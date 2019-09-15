Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хаммарбю
6:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 26552
Гётеборг
0'
1:0
2' Гол
Родич Владимир
2:0
7' Гол
Боянич Дарьян
3:0
13' Гол
Имад Халили
3:1
19' Гол в свои ворота
Сандберг Симон
43' Желтая карточка
Боянич Дарьян
43' Желтая карточка
Toko III
4:1
55' Гол
Richard Magyar
4:2
57' Гол
Хараишвили Георгий
58' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
60' Желтая карточка
Хараишвили Георгий
5:2
61' Гол
Фенгер Мадс
6:2
85' Гол
Танкович Муамер
90'+3
1
Виланд
Йохан
2
Сандберг
Симон
4
Richard
Magyar
13
Фенгер
Мадс
3
Видгрен
Деннис
8
Андерсен
Йеппе
7
Имад
Халили
6
Боянич
Дарьян
11
Родич
Владимир
23
Юханнссон
Арон
22
Танкович
Муамер
1
Анестис
Яннис
27
Toko
III
5
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
28
Alhassan
Yusuf
7
Эрикссон
Себастьян
I
89
Сана
Тобиас
9
Robin
Soeder
29
Вибе
Лассе
22
Хараишвили
Георгий
Хаммарбю
4-3-3
Гётеборг
4-3-3

Ход матча

2'
Родич Владимир
(Андерсен Йеппе)
1:0
7'
Боянич Дарьян
(Родич Владимир)
2:0
11'
Мартинссон-Нгуали Серж
Юханнссон Арон
 
13'
Имад Халили
(Сандберг Симон)
3:0
18'
Tim Soederstroem
Имад Халили
 
19'
3:1
Сандберг Симон
43'
Боянич Дарьян
 
43'
 
Toko III
55'
Richard Magyar
(Боянич Дарьян)
4:1
57'
4:2
Хараишвили Георгий
58'
Андерсен Йеппе
 
60'
 
Хараишвили Георгий
61'
Фенгер Мадс
(Боянич Дарьян)
5:2
67'
Матс Солхеим
Андерсен Йеппе
 
70'
 
Sargon Abraham
Robin Soeder
85'
Танкович Муамер
(Мартинссон-Нгуали Серж)
6:2

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:2 Хаммарбю ИФК Лулео 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Сундсвалль
Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Кальмар 2:2 Хаммарбю АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Хеккен 2:0 Хаммарбю Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю
Гётеборг Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг
Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Гётеборг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. АИК 23 15 4 4 35 - 17 49
2. Юргорден 22 14 5 3 37 - 13 47
3. Мальмё 22 12 8 2 40 - 14 44
4. Хаммарбю 23 13 5 5 55 - 32 44
5. Хеккен 23 13 4 6 38 - 20 43
6. Гётеборг 23 11 8 4 37 - 24 41
7. Норрчёпинг 22 11 7 4 37 - 19 40
8. Эребру 23 8 5 10 35 - 36 29
9. Эльфсборг 22 7 7 8 29 - 35 28
10. Сириус 23 6 4 13 26 - 41 22
11. Хельсинборг 22 5 6 11 21 - 36 21
12. Кальмар 23 4 9 10 19 - 35 21
13. Эстерсунд 23 4 9 10 21 - 37 21
14. Фалькенберг 23 3 7 13 19 - 48 16
15. АФК Эскильстуна 22 3 5 14 19 - 45 14
16. Сундсвалль 23 2 7 14 20 - 36 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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