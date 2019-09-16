Швеция: Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
2:2
Конец матча
Стадион: Тунаваллен
Эльфсборг
1:0
16' ГолAdi Nalic
19' Желтая карточкаНильсен Сиверт
25' Желтая карточкаAdi Nalic
45' Желтая карточкаRobert Gojani
1:1
50' ГолЛеви Джонатан
53' Желтая карточкаWilhelm Loeper
2:1
62' ПенальтиKadir Hodzic
2:2
82' ГолFrancisco Portillo III
19
Adnan
Catic
22
Adi
Nalic
21
Раскай
Анель
20
Такахаси
Соя
31
Tim
Roenning
13
Кайб
Рами
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Adnan CaticЗащитник
- Полузащитник
-
22 Adi NalicПолузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Такахаси СояНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ferid AliНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кабаши АрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Camil Altun
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
16'
1:0
19'
25'
45'
50'
1:1
53'
62'
2:1
70'
82'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 9
-
1 Угловые 14
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =4 -13Эребру 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд
Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд
Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|23
|15
|5
|3
|39 - 13
|50
|2.
|АИК
|23
|15
|4
|4
|35 - 17
|49
|3.
|Мальмё
|23
|13
|8
|2
|41 - 14
|47
|4.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|55 - 32
|44
|5.
|Хеккен
|23
|13
|4
|6
|38 - 20
|43
|6.
|Гётеборг
|23
|11
|8
|4
|37 - 24
|41
|7.
|Норрчёпинг
|23
|11
|7
|5
|37 - 20
|40
|8.
|Эребру
|23
|8
|5
|10
|35 - 36
|29
|9.
|Эльфсборг
|23
|7
|8
|8
|31 - 37
|29
|10.
|Сириус
|23
|6
|4
|13
|26 - 41
|22
|11.
|Хельсинборг
|23
|5
|6
|12
|21 - 38
|21
|12.
|Кальмар
|23
|4
|9
|10
|19 - 35
|21
|13.
|Эстерсунд
|23
|4
|9
|10
|21 - 37
|21
|14.
|Фалькенберг
|23
|3
|7
|13
|19 - 48
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|23
|3
|6
|14
|21 - 47
|15
|16.
|Сундсвалль
|23
|2
|7
|14
|20 - 36
|13
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