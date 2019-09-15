Швеция: Аллсвенскан 2019
Хаммарбю
6:2
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена Зрители: 26552
Гётеборг
1:0
2' ГолРодич Владимир
2:0
7' ГолБоянич Дарьян
3:0
13' ГолИмад Халили
3:1
19' Гол в свои воротаСандберг Симон
43' Желтая карточкаБоянич Дарьян
43' Желтая карточкаToko III
4:1
55' ГолRichard Magyar
4:2
57' ГолХараишвили Георгий
58' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
60' Желтая карточкаХараишвили Георгий
5:2
61' ГолФенгер Мадс
6:2
85' ГолТанкович Муамер
13
Фенгер
Мадс
27
Toko
III
89
Сана
Тобиас
29
Вибе
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Матс СолхеимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Toko IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
29 Вибе ЛассеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
23 Emil Holm
-
-
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
2'
1:0
7'
2:0
13'
3:0
19'
3:1
43'
43'
55'
4:1
57'
58'
61'
5:2
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:2 Хаммарбю ИФК Лулео 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Сундсвалль
Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Кальмар 2:2 Хаммарбю АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Хеккен 2:0 Хаммарбю Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю
Гётеборг Последние 20 матчей: +11 =8 -1Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг
Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Гётеборг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Гётеборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|23
|15
|4
|4
|35 - 17
|49
|2.
|Юргорден
|22
|14
|5
|3
|37 - 13
|47
|3.
|Мальмё
|22
|12
|8
|2
|40 - 14
|44
|4.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|55 - 32
|44
|5.
|Хеккен
|23
|13
|4
|6
|38 - 20
|43
|6.
|Гётеборг
|23
|11
|8
|4
|37 - 24
|41
|7.
|Норрчёпинг
|22
|11
|7
|4
|37 - 19
|40
|8.
|Эребру
|23
|8
|5
|10
|35 - 36
|29
|9.
|Эльфсборг
|22
|7
|7
|8
|29 - 35
|28
|10.
|Сириус
|23
|6
|4
|13
|26 - 41
|22
|11.
|Хельсинборг
|22
|5
|6
|11
|21 - 36
|21
|12.
|Кальмар
|23
|4
|9
|10
|19 - 35
|21
|13.
|Эстерсунд
|23
|4
|9
|10
|21 - 37
|21
|14.
|Фалькенберг
|23
|3
|7
|13
|19 - 48
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|22
|3
|5
|14
|19 - 45
|14
|16.
|Сундсвалль
|23
|2
|7
|14
|20 - 36
|13
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