Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Стрёммен
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 556
Старт
0'
74' Желтая карточка
Лоу Дэмион
90'+5
97
Morten
Saetra
5
Бьорккьяер
Сверре
8
Mathias
Blaarud
2
Magnus
Tvedte
3
Victor
Grodaas
6
Anders
Dieserud
10
Mustafa
Achrifi
17
Oeystein
Vestvatn
7
Mahmoud
Al
Laham
9
Sivert
Gussiaas
19
Селлин
Кьелл
1
Доймеланд
Йонас
22
Kristoffer
Toennessen
31
Лоу
Дэмион
6
Йоргенсен
Йоаким
18
Isaac
Twum
23
Erlend
Segberg
4
Aremu
Afeez
19
Скаанес
Каспер
7
Kevin
Kabran
11
Сигурдарсон
Арон
20
Mathias
Bringaker
Стрёммен
4-3-3
Старт
4-2-3-1

Ход матча

73'
Ulrich Ness
Anders Dieserud
 
74'
 
Лоу Дэмион
77'
 
Henrik Robstad
Mathias Bringaker
84'
Lasse Bransdal
Селлин Кьелл
 
89'
 
Mikael Ugland
Kristoffer Toennessen

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден
Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен
Старт Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Старт 1:0 Согндаль Рёуфосс 1:2 Старт Скейд 1:1 Старт Старт 2:0 Тромсдален
Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд Санднес 2:0 Старт

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Старт: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Старт 4:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:2 Старт Первый дивизион Старт 0:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:2 Старт Первый дивизион
Старт 3:1 Стрёммен Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 22 18 3 1 50 - 18 57
2. Старт 22 14 4 4 37 - 21 46
3. Саннефьёрд 21 13 6 2 35 - 21 45
4. КФУМ 22 11 6 5 49 - 34 39
5. Рёуфосс 22 11 1 10 37 - 40 34
6. Конгсвингер 22 10 4 8 26 - 25 34
7. Согндаль 21 10 3 8 39 - 31 33
8. Нест-Сотра 22 9 6 7 32 - 24 33
9. Ерв 22 7 8 7 31 - 37 29
10. Улленсакер-Киса 21 7 4 10 37 - 37 25
11. Санднес 21 6 5 10 31 - 34 23
12. Хам-Кам 21 6 5 10 28 - 34 23
13. Нутодден 21 5 3 13 26 - 38 18
14. Стрёммен 22 3 9 10 22 - 36 18
15. Скейд 22 3 7 12 23 - 36 16
16. Тромсдален 22 2 2 18 27 - 64 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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