Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
2:2
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
1:0
16' Гол
Adi Nalic
19' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
25' Желтая карточка
Adi Nalic
45' Желтая карточка
Robert Gojani
1:1
50' Гол
Леви Джонатан
53' Желтая карточка
Wilhelm Loeper
2:1
62' Пенальти
Kadir Hodzic
2:2
82' Гол
Francisco Portillo III
90'+4
1
Ole
Soederberg
13
Wilhelm
Loeper
15
Цвейба
Сандро
19
Adnan
Catic
2
Adnan
Kojic
22
Adi
Nalic
21
Раскай
Анель
3
Kadir
Hodzic
20
Такахаси
Соя
7
Косица
Дзенис
16
Samuel
Nnamani
31
Tim
Roenning
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
12
Francisco
Portillo
III
13
Кайб
Рами
11
Jesper
Karlsson
16
Robert
Gojani
33
Нильсен
Сиверт
8
Холмен
Самуэль
21
Леви
Джонатан
17
Фрик
Пер
АФК Эскильстуна
3-4-3
Эльфсборг
4-5-1

Ход матча

16'
Adi Nalic
(Kadir Hodzic)
1:0
19'
 
Нильсен Сиверт
25'
Adi Nalic
 
45'
 
Robert Gojani
50'
1:1
Леви Джонатан
53'
Wilhelm Loeper
 
59'
Авдич Денни
Такахаси Соя
 
62'
Kadir Hodzic
2:1
68'
Анаба Майкл
Косица Дзенис
 
70'
 
Хуммет Денис
Фрик Пер
79'
 
Ишизаки Стефан
Холмен Самуэль
80'
 
Лундевалль Симон
Jesper Karlsson
82'
2:2
Francisco Portillo III
(Лундевалль Симон)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 14
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Эребру 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд
Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд
Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру

Последние игры между собой

АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 АФК Эскильстуна Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 АФК Эскильстуна Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 23 15 5 3 39 - 13 50
2. АИК 23 15 4 4 35 - 17 49
3. Мальмё 23 13 8 2 41 - 14 47
4. Хаммарбю 23 13 5 5 55 - 32 44
5. Хеккен 23 13 4 6 38 - 20 43
6. Гётеборг 23 11 8 4 37 - 24 41
7. Норрчёпинг 23 11 7 5 37 - 20 40
8. Эребру 23 8 5 10 35 - 36 29
9. Эльфсборг 23 7 8 8 31 - 37 29
10. Сириус 23 6 4 13 26 - 41 22
11. Хельсинборг 23 5 6 12 21 - 38 21
12. Кальмар 23 4 9 10 19 - 35 21
13. Эстерсунд 23 4 9 10 21 - 37 21
14. Фалькенберг 23 3 7 13 19 - 48 16
15. АФК Эскильстуна 23 3 6 14 21 - 47 15
16. Сундсвалль 23 2 7 14 20 - 36 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Robert Gojani получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Adi Nalic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Adi Nalic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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