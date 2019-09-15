Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мольде
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 5952
Тромсё
0'
38' Желтая карточка
Эйкрем Магнус
1:0
45' Гол
Джеймс Леке
2:0
68' Гол
Болли Матис
82' Желтая карточка
Lasse Nilsen
3:0
84' Гол
Хуссейн Эцаз
90'+4
12
Кранинкс
Алекс
18
Харальдсейд
Кристоффер
4
Габриэльсен
Рубен
2
Martin
Bjoernbak
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
14
Кнутсон
Эрлинг
10
Джеймс
Леке
1
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
11
Тейлор
Роберт
26
Jostein
Gundersen
3
Антонсен
Кент-Аре
22
Simen
Wangberg
25
Lasse
Nilsen
23
Смит
Эрик
7
Педерсен
Мортен-Гамст
18
Onni
Valakari
77
Fitim
Azemi
20
Барлоу
Эйдан
Мольде
4-2-3-1
Тромсё
5-3-2

Ход матча

38'
Эйкрем Магнус
 
45'
Джеймс Леке
1:0
61'
 
Эспейор Рунар
Барлоу Эйдан
63'
Болли Матис
Кнутсон Эрлинг
 
68'
Болли Матис
(Хестад Эйрик)
2:0
75'
Martin Ellingsen
Эйкрем Магнус
 
78'
 
Бернтсен Даниэль
Педерсен Мортен-Гамст
82'
 
Lasse Nilsen
84'
Хуссейн Эцаз
(Хестад Эйрик)
3:0
85'
Квоеме Охи
Джеймс Леке
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 12
  • 3 Угловые 9
  • 3 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде
Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё
Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё

Последние игры между собой

Мольде: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Тромсё: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Тромсё 2:1 Мольде Типпелиген Тромсё 2:4 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Мольде Типпелиген
Мольде 3:0 Тромсё Типпелиген Мольде 2:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Тромсё Типпелиген Мольде 4:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:3 Мольде Типпелиген Тромсё 1:1 Мольде Типпелиген Тромсё 2:1 Мольде Кубок НМ Мольде 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 5:1 Мольде Товарищеские матчи Тромсё 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:3 Тромсё Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 14 4 3 50 - 21 46
2. Будё-Глимт 21 13 4 4 49 - 33 43
3. Одд 21 11 5 5 31 - 25 38
4. Русенборг 21 10 6 5 34 - 26 36
5. Кристиансунд 21 9 5 7 27 - 22 32
6. Бранн 21 9 5 7 28 - 23 32
7. Викинг 21 8 6 7 33 - 32 30
8. Волеренга 20 7 6 7 34 - 30 27
9. Хёугесунн 21 6 8 7 29 - 25 26
10. Лиллестрём 21 7 4 10 27 - 35 25
11. Стабек 21 6 6 9 25 - 30 24
12. Тромсё 21 6 4 11 25 - 43 22
13. Мьёндален 21 4 9 8 27 - 37 21
14. Ранхейм 21 5 4 12 23 - 37 19
15. Стрёмсгодсет 21 5 4 12 23 - 39 19
16. Сарпсборг-08 20 2 10 8 22 - 29 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Джеймс Леке бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Эйкрем Магнус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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