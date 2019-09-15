США: МЛС 2019
Ванкувер Уайткэпс
1:0
Второй тайм: 67'
Стадион: Би-Си Плэйс
Хьюстон Динамо
30' Желтая карточкаАднан Али
42' Желтая карточкаMatias Vera
1:0
54' ПенальтиХван Ин-Беом
18
Zac
MacMath
23
Саттер
Скотт
53
Аднан
Али
15
Роуз
Энди
29
Рейна
Йорди
23
Joe
Willis
18
Jose
Bizama
22
Matias
Vera
- Основной состав
-
18 Zac MacMathВратарь
-
23 Саттер СкоттЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
-
15 Роуз ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ласс БангураПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
39 Sean Melvin
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Jose BizamaЗащитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Davy Arnaud
Ход матча
30'
42'
54'
1:0
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +4 =6 -10Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед
Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =2 -14Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс
Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Хьюстон Динамо: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Товарищеские матчи Хьюстон Динамо 1:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|30
|16
|9
|5
|56 - 37
|57
|2.
|Филадельфия Юнион
|30
|15
|7
|8
|55 - 43
|52
|3.
|Атланта Юнайтед
|29
|15
|3
|11
|48 - 36
|48
|4.
|Торонто
|30
|11
|9
|10
|50 - 47
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|30
|11
|9
|10
|39 - 38
|42
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|12
|5
|12
|47 - 44
|41
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|10
|10
|10
|45 - 52
|40
|8.
|Монреаль Импакт
|31
|11
|4
|16
|42 - 57
|37
|9.
|Чикаго Файр
|31
|9
|10
|12
|48 - 43
|37
|10.
|Орландо Сити
|31
|9
|9
|13
|40 - 44
|36
|11.
|Коламбус Кру
|31
|9
|7
|15
|36 - 45
|34
|12.
|Цинциннати
|30
|6
|3
|21
|30 - 72
|21
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|19
|7
|4
|77 - 33
|64
|2.
|Реал Солт-Лейк
|29
|14
|4
|11
|41 - 35
|46
|3.
|Сиэтл Саундерс
|29
|13
|7
|9
|46 - 45
|46
|4.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|6
|10
|46 - 39
|45
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|13
|5
|12
|49 - 46
|44
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|13
|4
|11
|45 - 41
|43
|7.
|Даллас
|30
|12
|7
|11
|47 - 42
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|13
|3
|13
|42 - 47
|42
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|10
|7
|12
|42 - 47
|37
|10.
|Колорадо Рэпидс
|30
|10
|6
|14
|49 - 55
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|30
|10
|4
|16
|40 - 50
|34
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|31
|7
|9
|15
|31 - 53
|30
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