Швеция: Аллсвенскан 2019
Юргорден
2:0
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Хельсинборг
38' Желтая карточкаЭрикссон Адам
45' Желтая карточкаMohamed Turay
1:0
72' ГолКуйович Эмир
2:0
79' ГолКуйович Эмир
89' Желтая карточкаТашрик Мэтьюс
90' Желтая карточкаFilip Sjoeberg
30
Вайо
Томми
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Ход матча
38'
45'
72'
1:0
79'
2:0
89'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: +13 =4 -3АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна
Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +3 =6 -11Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг
Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|23
|15
|5
|3
|39 - 13
|50
|2.
|АИК
|23
|15
|4
|4
|35 - 17
|49
|3.
|Мальмё
|23
|13
|8
|2
|41 - 14
|47
|4.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|55 - 32
|44
|5.
|Хеккен
|23
|13
|4
|6
|38 - 20
|43
|6.
|Гётеборг
|23
|11
|8
|4
|37 - 24
|41
|7.
|Норрчёпинг
|23
|11
|7
|5
|37 - 20
|40
|8.
|Эребру
|23
|8
|5
|10
|35 - 36
|29
|9.
|Эльфсборг
|23
|7
|8
|8
|31 - 37
|29
|10.
|Сириус
|23
|6
|4
|13
|26 - 41
|22
|11.
|Хельсинборг
|23
|5
|6
|12
|21 - 38
|21
|12.
|Кальмар
|23
|4
|9
|10
|19 - 35
|21
|13.
|Эстерсунд
|23
|4
|9
|10
|21 - 37
|21
|14.
|Фалькенберг
|23
|3
|7
|13
|19 - 48
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|23
|3
|6
|14
|21 - 47
|15
|16.
|Сундсвалль
|23
|2
|7
|14
|20 - 36
|13
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