Швеция: Аллсвенскан 2019
Мальмё
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion - Malmoe Зрители: 16593
Норрчёпинг
1:0
56' ГолРикс Сёрен
58' Желтая карточкаГерсон Ларс
79' Желтая карточкаХакшабанович Сеад
27
Далин
Юхан
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Галль РоменНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
56'
1:0
58'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
12 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 6
-
15 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +11 =7 -2Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда
Мальмё 5:0 Фалькенберг Зриньски 1:0 Мальмё Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале Эстерсунд 0:0 Мальмё Домжале 2:2 Мальмё Мальмё 1:1 Сириус Баллимена Юнайтед 0:4 Мальмё Юргорден 1:1 Мальмё Мальмё 7:0 Баллимена Юнайтед Мальмё 2:1 Эребру АИК 0:0 Мальмё Мальмё 1:1 ХНК Горица Мальмё 2:1 Сённерйюск Хельсинборг 0:1 Мальмё
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +14 =3 -3Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Тимраа 1:6 Норрчёпинг Сириус 0:2 Норрчёпинг
Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Норрчёпинг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Норрчёпинг 1:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кубок Мальмё 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Мальмё 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Мальмё Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|23
|15
|4
|4
|35 - 17
|49
|2.
|Юргорден
|22
|14
|5
|3
|37 - 13
|47
|3.
|Мальмё
|23
|13
|8
|2
|41 - 14
|47
|4.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|55 - 32
|44
|5.
|Хеккен
|23
|13
|4
|6
|38 - 20
|43
|6.
|Гётеборг
|23
|11
|8
|4
|37 - 24
|41
|7.
|Норрчёпинг
|23
|11
|7
|5
|37 - 20
|40
|8.
|Эребру
|23
|8
|5
|10
|35 - 36
|29
|9.
|Эльфсборг
|22
|7
|7
|8
|29 - 35
|28
|10.
|Сириус
|23
|6
|4
|13
|26 - 41
|22
|11.
|Хельсинборг
|22
|5
|6
|11
|21 - 36
|21
|12.
|Кальмар
|23
|4
|9
|10
|19 - 35
|21
|13.
|Эстерсунд
|23
|4
|9
|10
|21 - 37
|21
|14.
|Фалькенберг
|23
|3
|7
|13
|19 - 48
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|22
|3
|5
|14
|19 - 45
|14
|16.
|Сундсвалль
|23
|2
|7
|14
|20 - 36
|13
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