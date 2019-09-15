Норвегия: Типпелиген 2019
38' Желтая карточкаЭйкрем Магнус
1:0
45' ГолДжеймс Леке
2:0
68' ГолБолли Матис
82' Желтая карточкаLasse Nilsen
3:0
84' ГолХуссейн Эцаз
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Lasse NilsenЗащитник
-
23 Смит ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Fitim AzemiНападающий
-
20 Барлоу ЭйданНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Simo Valakari
Ход матча
38'
45'
1:0
68'
2:0
82'
84'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 12
-
3 Угловые 9
-
3 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +10 =6 -4Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде
Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =4 -9Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё
Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё
Последние игры между собой
Мольде: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Тромсё: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Мольде 3:0 Тромсё Типпелиген Мольде 2:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Тромсё Типпелиген Мольде 4:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:3 Мольде Типпелиген Тромсё 1:1 Мольде Типпелиген Тромсё 2:1 Мольде Кубок НМ Мольде 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 5:1 Мольде Товарищеские матчи Тромсё 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:3 Тромсё Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|14
|4
|3
|50 - 21
|46
|2.
|Будё-Глимт
|21
|13
|4
|4
|49 - 33
|43
|3.
|Одд
|21
|11
|5
|5
|31 - 25
|38
|4.
|Русенборг
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|5.
|Кристиансунд
|21
|9
|5
|7
|27 - 22
|32
|6.
|Бранн
|21
|9
|5
|7
|28 - 23
|32
|7.
|Викинг
|21
|8
|6
|7
|33 - 32
|30
|8.
|Волеренга
|20
|7
|6
|7
|34 - 30
|27
|9.
|Хёугесунн
|21
|6
|8
|7
|29 - 25
|26
|10.
|Лиллестрём
|21
|7
|4
|10
|27 - 35
|25
|11.
|Стабек
|21
|6
|6
|9
|25 - 30
|24
|12.
|Тромсё
|21
|6
|4
|11
|25 - 43
|22
|13.
|Мьёндален
|21
|4
|9
|8
|27 - 37
|21
|14.
|Ранхейм
|21
|5
|4
|12
|23 - 37
|19
|15.
|Стрёмсгодсет
|21
|5
|4
|12
|23 - 39
|19
|16.
|Сарпсборг-08
|20
|2
|10
|8
|22 - 29
|16
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