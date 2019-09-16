Норвегия: Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
1:0
Конец матча
Стадион: Сарпсборг
Волеренга
1:0
44' ГолЛиннсет Йонатан
90' Желтая карточкаВега Дейвер
90' Желтая карточкаЗахариассен Кристоффер
90' Желтая карточкаАскар Армин
77
Аскар
Армин
25
Адекугбе
Сэм
14
Абу
Мохаммед
26
Доннум
Арон
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аскар АрминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Нанжис ЛенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
-
14 Абу МохаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Полузащитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
44'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +3 =8 -9Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08
Волеренга Последние 20 матчей: +8 =6 -6Волеренга 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Волеренга Волеренга 1:2 Хёугесунн Стабек 1:1 Волеренга
Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Волеренга: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Волеренга 0:3 Сарпсборг-08 Кубок Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Волеренга 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 5:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:3 Волеренга Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|14
|4
|3
|50 - 21
|46
|2.
|Будё-Глимт
|21
|13
|4
|4
|49 - 33
|43
|3.
|Одд
|21
|11
|5
|5
|31 - 25
|38
|4.
|Русенборг
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|5.
|Кристиансунд
|21
|9
|5
|7
|27 - 22
|32
|6.
|Бранн
|21
|9
|5
|7
|28 - 23
|32
|7.
|Викинг
|21
|8
|6
|7
|33 - 32
|30
|8.
|Волеренга
|21
|7
|6
|8
|34 - 31
|27
|9.
|Хёугесунн
|21
|6
|8
|7
|29 - 25
|26
|10.
|Лиллестрём
|21
|7
|4
|10
|27 - 35
|25
|11.
|Стабек
|21
|6
|6
|9
|25 - 30
|24
|12.
|Тромсё
|21
|6
|4
|11
|25 - 43
|22
|13.
|Мьёндален
|21
|4
|9
|8
|27 - 37
|21
|14.
|Ранхейм
|21
|5
|4
|12
|23 - 37
|19
|15.
|Стрёмсгодсет
|21
|5
|4
|12
|23 - 39
|19
|16.
|Сарпсборг-08
|21
|3
|10
|8
|23 - 29
|19
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