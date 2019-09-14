Норвегия: Первый дивизион 2019
Конгсвингер
1:1
Конец матча
Стадион: Гьемселунд Зрители: 1313
Олесунн
12' Желтая карточкаКарлсен Фредрик
1:0
75' ГолИбрагим Шуайбу
1:1
90' ГолТрандарсон Арон-Элис
30
Аамада
Али
18
Iman
Mafi
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
12'
75'
1:0
90'
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +11 =1 -8Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Стрёммен Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер
Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер
Олесунн Последние 20 матчей: +18 =1 -1Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн
Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Олесунн: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|22
|18
|3
|1
|50 - 18
|57
|2.
|Старт
|21
|14
|3
|4
|37 - 21
|45
|3.
|Саннефьёрд
|21
|13
|6
|2
|35 - 21
|45
|4.
|КФУМ
|21
|10
|6
|5
|47 - 33
|36
|5.
|Рёуфосс
|21
|11
|1
|9
|37 - 39
|34
|6.
|Конгсвингер
|22
|10
|4
|8
|26 - 25
|34
|7.
|Согндаль
|21
|10
|3
|8
|39 - 31
|33
|8.
|Нест-Сотра
|21
|8
|6
|7
|30 - 24
|30
|9.
|Ерв
|21
|6
|8
|7
|30 - 37
|26
|10.
|Улленсакер-Киса
|21
|7
|4
|10
|37 - 37
|25
|11.
|Санднес
|21
|6
|5
|10
|31 - 34
|23
|12.
|Хам-Кам
|21
|6
|5
|10
|28 - 34
|23
|13.
|Нутодден
|21
|5
|3
|13
|26 - 38
|18
|14.
|Стрёммен
|21
|3
|8
|10
|22 - 36
|17
|15.
|Скейд
|21
|3
|7
|11
|22 - 34
|16
|16.
|Тромсдален
|21
|2
|2
|17
|27 - 62
|8
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