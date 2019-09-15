Норвегия: Первый дивизион 2019
КФУМ
2:1
Конец матча
Стадион: КФУМ Арена Зрители: 866
Скейд
1:0
6' ГолСортевик Стиан
1:1
28' ГолPeter Michael
33' Желтая карточкаTom Even Skogsrud
35' Желтая карточкаHassan Mohamed Yousef
2:1
75' ГолDavid Tavakoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Simen VedvikНападающий
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Mesut CanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
Ход матча
6'
28'
75'
2:1
Предыдущие игры
КФУМ Последние 20 матчей: +8 =7 -5Гви 0:0 КФУМ КФУМ 1:0 Аведёре Нутодден 1:1 КФУМ Карлслунде 2:1 КФУМ
КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса КФУМ 0:0 Греве Ерв 2:2 КФУМ Хам-Кам 4:4 КФУМ Фредерикссунд 3:1 КФУМ КФУМ 3:0 Санднес КФУМ 1:5 Таарнбю Фредериксберг 0:0 КФУМ Нест-Сотра 2:2 КФУМ БК Унион 1:3 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс КФУМ 2:4 Олесунн Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ КФУМ 2:1 Тромсдален КФУМ 2:0 Хам-Кам Нест-Сотра 0:4 КФУМ
Скейд Последние 20 матчей: +4 =5 -11Скейд 0:2 Конгсвингер Ерв 5:1 Скейд Скейд 1:1 Старт Скейд 2:2 Саннефьёрд
Тромсдален 1:0 Скейд Скейд 0:1 Олесунн Конгсвингер 0:2 Скейд Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален
Последние игры между собой
КФУМ: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Скейд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|22
|18
|3
|1
|50 - 18
|57
|2.
|Старт
|22
|14
|4
|4
|37 - 21
|46
|3.
|Саннефьёрд
|21
|13
|6
|2
|35 - 21
|45
|4.
|КФУМ
|22
|11
|6
|5
|49 - 34
|39
|5.
|Рёуфосс
|22
|11
|1
|10
|37 - 40
|34
|6.
|Конгсвингер
|22
|10
|4
|8
|26 - 25
|34
|7.
|Согндаль
|21
|10
|3
|8
|39 - 31
|33
|8.
|Нест-Сотра
|22
|9
|6
|7
|32 - 24
|33
|9.
|Ерв
|22
|7
|8
|7
|31 - 37
|29
|10.
|Улленсакер-Киса
|21
|7
|4
|10
|37 - 37
|25
|11.
|Санднес
|21
|6
|5
|10
|31 - 34
|23
|12.
|Хам-Кам
|21
|6
|5
|10
|28 - 34
|23
|13.
|Нутодден
|21
|5
|3
|13
|26 - 38
|18
|14.
|Стрёммен
|22
|3
|9
|10
|22 - 36
|18
|15.
|Скейд
|22
|3
|7
|12
|23 - 36
|16
|16.
|Тромсдален
|22
|2
|2
|18
|27 - 64
|8
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