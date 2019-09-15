Норвегия: Типпелиген 2019
Будё-Глимт
3:3
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 3569
Стабек
1:0
4' ГолЭвьен Хэкон
1:1
29' ГолБрюнхильдсен Ола
1:2
44' ПенальтиБохинен Эмиль
68' Желтая карточкаAmor Layoni
83' Желтая карточкаYaw-Ihle Amankwah
2:2
84' ПенальтиAmor Layoni
2:3
90' ГолКасси Люк
3:3
90' ГолХёуге Йенс
90' Желтая карточкаБохинен Эмиль
26
Эвьен
Хэкон
22
Свеен
Оле
20
Amor
Layoni
18
Моэ
Йеппе
22
Sammy
Skytte
10
Туту
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Свеен ОлеНападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
-
10 Туту ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Marius Ulla
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
4'
1:0
29'
44'
1:2
68'
70'
84'
2:2
90'
2:3
90'
3:3
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
15 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +12 =3 -5Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде
Стабек Последние 20 матчей: +7 =4 -9Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 3:2 Стабек Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга
Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Будё-Глимт 3:1 Стабек Типпелиген Будё-Глимт 6:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Будё-Глимт Типпелиген Стабек 1:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 1:1 Стабек Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Стабек Кубок НМ Стабек 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Стабек 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 2:1 Стабек Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|14
|4
|3
|50 - 21
|46
|2.
|Будё-Глимт
|21
|13
|4
|4
|49 - 33
|43
|3.
|Одд
|21
|11
|5
|5
|31 - 25
|38
|4.
|Русенборг
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|5.
|Кристиансунд
|21
|9
|5
|7
|27 - 22
|32
|6.
|Бранн
|21
|9
|5
|7
|28 - 23
|32
|7.
|Викинг
|21
|8
|6
|7
|33 - 32
|30
|8.
|Волеренга
|20
|7
|6
|7
|34 - 30
|27
|9.
|Хёугесунн
|21
|6
|8
|7
|29 - 25
|26
|10.
|Лиллестрём
|21
|7
|4
|10
|27 - 35
|25
|11.
|Стабек
|21
|6
|6
|9
|25 - 30
|24
|12.
|Тромсё
|21
|6
|4
|11
|25 - 43
|22
|13.
|Мьёндален
|21
|4
|9
|8
|27 - 37
|21
|14.
|Ранхейм
|21
|5
|4
|12
|23 - 37
|19
|15.
|Стрёмсгодсет
|21
|5
|4
|12
|23 - 39
|19
|16.
|Сарпсборг-08
|20
|2
|10
|8
|22 - 29
|16
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