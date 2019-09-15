США: МЛС 2019
Монреаль Импакт
0:1
Конец матча
Стадион: Сапуто
Цинциннати
0:1
1' ГолКрус Аллан
45' Желтая карточкаЛовитц Дэниел
49' Желтая карточкаОквонкво Орджи
60' Желтая карточкаУостон Кендаль
68' Желтая карточкаRudy Camacho
88' Вторая желтая карточкаУостон Кендаль
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
22
Райтала
Юкка
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
17 Ballou Tabla
-
28 Shamit Shome
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Крус АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Эйлаш ФатейЗащитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Полузащитник
-
19 Corben BoneПолузащитник
-
-
-
13 Jimmy Hague
-
Главный тренер: Янс Рон
Ход матча
1'
0:1
45'
49'
60'
68'
88'
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +6 =2 -12Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас
Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити
Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|30
|16
|9
|5
|56 - 37
|57
|2.
|Филадельфия Юнион
|30
|15
|7
|8
|55 - 43
|52
|3.
|Атланта Юнайтед
|29
|15
|3
|11
|48 - 36
|48
|4.
|Торонто
|30
|11
|9
|10
|50 - 47
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|30
|11
|9
|10
|39 - 38
|42
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|12
|5
|12
|47 - 44
|41
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|10
|10
|10
|45 - 52
|40
|8.
|Монреаль Импакт
|31
|11
|4
|16
|42 - 57
|37
|9.
|Чикаго Файр
|31
|9
|10
|12
|48 - 43
|37
|10.
|Орландо Сити
|31
|9
|9
|13
|40 - 44
|36
|11.
|Коламбус Кру
|31
|9
|7
|15
|36 - 45
|34
|12.
|Цинциннати
|30
|6
|3
|21
|30 - 72
|21
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|19
|7
|4
|77 - 33
|64
|2.
|Реал Солт-Лейк
|29
|14
|4
|11
|41 - 35
|46
|3.
|Сиэтл Саундерс
|29
|13
|7
|9
|46 - 45
|46
|4.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|6
|10
|46 - 39
|45
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|13
|5
|12
|49 - 46
|44
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|13
|4
|11
|45 - 41
|43
|7.
|Даллас
|30
|12
|7
|11
|47 - 42
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|13
|3
|13
|42 - 47
|42
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|10
|7
|12
|42 - 47
|37
|10.
|Колорадо Рэпидс
|30
|10
|6
|14
|49 - 55
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|30
|10
|4
|16
|40 - 50
|34
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|31
|7
|9
|15
|31 - 53
|30
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