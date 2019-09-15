США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Ванкувер Уайткэпс
1:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
30' Желтая карточка
Аднан Али
42' Желтая карточка
Matias Vera
1:0
54' Пенальти
Хван Ин-Беом
67'
18
Zac
MacMath
23
Саттер
Скотт
2
Хенри
Донил
13
Корнелиус
Дерек
53
Аднан
Али
4
Хван
Ин-Беом
15
Роуз
Энди
31
Тейберт
Расселл
29
Рейна
Йорди
87
Рикеттс
Тосайн
33
Чиринос
Мичаэль
23
Joe
Willis
3
Лундквист
Адам
2
Alejandro
Fuenmayor
15
Фигероа
Мэйнор
18
Jose
Bizama
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
10
Мартинес
Томас
13
Christian
Ramirez
II
11
Макнамара
Томас
9
Mauro
Manotas
Ванкувер Уайткэпс
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

Ход матча

30'
Аднан Али
 
42'
 
Matias Vera
54'
Хван Ин-Беом
1:0
61'
 
Элис Альберт
Мартинес Томас

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед
Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс
Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Хьюстон Динамо: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Товарищеские матчи Хьюстон Динамо 1:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 30 16 9 5 56 - 37 57
2. Филадельфия Юнион 30 15 7 8 55 - 43 52
3. Атланта Юнайтед 29 15 3 11 48 - 36 48
4. Торонто 30 11 9 10 50 - 47 42
5. Ди Си Юнайтед 30 11 9 10 39 - 38 42
6. Нью-Йорк Ред Буллз 29 12 5 12 47 - 44 41
7. Нью-Инглэнд Революшн 30 10 10 10 45 - 52 40
8. Монреаль Импакт 31 11 4 16 42 - 57 37
9. Чикаго Файр 31 9 10 12 48 - 43 37
10. Орландо Сити 31 9 9 13 40 - 44 36
11. Коламбус Кру 31 9 7 15 36 - 45 34
12. Цинциннати 30 6 3 21 30 - 72 21

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 19 7 4 77 - 33 64
2. Реал Солт-Лейк 29 14 4 11 41 - 35 46
3. Сиэтл Саундерс 29 13 7 9 46 - 45 46
4. Миннесота Юнайтед 29 13 6 10 46 - 39 45
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 13 5 12 49 - 46 44
6. Портленд Тимберс 28 13 4 11 45 - 41 43
7. Даллас 30 12 7 11 47 - 42 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 13 3 13 42 - 47 42
9. Спортинг Канзас-Сити 29 10 7 12 42 - 47 37
10. Колорадо Рэпидс 30 10 6 14 49 - 55 36
11. Хьюстон Динамо 0:1 30 10 4 16 40 - 50 34
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 31 7 9 15 31 - 53 30
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Matias Vera получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Аднан Али получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...