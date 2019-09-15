Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хеккен
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 5208
АИК
0'
0:1
27' Гол
Обаси Чинеду
40' Желтая карточка
Элюнусси Тарик
46' Желтая карточка
Линдгрен Расмус
1:1
57' Гол
Паулиньо II
1:2
66' Пенальти
Ларссон Себастьян
69' Желтая карточка
Паулиньо II
70' Желтая карточка
Фрайберг Эрик
84' Желтая карточка
Метс Кароль
90' Желтая карточка
Линдквист Расмус
90'+4
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
16
Kwame
Kizito
10
Паулиньо
II
34
Линнер
Оскар
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
9
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
7
Ларссон
Себастьян
14
Метс
Кароль
20
Элюнусси
Тарик
16
Салетрос
Антон
10
Обаси
Чинеду
36
Гойтом
Хенок
Хеккен
4-3-3
АИК
3-5-2

Ход матча

27'
0:1
Обаси Чинеду
(Салетрос Антон)
40'
 
Элюнусси Тарик
46'
Линдгрен Расмус
 
57'
Паулиньо II
(Kwame Kizito)
1:1
66'
1:2
Ларссон Себастьян
69'
Паулиньо II
 
70'
Фрайберг Эрик
 
84'
 
Метс Кароль
86'
 
Бауи Набиль
Обаси Чинеду
87'
Люндберг Виктор
Daleho Irandust
 
87'
Нильссон Хокан
Godswill Ekpolo
 
87'
Хаммар Юхан
Ясин Ахмед
 
88'
 
Мишель Феликс
Элюнусси Тарик
90'
 
Линдквист Расмус

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 13 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Хеккен 4:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен
Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар
АИК Последние 20 матчей: +11 =3 -6
АИК 1:0 Юргорден АИК 1:4 Селтик Эстерсунд 1:3 АИК Селтик 2:0 АИК
АИК 1:2 Кальмар АИК 1:1 Шериф АФК Эскильстуна 2:4 АИК Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор Сириус 0:2 АИК Марибор 2:1 АИК АИК 2:0 Хельсинборг АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг Арарат-Армения 2:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Мальмё АИК 0:2 Норрчёпинг АИК 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
АИК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
АИК 1:1 Хеккен Товарищеские матчи АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан АИК 3:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан
Хеккен 1:6 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 АИК Кубок АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 АИК Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хеккен Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 АИК Аллсвенскан Хеккен 0:1 АИК Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. АИК 23 15 4 4 35 - 17 49
2. Юргорден 22 14 5 3 37 - 13 47
3. Мальмё 22 12 8 2 40 - 14 44
4. Хаммарбю 23 13 5 5 55 - 32 44
5. Хеккен 23 13 4 6 38 - 20 43
6. Гётеборг 23 11 8 4 37 - 24 41
7. Норрчёпинг 22 11 7 4 37 - 19 40
8. Эребру 23 8 5 10 35 - 36 29
9. Эльфсборг 22 7 7 8 29 - 35 28
10. Сириус 23 6 4 13 26 - 41 22
11. Хельсинборг 22 5 6 11 21 - 36 21
12. Кальмар 23 4 9 10 19 - 35 21
13. Эстерсунд 23 4 9 10 21 - 37 21
14. Фалькенберг 23 3 7 13 19 - 48 16
15. АФК Эскильстуна 22 3 5 14 19 - 45 14
16. Сундсвалль 23 2 7 14 20 - 36 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Элюнусси Тарик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Обаси Чинеду бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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