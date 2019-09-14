Китай: Суперлига 2019

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Гуанчжоу Фули
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 9013
Тянцзинь Цюаньцзянь
0'
0:1
18' Гол
Xu Yang I
1:1
42' Гол
Захави Эран
45' Желтая карточка
Йи Тенг
70' Желтая карточка
Zhizhao Chen
82' Желтая карточка
Цзинь Пэнксян
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Гуанчжоу Фули
86' Желтая карточка
Cheng Zhang
2:1
90' Гол
Захави Эран
90'+8
1
Yuelei
Cheng
20
Miao
Tang
II
27
Цзинь
Пэнксян
18
Йи
Тенг
11
Хайфэн
Дин
36
Zhengyu
Huang
8
Дембеле
Мусса
13
Chugui
Ye
10
Саба
Диа
23
Lin
Lu
7
Захави
Эран
1
Чжан
Лу
4
Сон
Чжу-Хунь
6
Shuai
Pei
5
Chenglin
Zhang
18
Cheng
Zhang
26
Ляо
Лишэн
2
Wei
Wu
III
30
Сун
Босюань
11
Renato
III
9
Xu
Yang
I
29
Leonardo
Pereira
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1
Тянцзинь Цюаньцзянь
3-4-3

Ход матча

18'
0:1
Xu Yang I
32'
Zhizhao Chen
Chugui Ye
 
33'
 
Xiaolong Wang
Chenglin Zhang
42'
Захави Эран
(Lin Lu)
1:1
45'
Йи Тенг
 
58'
 
Dalun Zheng
Сун Босюань
69'
Чжи Сяо
Хайфэн Дин
 
70'
Zhizhao Chen
 
82'
Цзинь Пэнксян
 
85'
Гуанчжоу Фули
 
85'
 
Xiaobin Zhang II
Ляо Лишэн
86'
 
Cheng Zhang
90'
Захави Эран
(Miao Tang II)
2:1
90'
Gong Zhang
Zhizhao Chen
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 5
  • 5 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Гуанчжоу Фули 3:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Taizhou Yuanda 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень
Тянцзинь Цюаньцзянь Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шанхай Шэньхуа Чуньцинь Лифан 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Тянцзинь Тэда
Тянцзинь Цюаньцзянь 0:4 Далянь Ифан Хэбей Форчун 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Шаньдун Лунэн 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Taizhou Yuanda Ухань Чжоэр 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Цюаньцзянь 3:3 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шицзячжуан Шанхай Шэньхуа 2:3 Тянцзинь Цюаньцзянь

Последние игры между собой

Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тянцзинь Цюаньцзянь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 24 19 2 3 55 - 18 59
2. Бэйцзин Гоань 24 18 1 5 45 - 19 55
3. Шанхай СИПГ 24 16 5 3 48 - 22 53
4. Шаньдун Лунэн 24 12 4 8 42 - 27 40
5. Цзянсу Сунин 24 10 7 7 45 - 35 37
6. Ухань Чжоэр 23 8 7 8 30 - 31 31
7. Далянь Ифан 23 8 7 8 35 - 37 31
8. Чуньцинь Лифан 23 7 9 7 30 - 38 30
9. Хэнань Цзянье 24 8 6 10 31 - 38 30
10. Тянцзинь Тэда 23 8 5 10 31 - 37 29
11. Гуанчжоу Фули 24 8 5 11 46 - 59 29
12. Шанхай Шэньхуа 22 6 5 11 35 - 41 23
13. Хэбей Форчун 24 6 5 13 26 - 42 23
14. Шеньчжень 23 4 7 12 21 - 34 19
15. Тянцзинь Цюаньцзянь 24 2 12 10 29 - 42 18
16. Пекин Женьхе 23 3 3 17 19 - 48 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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