США: МЛС 2019

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Атланта Юнайтед
1:3
Конец матча

Стадион:
Коламбус Кру
0'
1:0
19' Гол
Мартинес Хосеф
39' Желтая карточка
Artur Moraes III
1:1
53' Гол
Зардес Гьяси
1:2
60' Гол
Luis Díaz IV
66' Желтая карточка
Eric Daian Remedi
1:3
85' Гол в свои ворота
Miles Robinson
88' Желтая карточка
Julian Gressel
90' Желтая карточка
Сантуш Педру
90'+5
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
12
Miles
Robinson
4
Погба
Флорентин
24
Julian
Gressel
6
Нэйджби
Дарлингтон
11
Eric
Daian
Remedi
14
Мерам
Жустин
10
Мартинес
Гонсало
7
Мартинес
Хосеф
16
Хайндмен
Эмерсон
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
30
Кейта
Абубакар
II
31
Connor
Maloney
9
Гузман
Давид
II
8
Artur
Moraes
III
18
Luis
Díaz
IV
7
Сантуш
Педру
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
Атланта Юнайтед
3-4-3
Коламбус Кру
4-2-3-1

Ход матча

19'
Мартинес Хосеф
(Мартинес Гонсало)
1:0
39'
 
Artur Moraes III
53'
1:1
Зардес Гьяси
60'
1:2
Luis Díaz IV
63'
 
Luis Argudo
Мохтар Юнес
66'
Eric Daian Remedi
 
70'
Вильяльба Эктор
Eric Daian Remedi
 
70'
Перейра Дион
Мерам Жустин
 
79'
Brandon Vazquez
Мартинес Гонсало
 
85'
1:3
Miles Robinson
88'
Julian Gressel
 
89'
 
Уильямс Ромарио
Зардес Гьяси
90'
 
Сантуш Педру
90'
 
Трапп Уилл
Сантуш Педру

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто
Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Открытый Кубок Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Атланта Юнайтед МЛС
Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Кру МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 30 16 9 5 56 - 37 57
2. Филадельфия Юнион 30 15 7 8 55 - 43 52
3. Атланта Юнайтед 29 15 3 11 48 - 36 48
4. Торонто 30 11 9 10 50 - 47 42
5. Ди Си Юнайтед 30 11 9 10 39 - 38 42
6. Нью-Йорк Ред Буллз 29 12 5 12 47 - 44 41
7. Нью-Инглэнд Революшн 30 10 10 10 45 - 52 40
8. Монреаль Импакт 31 11 4 16 42 - 57 37
9. Чикаго Файр 31 9 10 12 48 - 43 37
10. Орландо Сити 31 9 9 13 40 - 44 36
11. Коламбус Кру 31 9 7 15 36 - 45 34
12. Цинциннати 30 6 3 21 30 - 72 21

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 19 7 4 77 - 33 64
2. Реал Солт-Лейк 29 14 4 11 41 - 35 46
3. Сиэтл Саундерс 29 13 7 9 46 - 45 46
4. Миннесота Юнайтед 29 13 6 10 46 - 39 45
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 13 5 12 49 - 46 44
6. Портленд Тимберс 28 13 4 11 45 - 41 43
7. Даллас 30 12 7 11 47 - 42 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 13 3 13 42 - 47 42
9. Спортинг Канзас-Сити 29 10 7 12 42 - 47 37
10. Колорадо Рэпидс 30 10 6 14 49 - 55 36
11. Хьюстон Динамо 0:1 30 10 4 16 40 - 50 34
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 31 7 9 15 31 - 53 30
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Artur получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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