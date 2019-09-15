Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Мальмё
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 16593
Норрчёпинг
0'
1:0
56' Гол
Рикс Сёрен
58' Желтая карточка
Герсон Ларс
79' Желтая карточка
Хакшабанович Сеад
90'+4
27
Далин
Юхан
32
Бергет
Йо
Инге
2
Ларссон
Эрик
17
Бенгтссон
Расмус
4
Сафари
Беранг
8
Траустасон
Арнор
14
Кристиансен
Андерс
7
Баширу
Фуад
5
Рикс
Сёрен
9
Розенберг
Маркус
23
Антонссон
Маркус
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
6
Ларсен
Каспер
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
23
Блумквист
Андреас
8
Тораринссон
Гудмундур
5
Нюман
Кристоффер
10
Скрабб
Симон
99
Хакшабанович
Сеад
Мальмё
4-4-2
Норрчёпинг
3-4-3

Ход матча

56'
Рикс Сёрен
(Розенберг Маркус)
1:0
58'
 
Герсон Ларс
62'
Левицки Оскар
Траустасон Арнор
 
67'
 
Maic Sema
Скрабб Симон
74'
 
Кастегрен Хенрик
Дагерстоль Филип
78'
 
Pontus Almqvist
Нюман Кристоффер
79'
 
Хакшабанович Сеад
82'
Молинс Гильермо
Антонссон Маркус
 
87'
Кнудсен Йонас
Сафари Беранг
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 12 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 6
  • 15 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда
Мальмё 5:0 Фалькенберг Зриньски 1:0 Мальмё Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале Эстерсунд 0:0 Мальмё Домжале 2:2 Мальмё Мальмё 1:1 Сириус Баллимена Юнайтед 0:4 Мальмё Юргорден 1:1 Мальмё Мальмё 7:0 Баллимена Юнайтед Мальмё 2:1 Эребру АИК 0:0 Мальмё Мальмё 1:1 ХНК Горица Мальмё 2:1 Сённерйюск Хельсинборг 0:1 Мальмё
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Тимраа 1:6 Норрчёпинг Сириус 0:2 Норрчёпинг
Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Норрчёпинг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Норрчёпинг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Мальмё Товарищеские матчи Норрчёпинг 3:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 1:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кубок Мальмё 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Мальмё 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Мальмё Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Мальмё Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. АИК 23 15 4 4 35 - 17 49
2. Юргорден 22 14 5 3 37 - 13 47
3. Мальмё 23 13 8 2 41 - 14 47
4. Хаммарбю 23 13 5 5 55 - 32 44
5. Хеккен 23 13 4 6 38 - 20 43
6. Гётеборг 23 11 8 4 37 - 24 41
7. Норрчёпинг 23 11 7 5 37 - 20 40
8. Эребру 23 8 5 10 35 - 36 29
9. Эльфсборг 22 7 7 8 29 - 35 28
10. Сириус 23 6 4 13 26 - 41 22
11. Хельсинборг 22 5 6 11 21 - 36 21
12. Кальмар 23 4 9 10 19 - 35 21
13. Эстерсунд 23 4 9 10 21 - 37 21
14. Фалькенберг 23 3 7 13 19 - 48 16
15. АФК Эскильстуна 22 3 5 14 19 - 45 14
16. Сундсвалль 23 2 7 14 20 - 36 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion - Malmoe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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