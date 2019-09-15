США: МЛС 2019

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Монреаль Импакт
0:1
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
0:1
1' Гол
Крус Аллан
45' Желтая карточка
Ловитц Дэниел
49' Желтая карточка
Оквонкво Орджи
60' Желтая карточка
Уостон Кендаль
68' Желтая карточка
Rudy Camacho
88' Вторая желтая карточка
Уостон Кендаль
90'+10
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
4
Rudy
Camacho
22
Райтала
Юкка
3
Ловитц
Дэниел
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
18
Оквонкво
Орджи
9
Кркич
Боян
10
Пиатти
Игнасио
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
2
Уостон
Кендаль
4
Greg
Garza
24
Frankie
Amaya
6
Бертоне
Леонардо
45
Ледесма
Эммануэль
15
Крус
Аллан
36
Гайаю
Джозеф-Клод
11
Мэттокс
Даррен
Монреаль Импакт
4-2-3-1
Цинциннати
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Крус Аллан
45'
Ловитц Дэниел
 
49'
Оквонкво Орджи
 
60'
 
Уостон Кендаль
68'
Rudy Camacho
 
69'
Ballou Tabla
Оквонкво Орджи
 
70'
 
Эйлаш Фатей
Крус Аллан
76'
Лаппалайнен Ласси
Кркич Боян
 
85'
 
Rashawn Dally
Мэттокс Даррен
88'
 
Уостон Кендаль
88'
 
Хагглунд Ник
Frankie Amaya

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас
Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити
Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 30 16 9 5 56 - 37 57
2. Филадельфия Юнион 30 15 7 8 55 - 43 52
3. Атланта Юнайтед 29 15 3 11 48 - 36 48
4. Торонто 30 11 9 10 50 - 47 42
5. Ди Си Юнайтед 30 11 9 10 39 - 38 42
6. Нью-Йорк Ред Буллз 29 12 5 12 47 - 44 41
7. Нью-Инглэнд Революшн 30 10 10 10 45 - 52 40
8. Монреаль Импакт 31 11 4 16 42 - 57 37
9. Чикаго Файр 31 9 10 12 48 - 43 37
10. Орландо Сити 31 9 9 13 40 - 44 36
11. Коламбус Кру 31 9 7 15 36 - 45 34
12. Цинциннати 30 6 3 21 30 - 72 21

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 19 7 4 77 - 33 64
2. Реал Солт-Лейк 29 14 4 11 41 - 35 46
3. Сиэтл Саундерс 29 13 7 9 46 - 45 46
4. Миннесота Юнайтед 29 13 6 10 46 - 39 45
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 13 5 12 49 - 46 44
6. Портленд Тимберс 28 13 4 11 45 - 41 43
7. Даллас 30 12 7 11 47 - 42 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 13 3 13 42 - 47 42
9. Спортинг Канзас-Сити 29 10 7 12 42 - 47 37
10. Колорадо Рэпидс 30 10 6 14 49 - 55 36
11. Хьюстон Динамо 0:1 30 10 4 16 40 - 50 34
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 31 7 9 15 31 - 53 30
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Ловитц Дэниел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Крус Аллан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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