:0
44'
Christian Ramirez II
(Mauro Manotas)
2:0
46'
 
Abu Danladi
Mason Toye
46'
 
Лод Робин
Hassani Dotson
56'
Juan Cabezas
Гарсия Оскар IV
 
61'
 
Angelo Rodriguez
Хакон Томас
61'
Memo Rodriguez
Christian Ramirez II
 
75'
Niko Hansen
Juan Cabezas
 
82'
Memo Rodriguez
 

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити
Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок
Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 29 15 9 5 54 - 36 54
2. Филадельфия Юнион 29 15 6 8 54 - 42 51
3. Атланта Юнайтед 28 15 3 10 47 - 33 48
4. Торонто 30 11 9 10 50 - 47 42
5. Ди Си Юнайтед 30 11 9 10 39 - 38 42
6. Нью-Йорк Ред Буллз 29 12 5 12 47 - 44 41
7. Нью-Инглэнд Революшн 29 10 9 10 42 - 49 39
8. Монреаль Импакт 30 11 4 15 42 - 56 37
9. Орландо Сити 30 9 8 13 37 - 41 35
10. Чикаго Файр 30 8 10 12 44 - 43 34
11. Коламбус Кру 30 8 7 15 33 - 44 31
12. Цинциннати 29 5 3 21 29 - 72 18

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 29 19 6 4 76 - 32 63
2. Реал Солт-Лейк 29 14 4 11 41 - 35 46
3. Сиэтл Саундерс 29 13 7 9 46 - 45 46
4. Миннесота Юнайтед 29 13 6 10 46 - 39 45
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 13 5 11 48 - 44 44
6. Портленд Тимберс 28 13 4 11 45 - 41 43
7. Даллас 29 12 7 10 47 - 38 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 13 3 13 42 - 47 42
9. Спортинг Канзас-Сити 29 10 7 12 42 - 47 37
10. Колорадо Рэпидс 30 10 6 14 49 - 55 36
11. Хьюстон Динамо 29 10 4 15 40 - 49 34
12. Ванкувер Уайткэпс 30 6 9 15 30 - 53 27
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Christian Ramirez бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Chase Gasper получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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