Швеция: Суперэттан 2019

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Браге
3:1
Конец матча
Далкурд
0'
1:0
20' Гол
Kristian Andersen
41' Желтая карточка
Mattias Liljestrand
43' Желтая карточка
Carlos García IV
1:1
44' Пенальти
Сисей Йозеф
2:1
53' Пенальти
Anton Lundin
62' Желтая карточка
Malkolm Moenza
62' Желтая карточка
Seth Hellberg
3:1
69' Гол
Anton Lundin
72' Желтая карточка
Сисей Йозеф
90'+8
88
Петер
Росендаль
13
Понтус
Хиндрикес
5
Carlos
García
IV
4
Mattias
Liljestrand
6
Benjamin
Hjertstrand
15
Jonathan
Morsay
20
Bjarni
Antonsson
8
Seth
Hellberg
7
Селлин
Роббин
22
Kristian
Andersen
11
Anton
Lundin
1
Андерссон
Андреас
14
Маквей
Кристофер
6
Robin
Tranberg
4
Диллан
Исмаил
33
Irfan
Jasarevic
25
Malkolm
Moenza
24
Besard
Sabovic
7
Лаван
Равез
80
Арин
Франк
10
Ahmed
Awad
11
Сисей
Йозеф
Браге
4-4-2
Далкурд
5-3-1-1

Ход матча

20'
Kristian Andersen
1:0
41'
Mattias Liljestrand
 
43'
Carlos García IV
 
44'
1:1
Сисей Йозеф
53'
Anton Lundin
2:1
62'
 
Malkolm Moenza
62'
Seth Hellberg
 
69'
 
Kerfala Cissoko
Арин Франк
69'
Anton Lundin
3:1
72'
 
Сисей Йозеф
74'
Oscar Lundin
Seth Hellberg
 
82'
 
Simon Alexandersson
Ahmed Awad
83'
Alexander Zetterstroem
Понтус Хиндрикес
 
84'
Alexander Ekblad
Kristian Andersen
 

Предыдущие игры

Браге Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Браге 1:1 ГАИС Норрбю 1:3 Браге Dagsbergs IF 0:12 Браге Варберг БоИС 0:0 Браге
Браге 5:1 Эстер Броммапойкарна 1:2 Браге Браге 1:2 Мьельбю Сюрианска 0:2 Браге Браге 3:1 Броммапойкарна Мьельбю 1:2 Браге Браге 2:0 Треллеборг Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге Йёнчёпинг 2:0 Браге Браге 1:0 Сюрианска Далкурд 1:3 Браге Браге 0:0 Норрбю Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге
Далкурд Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Далкурд 3:1 Норрбю Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС
Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю

Последние игры между собой

Браге: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Далкурд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Далкурд 1:3 Браге Суперэттан Браге 1:4 Далкурд Первый дивизион Далкурд 2:1 Браге Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Йёнчёпинг 23 14 4 5 45 - 20 46
2. Мьельбю 22 14 3 5 32 - 22 45
3. Браге 23 13 5 5 39 - 19 44
4. Варберг БоИС 22 12 6 4 34 - 21 42
5. Эргрюте ФФ 23 10 6 7 32 - 27 36
6. Далкурд 23 10 3 10 33 - 37 33
7. Дегерфорс 22 9 5 8 32 - 28 32
8. Норрбю 22 8 7 7 31 - 33 31
9. Треллеборг 23 7 8 8 27 - 29 29
10. Хальмстад 23 8 4 11 28 - 29 28
11. Вестерос СК 22 6 9 7 31 - 26 27
12. ГАИС 23 6 6 11 19 - 33 24
13. Сюрианска 23 6 6 11 27 - 42 24
14. Фрей 23 4 7 12 27 - 44 19
15. Броммапойкарна 22 3 8 11 26 - 36 17
16. Эстер 23 2 11 10 18 - 35 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Сисей Йозеф из команды Далкурд забивает с точки!
  • Желтая карточка
    43'
    Carlos Garcia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Mattias Liljestrand получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Kristian Andersen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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