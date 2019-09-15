Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
КФУМ
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 866
Скейд
0'
1:0
6' Гол
Сортевик Стиан
1:1
28' Гол
Peter Michael
33' Желтая карточка
Tom Even Skogsrud
35' Желтая карточка
Hassan Mohamed Yousef
2:1
75' Гол
David Tavakoli
90'+4
1
Simon
Thomas
I
25
Tobias
Collett
15
Mansour
Gueye
II
4
Sebastian
Jarl
3
Dadi
Dodou
Gaye
6
Хольм
Даниэль
21
Tore
Andre
Soeraas
8
Сортевик
Стиан
26
Lars
Olden
Larsen
11
David
Tavakoli
19
Yannis
Maxitas
Moula
12
Emil
Fiskvik
19
Ahmed
El-Amrani
17
Ayoub
Aleesami
4
Kim
Eugen
Skogsrud
5
Tom
Even
Skogsrud
6
Mohammed
Mahnin
27
Charles
Ezeh
7
Hassan
Mohamed
Yousef
11
Будусон
Джонни
9
Peter
Michael
10
Mesut
Can
КФУМ
4-1-2-3
Скейд
4-1-2-3

Ход матча

6'
Сортевик Стиан
(Juba Massinissa Moula)
1:0
28'
1:1
Peter Michael
(Hassan Mohamed Yousef)
33'
 
Tom Even Skogsrud
35'
 
Hassan Mohamed Yousef
46'
 
Johannes Andres Nunez Godoy
Mesut Can
64'
Simen Vedvik
Yannis Maxitas Moula
 
70'
Abdul-Basit Agouda
Хольм Даниэль
 
75'
David Tavakoli
(Сортевик Стиан)
2:1
78'
 
Taofeek Ismaheel
Hassan Mohamed Yousef
78'
 
Stian Pettersen II
Peter Michael
90'
Haakon Stavrum
David Tavakoli
 

Предыдущие игры

КФУМ Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Гви 0:0 КФУМ КФУМ 1:0 Аведёре Нутодден 1:1 КФУМ Карлслунде 2:1 КФУМ
КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса КФУМ 0:0 Греве Ерв 2:2 КФУМ Хам-Кам 4:4 КФУМ Фредерикссунд 3:1 КФУМ КФУМ 3:0 Санднес КФУМ 1:5 Таарнбю Фредериксберг 0:0 КФУМ Нест-Сотра 2:2 КФУМ БК Унион 1:3 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс КФУМ 2:4 Олесунн Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ КФУМ 2:1 Тромсдален КФУМ 2:0 Хам-Кам Нест-Сотра 0:4 КФУМ
Скейд Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Скейд 0:2 Конгсвингер Ерв 5:1 Скейд Скейд 1:1 Старт Скейд 2:2 Саннефьёрд
Тромсдален 1:0 Скейд Скейд 0:1 Олесунн Конгсвингер 0:2 Скейд Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален

Последние игры между собой

КФУМ: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Скейд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Скейд 1:1 КФУМ Первый дивизион Скейд 2:3 КФУМ Второй дивизион КФУМ 1:1 Скейд Второй дивизион КФУМ 1:2 Скейд Второй дивизион
Скейд 1:2 КФУМ Второй дивизион КФУМ 0:1 Скейд Второй дивизион Скейд 1:3 КФУМ Второй дивизион КФУМ 1:2 Скейд Товарищеские матчи КФУМ 3:0 Скейд 2-й дивизион Скейд 0:2 КФУМ 2-й дивизион КФУМ 1:1 Скейд 2-й дивизион КФУМ 5:2 Скейд 2-й дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 22 18 3 1 50 - 18 57
2. Старт 22 14 4 4 37 - 21 46
3. Саннефьёрд 21 13 6 2 35 - 21 45
4. КФУМ 22 11 6 5 49 - 34 39
5. Рёуфосс 22 11 1 10 37 - 40 34
6. Конгсвингер 22 10 4 8 26 - 25 34
7. Согндаль 21 10 3 8 39 - 31 33
8. Нест-Сотра 22 9 6 7 32 - 24 33
9. Ерв 22 7 8 7 31 - 37 29
10. Улленсакер-Киса 21 7 4 10 37 - 37 25
11. Санднес 21 6 5 10 31 - 34 23
12. Хам-Кам 21 6 5 10 28 - 34 23
13. Нутодден 21 5 3 13 26 - 38 18
14. Стрёммен 22 3 9 10 22 - 36 18
15. Скейд 22 3 7 12 23 - 36 16
16. Тромсдален 22 2 2 18 27 - 64 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Hassan Mohamed Yusuf получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Tom Even Skogsrud получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Peter Michael бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Сортевик Стиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KFUM Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...