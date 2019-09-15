Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Хёугесунн
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3512
Мьёндален
0'
84' Желтая карточка
Самуэльсен Мартин
90'+3
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
5
Хансен
Беньямин
2
Бергквист
Даг
23
Thore
Pedersen
16
Лейте
Бруно
8
Тронстад
Сондре
7
Гринхейм
Кристиан
10
Niklas
Sandberg
I
34
Kevin
Martin
Krygaard
6
Воге-Нильсен
Йоаким
12
Лунд
Юлиан
Файе
20
Латифу
Аким
2
Quint
Jansen
23
Sondre
Solholm
Johansen
3
Vetle
Dragsnes
33
Stian
Semb
Aasmundsen
11
Christian
Gauseth
19
Pontus
Silfver
7
Tonny
Brochmann
10
Оксеан
Оливье
9
Sondre
Liseth
Хёугесунн
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

Ход матча

60'
 
Jacob Bergstroem
Оксеан Оливье
65'
Самуэльсен Мартин
Воге-Нильсен Йоаким
 
75'
 
Брустад Фредрик
Tonny Brochmann
81'
Kristoffer Velde
Kevin Martin Krygaard
 
84'
Самуэльсен Мартин
 
85'
 
William Saelid Sell
Sondre Liseth

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 13
  • 10 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн
Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн
Мьёндален Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Мьёндален 1:3 Мольде Кристиансунд 4:0 Мьёндален Мьёндален 2:1 Бранн Лиллестрём 3:2 Мьёндален
Тромсё 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Одд Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Мьёндален: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Мьёндален 1:4 Хёугесунн Типпелиген Мьёндален 2:2 Хёугесунн Кубок Мьёндален 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мьёндален Типпелиген
Мьёндален 4:2 Хёугесунн Адекколига Хёугесунн 3:1 Мьёндален Адекколига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 14 4 3 50 - 21 46
2. Будё-Глимт 21 13 4 4 49 - 33 43
3. Одд 21 11 5 5 31 - 25 38
4. Русенборг 21 10 6 5 34 - 26 36
5. Кристиансунд 21 9 5 7 27 - 22 32
6. Бранн 21 9 5 7 28 - 23 32
7. Викинг 21 8 6 7 33 - 32 30
8. Волеренга 20 7 6 7 34 - 30 27
9. Хёугесунн 21 6 8 7 29 - 25 26
10. Лиллестрём 21 7 4 10 27 - 35 25
11. Стабек 21 6 6 9 25 - 30 24
12. Тромсё 21 6 4 11 25 - 43 22
13. Мьёндален 21 4 9 8 27 - 37 21
14. Ранхейм 21 5 4 12 23 - 37 19
15. Стрёмсгодсет 21 5 4 12 23 - 39 19
16. Сарпсборг-08 20 2 10 8 22 - 29 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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