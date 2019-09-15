Норвегия: Первый дивизион 2019
74' Желтая карточкаЛоу Дэмион
19
Селлин
Кьелл
31
Лоу
Дэмион
18
Isaac
Twum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ulrich NessНападающий
-
14 Havard ThunНападающий
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
18 Isaac TwumЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден
Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен
Старт Последние 20 матчей: +13 =3 -4Старт 1:0 Согндаль Рёуфосс 1:2 Старт Скейд 1:1 Старт Старт 2:0 Тромсдален
Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд Санднес 2:0 Старт
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Старт: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|22
|18
|3
|1
|50 - 18
|57
|2.
|Старт
|22
|14
|4
|4
|37 - 21
|46
|3.
|Саннефьёрд
|21
|13
|6
|2
|35 - 21
|45
|4.
|КФУМ
|22
|11
|6
|5
|49 - 34
|39
|5.
|Рёуфосс
|22
|11
|1
|10
|37 - 40
|34
|6.
|Конгсвингер
|22
|10
|4
|8
|26 - 25
|34
|7.
|Согндаль
|21
|10
|3
|8
|39 - 31
|33
|8.
|Нест-Сотра
|22
|9
|6
|7
|32 - 24
|33
|9.
|Ерв
|22
|7
|8
|7
|31 - 37
|29
|10.
|Улленсакер-Киса
|21
|7
|4
|10
|37 - 37
|25
|11.
|Санднес
|21
|6
|5
|10
|31 - 34
|23
|12.
|Хам-Кам
|21
|6
|5
|10
|28 - 34
|23
|13.
|Нутодден
|21
|5
|3
|13
|26 - 38
|18
|14.
|Стрёммен
|22
|3
|9
|10
|22 - 36
|18
|15.
|Скейд
|22
|3
|7
|12
|23 - 36
|16
|16.
|Тромсдален
|22
|2
|2
|18
|27 - 64
|8
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