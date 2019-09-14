Швеция: Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
1:2
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена Зрители: 4457
Кальмар
32' Красная карточкаИсламович Дино
0:0
33' Не забитый пенальтиAlexander Jakobsen
1:0
39' ПенальтиКроон Симон
71' Желтая карточкаИшервуд Томас
1:1
71' ПенальтиNils Froeling
1:2
83' ГолNils Froeling
90' Желтая карточкаСсеванкамбо Исак
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
21
Кроон
Симон
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Маннс
Йеспер
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Eirik HauganЗащитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
-
12 Маннс ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 York RafaelПолузащитник
-
13 Нури ЭминПолузащитник
-
95 EmaxwellНападающий
-
93 Rafinha I
-
-
-
Главный тренер: Перссон Магнус
Ход матча
32'
33'
39'
1:0
71'
71'
1:1
83'
1:2
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 18
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +4 =8 -8Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 АИК Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Стоксунд 0:1 Эстерсунд
Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг
Кальмар Последние 20 матчей: +5 =6 -9Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар
Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Кальмар: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|22
|14
|5
|3
|37 - 13
|47
|2.
|АИК
|22
|14
|4
|4
|33 - 16
|46
|3.
|Мальмё
|22
|12
|8
|2
|40 - 14
|44
|4.
|Хеккен
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|43
|5.
|Хаммарбю
|22
|12
|5
|5
|49 - 30
|41
|6.
|Гётеборг
|22
|11
|8
|3
|35 - 18
|41
|7.
|Норрчёпинг
|22
|11
|7
|4
|37 - 19
|40
|8.
|Эребру
|23
|8
|5
|10
|35 - 36
|29
|9.
|Эльфсборг
|22
|7
|7
|8
|29 - 35
|28
|10.
|Сириус
|23
|6
|4
|13
|26 - 41
|22
|11.
|Хельсинборг
|22
|5
|6
|11
|21 - 36
|21
|12.
|Кальмар
|23
|4
|9
|10
|19 - 35
|21
|13.
|Эстерсунд
|23
|4
|9
|10
|21 - 37
|21
|14.
|Фалькенберг
|23
|3
|7
|13
|19 - 48
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|22
|3
|5
|14
|19 - 45
|14
|16.
|Сундсвалль
|23
|2
|7
|14
|20 - 36
|13
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