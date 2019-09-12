США: МЛС 2019

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Реал Солт-Лейк
1:0
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
28' Желтая карточка
Judson
31' Желтая карточка
Бекерман Кайл
60' Желтая карточка
Леннон Брукс
1:0
75' Гол
Крейлах Дамир
90' Желтая карточка
Юнгвирт Флориан
90' Желтая карточка
Годой Анибал
90'+5
18
Римандо
Ник
22
Aaron
Herrera
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
4
Donny
Toia
25
Луис
Эвертон
5
Бекерман
Кайл
12
Леннон
Брукс
8
Крейлах
Дамир
10
Плата
Жоао
42
Douglas
Martinez
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
37
Кашия
Гурам
23
Юнгвирт
Флориан
33
Paul
Marie
93
Judson
20
Годой
Анибал
10
Эспиноса
Кристиан
7
Эрикссон
Магнус
I
21
Carlos
Fierro
8
Вондоловски
Крис
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

Ход матча

28'
 
Judson
31'
Бекерман Кайл
 
60'
Леннон Брукс
 
64'
Саварино Джефферсон
Douglas Martinez
 
64'
Сауседо Себастьян
Плата Жоао
 
66'
 
Andres Lorenzo Rios
Judson
66'
 
Хюсен Дэнни
Вондоловски Крис
74'
 
Казаишвили Валерий
Carlos Fierro
75'
Крейлах Дамир
(Леннон Брукс)
1:0
84'
Kelyn Rowe
Бекерман Кайл
 
90'
 
Юнгвирт Флориан
90'
 
Годой Анибал

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 29 15 9 5 54 - 36 54
2. Филадельфия Юнион 29 15 6 8 54 - 42 51
3. Атланта Юнайтед 28 15 3 10 47 - 33 48
4. Торонто 30 11 9 10 50 - 47 42
5. Ди Си Юнайтед 30 11 9 10 39 - 38 42
6. Нью-Йорк Ред Буллз 29 12 5 12 47 - 44 41
7. Нью-Инглэнд Революшн 29 10 9 10 42 - 49 39
8. Монреаль Импакт 30 11 4 15 42 - 56 37
9. Орландо Сити 30 9 8 13 37 - 41 35
10. Чикаго Файр 30 8 10 12 44 - 43 34
11. Коламбус Кру 30 8 7 15 33 - 44 31
12. Цинциннати 29 5 3 21 29 - 72 18

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 29 19 6 4 76 - 32 63
2. Реал Солт-Лейк 29 14 4 11 41 - 35 46
3. Сиэтл Саундерс 29 13 7 9 46 - 45 46
4. Миннесота Юнайтед 29 13 6 10 46 - 39 45
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 13 5 11 48 - 44 44
6. Портленд Тимберс 28 13 4 11 45 - 41 43
7. Даллас 29 12 7 10 47 - 38 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 13 3 13 42 - 47 42
9. Спортинг Канзас-Сити 29 10 7 12 42 - 47 37
10. Колорадо Рэпидс 30 10 6 14 49 - 55 36
11. Хьюстон Динамо 29 10 4 15 40 - 49 34
12. Ванкувер Уайткэпс 30 6 9 15 30 - 53 27
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Бекерман Кайл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Judson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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