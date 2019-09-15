США: МЛС 2019

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Филадельфия Юнион
1:1
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
1:0
3' Гол
Пржибылко Каспер
1:1
43' Гол
Вела Карлос
65' Желтая карточка
Кайе Марк-Энтони
78' Желтая карточка
Latif Blessing
88' Желтая карточка
Jordan Harvey
89' Желтая карточка
Циммерман Уолкер
90'+4
18
Блэйк
Андре
28
Raymon
Gaddis
3
Jack
Elliott
4
Маккензи
Марк
27
Kai
Wagner
11
Бедойя
Алехандро
6
Медунянин
Харис
9
Пико
Фабрис
35
Монтейро
Гамиро
22
Brenden
Aaronson
23
Пржибылко
Каспер
1
Миллер
Тайлер
3
Бейташур
Стивен
25
Циммерман
Уолкер
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
7
Latif
Blessing
20
Eduard
Atuesta
14
Кайе
Марк-Энтони
10
Вела
Карлос
99
Диоманде
Адама
9
Diego
Rossi
Филадельфия Юнион
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

3'
Пржибылко Каспер
(Пико Фабрис)
1:0
43'
1:1
Вела Карлос
58'
Илсиньо Перейра
Brenden Aaronson
 
65'
 
Кайе Марк-Энтони
66'
 
Родригес Пол
Вела Карлос
74'
 
Adrien Perez
Диоманде Адама
75'
Sergio Santos
Пржибылко Каспер
 
78'
 
Latif Blessing
82'
 
Tristan Blackmon
Бейташур Стивен
88'
 
Jordan Harvey
89'
 
Циммерман Уолкер

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо
Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 30 16 9 5 56 - 37 57
2. Филадельфия Юнион 30 15 7 8 55 - 43 52
3. Атланта Юнайтед 29 15 3 11 48 - 36 48
4. Торонто 30 11 9 10 50 - 47 42
5. Ди Си Юнайтед 30 11 9 10 39 - 38 42
6. Нью-Йорк Ред Буллз 29 12 5 12 47 - 44 41
7. Нью-Инглэнд Революшн 30 10 10 10 45 - 52 40
8. Монреаль Импакт 31 11 4 16 42 - 57 37
9. Чикаго Файр 31 9 10 12 48 - 43 37
10. Орландо Сити 31 9 9 13 40 - 44 36
11. Коламбус Кру 31 9 7 15 36 - 45 34
12. Цинциннати 30 6 3 21 30 - 72 21

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 19 7 4 77 - 33 64
2. Реал Солт-Лейк 29 14 4 11 41 - 35 46
3. Сиэтл Саундерс 29 13 7 9 46 - 45 46
4. Миннесота Юнайтед 29 13 6 10 46 - 39 45
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 13 5 12 49 - 46 44
6. Портленд Тимберс 28 13 4 11 45 - 41 43
7. Даллас 30 12 7 11 47 - 42 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 13 3 13 42 - 47 42
9. Спортинг Канзас-Сити 29 10 7 12 42 - 47 37
10. Колорадо Рэпидс 30 10 6 14 49 - 55 36
11. Хьюстон Динамо 0:1 30 10 4 16 40 - 50 34
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 31 7 9 15 31 - 53 30
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Пржибылко Каспер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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