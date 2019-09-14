Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Конгсвингер
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1313
Олесунн
0'
12' Желтая карточка
Карлсен Фредрик
1:0
75' Гол
Ибрагим Шуайбу
1:1
90' Гол
Трандарсон Арон-Элис
90'+5
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
6
Яласто
Вилле
3
Скагестад
Эдвард
18
Iman
Mafi
16
Harald
Holter
27
Н'Гуэмо
Ландри
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
9
Adem
Gueven
26
Ибрагим
Шуайбу
1
Ли
Андреас
15
Staale
Steen
Saethre
3
Гретарссон
Даниэль
4
Гроннер
Йонас
16
Joergen
Hatlehol
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
8
Карлсен
Фредрик
11
Трандарсон
Арон-Элис
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
14
Pape
Habib
Gueye
23
Агдестейн
Торбьерн
Конгсвингер
4-3-1-2
Олесунн
3-5-2

Ход матча

12'
 
Карлсен Фредрик
59'
 
Erikson Lima
Агдестейн Торбьерн
73'
 
Фридьонссон Хольмберт
Pape Habib Gueye
75'
Ибрагим Шуайбу
(Adem Gueven)
1:0
85'
 
Фет Сондре
Joergen Hatlehol
89'
Markus Aanesland
Ибрагим Шуайбу
 
90'
1:1
Трандарсон Арон-Элис
(Оулафссон Давид-Кристьян)

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Стрёммен Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер
Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер
Олесунн Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн
Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Олесунн: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Олесунн 1:0 Конгсвингер Первый дивизион Олесунн 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:3 Олесунн Первый дивизион Олесунн 3:2 Конгсвингер Товарищеские матчи
Олесунн 2:0 Конгсвингер Типпелиген Олесунн 3:3 Конгсвингер Товарищеские матчи Конгсвингер 1:2 Олесунн Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 22 18 3 1 50 - 18 57
2. Старт 21 14 3 4 37 - 21 45
3. Саннефьёрд 21 13 6 2 35 - 21 45
4. КФУМ 21 10 6 5 47 - 33 36
5. Рёуфосс 21 11 1 9 37 - 39 34
6. Конгсвингер 22 10 4 8 26 - 25 34
7. Согндаль 21 10 3 8 39 - 31 33
8. Нест-Сотра 21 8 6 7 30 - 24 30
9. Ерв 21 6 8 7 30 - 37 26
10. Улленсакер-Киса 21 7 4 10 37 - 37 25
11. Санднес 21 6 5 10 31 - 34 23
12. Хам-Кам 21 6 5 10 28 - 34 23
13. Нутодден 21 5 3 13 26 - 38 18
14. Стрёммен 21 3 8 10 22 - 36 17
15. Скейд 21 3 7 11 22 - 34 16
16. Тромсдален 21 2 2 17 27 - 62 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    12'
    Карлсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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