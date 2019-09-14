Китай: Суперлига 2019
Гуанчжоу Фули
2:1
Конец матча
Стадион: Юесиушан Зрители: 9013
Тянцзинь Цюаньцзянь
0:1
18' ГолXu Yang I
1:1
42' ГолЗахави Эран
45' Желтая карточкаЙи Тенг
70' Желтая карточкаZhizhao Chen
82' Желтая карточкаЦзинь Пэнксян
85' Undefined phrase: football_event_Гуанчжоу Фули
86' Желтая карточкаCheng Zhang
2:1
90' ГолЗахави Эран
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
11
Хайфэн
Дин
13
Chugui
Ye
10
Саба
Диа
23
Lin
Lu
1
Чжан
Лу
18
Cheng
Zhang
26
Ляо
Лишэн
30
Сун
Босюань
11
Renato
III
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
- Защитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
11 Хайфэн ДинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
-
10 Саба ДиаПолузащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Tixiang LiПолузащитник
-
30 Peng WangПолузащитник
-
29 Чжи СяоНападающий
-
-
22 Jiaqi Han
-
Главный тренер: Dragan Stojkovic
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Cheng ZhangПолузащитник
-
26 Ляо ЛишэнПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Сун БосюаньПолузащитник
-
11 Renato IIIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiЗащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
44 Yi Liu
-
-
32 Qibin Sun
-
Главный тренер: Choong-Kyun Park
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
0:1
42'
1:1
45'
69'
70'
82'
85'
86'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 10
-
3 Угловые 5
-
5 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =3 -11Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Гуанчжоу Фули 3:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Taizhou Yuanda 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень
Тянцзинь Цюаньцзянь Последние 20 матчей: +4 =9 -7Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шанхай Шэньхуа Чуньцинь Лифан 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Тянцзинь Тэда
Тянцзинь Цюаньцзянь 0:4 Далянь Ифан Хэбей Форчун 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Шаньдун Лунэн 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Taizhou Yuanda Ухань Чжоэр 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Цюаньцзянь 3:3 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шицзячжуан Шанхай Шэньхуа 2:3 Тянцзинь Цюаньцзянь
Последние игры между собой
Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тянцзинь Цюаньцзянь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|24
|19
|2
|3
|55 - 18
|59
|2.
|Бэйцзин Гоань
|24
|18
|1
|5
|45 - 19
|55
|3.
|Шанхай СИПГ
|24
|16
|5
|3
|48 - 22
|53
|4.
|Шаньдун Лунэн
|24
|12
|4
|8
|42 - 27
|40
|5.
|Цзянсу Сунин
|24
|10
|7
|7
|45 - 35
|37
|6.
|Ухань Чжоэр
|23
|8
|7
|8
|30 - 31
|31
|7.
|Далянь Ифан
|23
|8
|7
|8
|35 - 37
|31
|8.
|Чуньцинь Лифан
|23
|7
|9
|7
|30 - 38
|30
|9.
|Хэнань Цзянье
|24
|8
|6
|10
|31 - 38
|30
|10.
|Тянцзинь Тэда
|23
|8
|5
|10
|31 - 37
|29
|11.
|Гуанчжоу Фули
|24
|8
|5
|11
|46 - 59
|29
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|22
|6
|5
|11
|35 - 41
|23
|13.
|Хэбей Форчун
|24
|6
|5
|13
|26 - 42
|23
|14.
|Шеньчжень
|23
|4
|7
|12
|21 - 34
|19
|15.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|24
|2
|12
|10
|29 - 42
|18
|16.
|Пекин Женьхе
|23
|3
|3
|17
|19 - 48
|12
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