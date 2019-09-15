Норвегия: Типпелиген 2019

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Будё-Глимт
3:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 3569
Стабек
0'
1:0
4' Гол
Эвьен Хэкон
1:1
29' Гол
Брюнхильдсен Ола
1:2
44' Пенальти
Бохинен Эмиль
68' Желтая карточка
Amor Layoni
83' Желтая карточка
Yaw-Ihle Amankwah
2:2
84' Пенальти
Amor Layoni
2:3
90' Гол
Касси Люк
3:3
90' Гол
Хёуге Йенс
90' Желтая карточка
Бохинен Эмиль
90'+7
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Берган
Вегар
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
26
Эвьен
Хэкон
7
Patrick
Berg
14
Ulrik
Saltnes
10
Philip
Zinckernagel
22
Свеен
Оле
20
Amor
Layoni
12
Сандберг
Маркус
16
Ханше-Ольсен
Андреас
3
Yaw-Ihle
Amankwah
4
Демидов
Вадим
18
Моэ
Йеппе
22
Sammy
Skytte
10
Туту
Юссеф
8
Бохинен
Эмиль
67
Tortol
Lumanza
Lembi
20
Брюнхильдсен
Ола
21
Kasper
Junker
Будё-Глимт
4-3-3
Стабек
4-4-2

Ход матча

4'
Эвьен Хэкон
1:0
29'
1:1
Брюнхильдсен Ола
(Kasper Junker)
44'
1:2
Бохинен Эмиль
56'
 
Касси Люк
Tortol Lumanza Lembi
68'
Amor Layoni
 
70'
Хёуге Йенс
Свеен Оле
 
77'
 
Эрнандес Рональд
Kasper Junker
83'
 
Yaw-Ihle Amankwah
84'
Amor Layoni
2:2
87'
 
Kosuke Kinoshita
Брюнхильдсен Ола
90'
2:3
Касси Люк
(Туту Юссеф)
90'
Хёуге Йенс
3:3
90'
 
Бохинен Эмиль

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 15 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде
Стабек Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 3:2 Стабек Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга
Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Стабек 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Будё-Глимт Типпелиген Стабек 1:0 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 3:1 Стабек Типпелиген Будё-Глимт 6:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Будё-Глимт Типпелиген Стабек 1:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 1:1 Стабек Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Стабек Кубок НМ Стабек 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Стабек 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 2:1 Стабек Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 14 4 3 50 - 21 46
2. Будё-Глимт 21 13 4 4 49 - 33 43
3. Одд 21 11 5 5 31 - 25 38
4. Русенборг 21 10 6 5 34 - 26 36
5. Кристиансунд 21 9 5 7 27 - 22 32
6. Бранн 21 9 5 7 28 - 23 32
7. Викинг 21 8 6 7 33 - 32 30
8. Волеренга 20 7 6 7 34 - 30 27
9. Хёугесунн 21 6 8 7 29 - 25 26
10. Лиллестрём 21 7 4 10 27 - 35 25
11. Стабек 21 6 6 9 25 - 30 24
12. Тромсё 21 6 4 11 25 - 43 22
13. Мьёндален 21 4 9 8 27 - 37 21
14. Ранхейм 21 5 4 12 23 - 37 19
15. Стрёмсгодсет 21 5 4 12 23 - 39 19
16. Сарпсборг-08 20 2 10 8 22 - 29 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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