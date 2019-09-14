Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4457
Кальмар
0'
32' Красная карточка
Исламович Дино
0:0
33' Не забитый пенальти
Alexander Jakobsen
1:0
39' Пенальти
Кроон Симон
71' Желтая карточка
Ишервуд Томас
1:1
71' Пенальти
Nils Froeling
1:2
83' Гол
Nils Froeling
90' Желтая карточка
Ссеванкамбо Исак
90'+5
1
Кейта
Али
II
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
3
Kalpi
Ouattara
12
Felix
Hoerberg
2
Петтерссон
Том
5
Амин
Реван
99
Исламович
Дино
18
Тёрготт
Блэйр
21
Кроон
Симон
32
Хёгг
Лукас
2
Henrik
Loefkvist
23
Эльм
Виктор
5
Агардиус
Виктор
12
Маннс
Йеспер
9
Содерквист
Манс
34
Халльберг
Херман
20
Carl
Gustafsson
31
Nils
Froeling
70
Alexander
Jakobsen
10
Сахпекидис
Филип
Эстерсунд
4-3-1-2
Кальмар
3-5-2

Ход матча

32'
Исламович Дино
 
33'
0:0
Alexander Jakobsen
39'
Кроон Симон
1:0
60'
 
Alexander Ahl Holmstroem
Alexander Jakobsen
64'
Ссеванкамбо Исак
Felix Hoerberg
 
69'
Jordan Attah Kadiri
Кроон Симон
 
71'
Ишервуд Томас
 
71'
1:1
Nils Froeling
75'
 
Rafinha I
Carl Gustafsson
77'
 
York Rafael
Сахпекидис Филип
80'
Хопкатт Джейми
Тёрготт Блэйр
 
83'
1:2
Nils Froeling
90'
Ссеванкамбо Исак
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 18
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 АИК Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Стоксунд 0:1 Эстерсунд
Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг
Кальмар Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар
Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Кальмар: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Кальмар 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Кальмар Кубок
Кальмар 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Кальмар Аллсвенскан Эстерсунд 0:7 Кальмар Шведский кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 22 14 5 3 37 - 13 47
2. АИК 22 14 4 4 33 - 16 46
3. Мальмё 22 12 8 2 40 - 14 44
4. Хеккен 22 13 4 5 37 - 18 43
5. Хаммарбю 22 12 5 5 49 - 30 41
6. Гётеборг 22 11 8 3 35 - 18 41
7. Норрчёпинг 22 11 7 4 37 - 19 40
8. Эребру 23 8 5 10 35 - 36 29
9. Эльфсборг 22 7 7 8 29 - 35 28
10. Сириус 23 6 4 13 26 - 41 22
11. Хельсинборг 22 5 6 11 21 - 36 21
12. Кальмар 23 4 9 10 19 - 35 21
13. Эстерсунд 23 4 9 10 21 - 37 21
14. Фалькенберг 23 3 7 13 19 - 48 16
15. АФК Эскильстуна 22 3 5 14 19 - 45 14
16. Сундсвалль 23 2 7 14 20 - 36 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Кроон Симон из команды Эстерсунд забивает с точки!
  • Описание гола
    33'
    ПРОМАХ - Alexander Jakobsen бьет пенальти, но не забивает!
  • 32'
    УДАЛЕНА! - Исламович Дино получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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