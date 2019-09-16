Норвегия: Типпелиген 2019

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Сарпсборг-08
1:0
Конец матча

Стадион:
Волеренга
0'
1:0
44' Гол
Линнсет Йонатан
90' Желтая карточка
Вега Дейвер
90' Желтая карточка
Захариассен Кристоффер
90' Желтая карточка
Аскар Армин
90'+6
30
Летелье
Александр
13
Павелич
Марио
4
Утвик
Бьерн
5
Гуннарссон
Никлас
77
Аскар
Армин
8
Нильсен
Матти
15
Хеберг-Ветти
Геуте
17
Захариассен
Кристоффер
11
Линнсет
Йонатан
45
Ларсен
Йорген
21
Абделлауйе
Мостафа
13
Клаессон
Кристоффер
5
Эфрайн
Хуарес
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
27
Канструп
Пьер
25
Адекугбе
Сэм
14
Абу
Мохаммед
8
Леквен
Магнус
26
Доннум
Арон
10
Вильяльмссон
Маттиас
11
Финне
Бор
9
Джордж
Майрон
Сарпсборг-08
4-4-2
Волеренга
4-2-3-1

Ход матча

44'
Линнсет Йонатан
(Ларсен Йорген)
1:0
46'
 
Вега Дейвер
Джордж Майрон
73'
Исмаила Кулибали
Абделлауйе Мостафа
 
77'
 
Хорн Майер
Леквен Магнус
83'
 
Ousmane Camara
Финне Бор
90'
Magnar Oedegaard
Ларсен Йорген
 
90'
 
Вега Дейвер
90'
Захариассен Кристоффер
 
90'
Аскар Армин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08
Волеренга Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Волеренга 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Волеренга Волеренга 1:2 Хёугесунн Стабек 1:1 Волеренга
Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Волеренга: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Типпелиген
Волеренга 0:3 Сарпсборг-08 Кубок Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Волеренга 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 5:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:3 Волеренга Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 14 4 3 50 - 21 46
2. Будё-Глимт 21 13 4 4 49 - 33 43
3. Одд 21 11 5 5 31 - 25 38
4. Русенборг 21 10 6 5 34 - 26 36
5. Кристиансунд 21 9 5 7 27 - 22 32
6. Бранн 21 9 5 7 28 - 23 32
7. Викинг 21 8 6 7 33 - 32 30
8. Волеренга 21 7 6 8 34 - 31 27
9. Хёугесунн 21 6 8 7 29 - 25 26
10. Лиллестрём 21 7 4 10 27 - 35 25
11. Стабек 21 6 6 9 25 - 30 24
12. Тромсё 21 6 4 11 25 - 43 22
13. Мьёндален 21 4 9 8 27 - 37 21
14. Ранхейм 21 5 4 12 23 - 37 19
15. Стрёмсгодсет 21 5 4 12 23 - 39 19
16. Сарпсборг-08 21 3 10 8 23 - 29 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Линнсет Йонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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