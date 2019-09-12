США: МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
1:0
Конец матча
Стадион: Рио Тинто
Сан-Хосе Эрткуэйкс
28' Желтая карточкаJudson
31' Желтая карточкаБекерман Кайл
60' Желтая карточкаЛеннон Брукс
1:0
75' ГолКрейлах Дамир
90' Желтая карточкаЮнгвирт Флориан
90' Желтая карточкаГодой Анибал
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
25
Луис
Эвертон
12
Леннон
Брукс
10
Плата
Жоао
17
Даниель
Вега
37
Кашия
Гурам
33
Paul
Marie
93
Judson
20
Годой
Анибал
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Tate Schmitt
-
20 Erik Holt
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
-
33 Paul MarieЗащитник
-
93 JudsonПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
28'
31'
60'
75'
1:0
90'
90'
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +10 =3 -7Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|29
|15
|9
|5
|54 - 36
|54
|2.
|Филадельфия Юнион
|29
|15
|6
|8
|54 - 42
|51
|3.
|Атланта Юнайтед
|28
|15
|3
|10
|47 - 33
|48
|4.
|Торонто
|30
|11
|9
|10
|50 - 47
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|30
|11
|9
|10
|39 - 38
|42
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|12
|5
|12
|47 - 44
|41
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|10
|9
|10
|42 - 49
|39
|8.
|Монреаль Импакт
|30
|11
|4
|15
|42 - 56
|37
|9.
|Орландо Сити
|30
|9
|8
|13
|37 - 41
|35
|10.
|Чикаго Файр
|30
|8
|10
|12
|44 - 43
|34
|11.
|Коламбус Кру
|30
|8
|7
|15
|33 - 44
|31
|12.
|Цинциннати
|29
|5
|3
|21
|29 - 72
|18
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|29
|19
|6
|4
|76 - 32
|63
|2.
|Реал Солт-Лейк
|29
|14
|4
|11
|41 - 35
|46
|3.
|Сиэтл Саундерс
|29
|13
|7
|9
|46 - 45
|46
|4.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|6
|10
|46 - 39
|45
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|29
|13
|5
|11
|48 - 44
|44
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|13
|4
|11
|45 - 41
|43
|7.
|Даллас
|29
|12
|7
|10
|47 - 38
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|13
|3
|13
|42 - 47
|42
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|10
|7
|12
|42 - 47
|37
|10.
|Колорадо Рэпидс
|30
|10
|6
|14
|49 - 55
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|29
|10
|4
|15
|40 - 49
|34
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|6
|9
|15
|30 - 53
|27
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