Швеция: Суперэттан 2019
1:0
20' ГолKristian Andersen
41' Желтая карточкаMattias Liljestrand
43' Желтая карточкаCarlos García IV
1:1
44' ПенальтиСисей Йозеф
2:1
53' ПенальтиAnton Lundin
62' Желтая карточкаMalkolm Moenza
62' Желтая карточкаSeth Hellberg
3:1
69' ГолAnton Lundin
72' Желтая карточкаСисей Йозеф
11
Anton
Lundin
80
Арин
Франк
10
Ahmed
Awad
11
Сисей
Йозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Anton LundinНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
23 Oscar Lundin
-
-
16 Andre Kamp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкПолузащитник
-
10 Ahmed AwadПолузащитник
-
11 Сисей ЙозефНападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
Ход матча
20'
43'
44'
1:1
53'
2:1
62'
62'
69'
3:1
72'
Предыдущие игры
Браге Последние 20 матчей: +11 =4 -5Браге 1:1 ГАИС Норрбю 1:3 Браге Dagsbergs IF 0:12 Браге Варберг БоИС 0:0 Браге
Браге 5:1 Эстер Броммапойкарна 1:2 Браге Браге 1:2 Мьельбю Сюрианска 0:2 Браге Браге 3:1 Броммапойкарна Мьельбю 1:2 Браге Браге 2:0 Треллеборг Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге Йёнчёпинг 2:0 Браге Браге 1:0 Сюрианска Далкурд 1:3 Браге Браге 0:0 Норрбю Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге
Далкурд Последние 20 матчей: +11 =2 -7Далкурд 3:1 Норрбю Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС
Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю
Последние игры между собой
Браге: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Далкурд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йёнчёпинг
|23
|14
|4
|5
|45 - 20
|46
|2.
|Мьельбю
|22
|14
|3
|5
|32 - 22
|45
|3.
|Браге
|23
|13
|5
|5
|39 - 19
|44
|4.
|Варберг БоИС
|22
|12
|6
|4
|34 - 21
|42
|5.
|Эргрюте ФФ
|23
|10
|6
|7
|32 - 27
|36
|6.
|Далкурд
|23
|10
|3
|10
|33 - 37
|33
|7.
|Дегерфорс
|22
|9
|5
|8
|32 - 28
|32
|8.
|Норрбю
|22
|8
|7
|7
|31 - 33
|31
|9.
|Треллеборг
|23
|7
|8
|8
|27 - 29
|29
|10.
|Хальмстад
|23
|8
|4
|11
|28 - 29
|28
|11.
|Вестерос СК
|22
|6
|9
|7
|31 - 26
|27
|12.
|ГАИС
|23
|6
|6
|11
|19 - 33
|24
|13.
|Сюрианска
|23
|6
|6
|11
|27 - 42
|24
|14.
|Фрей
|23
|4
|7
|12
|27 - 44
|19
|15.
|Броммапойкарна
|22
|3
|8
|11
|26 - 36
|17
|16.
|Эстер
|23
|2
|11
|10
|18 - 35
|17
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