Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Юргорден
2:0
Конец матча

Стадион:
Хельсинборг
0'
38' Желтая карточка
Эрикссон Адам
45' Желтая карточка
Mohamed Turay
1:0
72' Гол
Куйович Эмир
2:0
79' Гол
Куйович Эмир
89' Желтая карточка
Ташрик Мэтьюс
90' Желтая карточка
Filip Sjoeberg
90'+4
30
Вайо
Томми
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
24
Эдвардс
Кертис
10
Айдаревич
Астрит
11
Ринг
Джонатан
77
Mohamed
Turay
1
Линдегор
Андерс
57
Marcus
Holgersson
3
Ливерстам
Фредрик
4
Гранквист
Андреас
11
Эрикссон
Адам
37
Жигович
Армин
14
Абубакари
Мохаммед
8
Mamudu
Moro
10
Фарнеруд
Александер
15
Max
Svensson
9
Геро
Альхаджи
Юргорден
4-2-3-1
Хельсинборг
4-2-3-1

Ход матча

38'
 
Эрикссон Адам
45'
Mohamed Turay
 
62'
Беркрот Никлас
Айдаревич Астрит
 
67'
 
Миккельсен Тобиас
Фарнеруд Александер
71'
Куйович Эмир
Эдвардс Кертис
 
72'
Куйович Эмир
(Mohamed Turay)
1:0
79'
Куйович Эмир
(Беркрот Никлас)
2:0
80'
 
Ташрик Мэтьюс
Ливерстам Фредрик
86'
Радетинац Харис
Ринг Джонатан
 
88'
 
Filip Sjoeberg
Max Svensson
89'
 
Ташрик Мэтьюс
90'
 
Filip Sjoeberg

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: +13 =4 -3
АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна
Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг
Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хельсинборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан
Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 23 15 5 3 39 - 13 50
2. АИК 23 15 4 4 35 - 17 49
3. Мальмё 23 13 8 2 41 - 14 47
4. Хаммарбю 23 13 5 5 55 - 32 44
5. Хеккен 23 13 4 6 38 - 20 43
6. Гётеборг 23 11 8 4 37 - 24 41
7. Норрчёпинг 23 11 7 5 37 - 20 40
8. Эребру 23 8 5 10 35 - 36 29
9. Эльфсборг 23 7 8 8 31 - 37 29
10. Сириус 23 6 4 13 26 - 41 22
11. Хельсинборг 23 5 6 12 21 - 38 21
12. Кальмар 23 4 9 10 19 - 35 21
13. Эстерсунд 23 4 9 10 21 - 37 21
14. Фалькенберг 23 3 7 13 19 - 48 16
15. АФК Эскильстуна 23 3 6 14 21 - 47 15
16. Сундсвалль 23 2 7 14 20 - 36 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Mohamed Buya Turay получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Эрикссон Адам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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