США: МЛС 2019

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Колорадо Рэпидс
2:1
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
38' Желтая карточка
Шельвик Йорген
79' Желтая карточка
Стирс Дэниэл
1:0
79' Гол
Cole Bassett
1:1
82' Гол
Гонсалес Джанкарло
2:1
85' Пенальти
Nicolas Mezquida
89' Желтая карточка
Прайс Джек
90' Желтая карточка
Павон Кристиан
90' Желтая карточка
Andre Shinyashiki
90'+13
31
Ирвин
Клинт
6
Lalas
Abubakar
4
Уилсон
Дэнни
5
Смит
Томми
2
Keegan
Rosenberry
10
Акоста
Келлин
II
19
Прайс
Джек
26
Cole
Bassett
28
Николсон
Сэм
99
Andre
Shinyashiki
20
Nicolas
Mezquida
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
21
Гонсалес
Джанкарло
16
Шельвик
Йорген
6
Servando
Carrasco
14
Корона
Джо
12
Понтиус
Крис
11
Fabio
Alvarez
10
Павон
Кристиан
9
Ибрагимович
Златан
Колорадо Рэпидс
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Ход матча

38'
 
Шельвик Йорген
55'
 
Антуна Уриэль
Понтиус Крис
74'
 
Emil Cuello
Fabio Alvarez
79'
 
Стирс Дэниэл
79'
Cole Bassett
(Прайс Джек)
1:0
82'
1:1
Гонсалес Джанкарло
(Павон Кристиан)
85'
Nicolas Mezquida
2:1
86'
 
Efrain Alvarez
Servando Carrasco
87'
Axel Sjoeberg
Cole Bassett
 
89'
Прайс Джек
 
90'
 
Павон Кристиан
90'
Andre Shinyashiki
 

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас
Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 6:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 29 15 9 5 54 - 36 54
2. Филадельфия Юнион 29 15 6 8 54 - 42 51
3. Атланта Юнайтед 28 15 3 10 47 - 33 48
4. Торонто 30 11 9 10 50 - 47 42
5. Ди Си Юнайтед 30 11 9 10 39 - 38 42
6. Нью-Йорк Ред Буллз 29 12 5 12 47 - 44 41
7. Нью-Инглэнд Революшн 29 10 9 10 42 - 49 39
8. Монреаль Импакт 30 11 4 15 42 - 56 37
9. Орландо Сити 30 9 8 13 37 - 41 35
10. Чикаго Файр 30 8 10 12 44 - 43 34
11. Коламбус Кру 30 8 7 15 33 - 44 31
12. Цинциннати 29 5 3 21 29 - 72 18

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 29 19 6 4 76 - 32 63
2. Реал Солт-Лейк 29 14 4 11 41 - 35 46
3. Сиэтл Саундерс 29 13 7 9 46 - 45 46
4. Миннесота Юнайтед 29 13 6 10 46 - 39 45
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 13 5 11 48 - 44 44
6. Портленд Тимберс 28 13 4 11 45 - 41 43
7. Даллас 29 12 7 10 47 - 38 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 13 3 13 42 - 47 42
9. Спортинг Канзас-Сити 29 10 7 12 42 - 47 37
10. Колорадо Рэпидс 30 10 6 14 49 - 55 36
11. Хьюстон Динамо 29 10 4 15 40 - 49 34
12. Ванкувер Уайткэпс 30 6 9 15 30 - 53 27
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Шельвик Йорген получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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