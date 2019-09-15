США: МЛС 2019
Атланта Юнайтед
1:3
Конец матча
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Коламбус Кру
1:0
19' ГолМартинес Хосеф
39' Желтая карточкаArtur Moraes III
1:1
53' ГолЗардес Гьяси
1:2
60' ГолLuis Díaz IV
66' Желтая карточкаEric Daian Remedi
1:3
85' Гол в свои воротаMiles Robinson
88' Желтая карточкаJulian Gressel
90' Желтая карточкаСантуш Педру
14
Мерам
Жустин
1
Ром
Элой
18
Luis
Díaz
IV
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мерам ЖустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Перейра ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Бур Франк
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Luis Díaz IVПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
-
24 Jon KempinВратарь
- Полузащитник
-
29 Аккам ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
19'
39'
53'
1:1
60'
1:2
85'
1:3
88'
90'
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +14 =1 -5Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +4 =6 -10Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто
Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|30
|16
|9
|5
|56 - 37
|57
|2.
|Филадельфия Юнион
|30
|15
|7
|8
|55 - 43
|52
|3.
|Атланта Юнайтед
|29
|15
|3
|11
|48 - 36
|48
|4.
|Торонто
|30
|11
|9
|10
|50 - 47
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|30
|11
|9
|10
|39 - 38
|42
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|12
|5
|12
|47 - 44
|41
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|10
|10
|10
|45 - 52
|40
|8.
|Монреаль Импакт
|31
|11
|4
|16
|42 - 57
|37
|9.
|Чикаго Файр
|31
|9
|10
|12
|48 - 43
|37
|10.
|Орландо Сити
|31
|9
|9
|13
|40 - 44
|36
|11.
|Коламбус Кру
|31
|9
|7
|15
|36 - 45
|34
|12.
|Цинциннати
|30
|6
|3
|21
|30 - 72
|21
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|19
|7
|4
|77 - 33
|64
|2.
|Реал Солт-Лейк
|29
|14
|4
|11
|41 - 35
|46
|3.
|Сиэтл Саундерс
|29
|13
|7
|9
|46 - 45
|46
|4.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|6
|10
|46 - 39
|45
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|13
|5
|12
|49 - 46
|44
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|13
|4
|11
|45 - 41
|43
|7.
|Даллас
|30
|12
|7
|11
|47 - 42
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|13
|3
|13
|42 - 47
|42
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|10
|7
|12
|42 - 47
|37
|10.
|Колорадо Рэпидс
|30
|10
|6
|14
|49 - 55
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|30
|10
|4
|16
|40 - 50
|34
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|31
|7
|9
|15
|31 - 53
|30
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