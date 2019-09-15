США: МЛС 2019
Филадельфия Юнион
1:1
Конец матча
Стадион: Talen Energy Stadium
Лос-Анджелес
1:0
3' ГолПржибылко Каспер
1:1
43' ГолВела Карлос
65' Желтая карточкаКайе Марк-Энтони
78' Желтая карточкаLatif Blessing
88' Желтая карточкаJordan Harvey
89' Желтая карточкаЦиммерман Уолкер
18
Блэйк
Андре
27
Kai
Wagner
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai WagnerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Joe BendikВратарь
-
16 R. J. AllenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Родригес ПолПолузащитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
-
26 Adrien Perez
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
3'
1:0
43'
1:1
65'
78'
88'
89'
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +10 =4 -6Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо
Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +13 =3 -4Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|30
|16
|9
|5
|56 - 37
|57
|2.
|Филадельфия Юнион
|30
|15
|7
|8
|55 - 43
|52
|3.
|Атланта Юнайтед
|29
|15
|3
|11
|48 - 36
|48
|4.
|Торонто
|30
|11
|9
|10
|50 - 47
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|30
|11
|9
|10
|39 - 38
|42
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|12
|5
|12
|47 - 44
|41
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|10
|10
|10
|45 - 52
|40
|8.
|Монреаль Импакт
|31
|11
|4
|16
|42 - 57
|37
|9.
|Чикаго Файр
|31
|9
|10
|12
|48 - 43
|37
|10.
|Орландо Сити
|31
|9
|9
|13
|40 - 44
|36
|11.
|Коламбус Кру
|31
|9
|7
|15
|36 - 45
|34
|12.
|Цинциннати
|30
|6
|3
|21
|30 - 72
|21
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|19
|7
|4
|77 - 33
|64
|2.
|Реал Солт-Лейк
|29
|14
|4
|11
|41 - 35
|46
|3.
|Сиэтл Саундерс
|29
|13
|7
|9
|46 - 45
|46
|4.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|6
|10
|46 - 39
|45
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|13
|5
|12
|49 - 46
|44
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|13
|4
|11
|45 - 41
|43
|7.
|Даллас
|30
|12
|7
|11
|47 - 42
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|13
|3
|13
|42 - 47
|42
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|10
|7
|12
|42 - 47
|37
|10.
|Колорадо Рэпидс
|30
|10
|6
|14
|49 - 55
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|30
|10
|4
|16
|40 - 50
|34
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|31
|7
|9
|15
|31 - 53
|30
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