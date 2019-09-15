Швеция: Аллсвенскан 2019
Хеккен
1:2
Конец матча
Стадион: Бравида Арена Зрители: 5208
АИК
0:1
27' ГолОбаси Чинеду
40' Желтая карточкаЭлюнусси Тарик
46' Желтая карточкаЛиндгрен Расмус
1:1
57' ГолПаулиньо II
1:2
66' ПенальтиЛарссон Себастьян
69' Желтая карточкаПаулиньо II
70' Желтая карточкаФрайберг Эрик
84' Желтая карточкаМетс Кароль
90' Желтая карточкаЛиндквист Расмус
16
Kwame
Kizito
10
Паулиньо
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Kwame KizitoНападающий
-
10 Паулиньо IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Метс КарольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бауи НабильПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
27'
0:1
40'
46'
57'
1:1
66'
69'
70'
84'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
13 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +11 =5 -4Хеккен 4:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен
Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар
АИК Последние 20 матчей: +11 =3 -6АИК 1:0 Юргорден АИК 1:4 Селтик Эстерсунд 1:3 АИК Селтик 2:0 АИК
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
АИК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Хеккен 1:6 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 АИК Кубок АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 АИК Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хеккен Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 АИК Аллсвенскан Хеккен 0:1 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|23
|15
|4
|4
|35 - 17
|49
|2.
|Юргорден
|22
|14
|5
|3
|37 - 13
|47
|3.
|Мальмё
|22
|12
|8
|2
|40 - 14
|44
|4.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|55 - 32
|44
|5.
|Хеккен
|23
|13
|4
|6
|38 - 20
|43
|6.
|Гётеборг
|23
|11
|8
|4
|37 - 24
|41
|7.
|Норрчёпинг
|22
|11
|7
|4
|37 - 19
|40
|8.
|Эребру
|23
|8
|5
|10
|35 - 36
|29
|9.
|Эльфсборг
|22
|7
|7
|8
|29 - 35
|28
|10.
|Сириус
|23
|6
|4
|13
|26 - 41
|22
|11.
|Хельсинборг
|22
|5
|6
|11
|21 - 36
|21
|12.
|Кальмар
|23
|4
|9
|10
|19 - 35
|21
|13.
|Эстерсунд
|23
|4
|9
|10
|21 - 37
|21
|14.
|Фалькенберг
|23
|3
|7
|13
|19 - 48
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|22
|3
|5
|14
|19 - 45
|14
|16.
|Сундсвалль
|23
|2
|7
|14
|20 - 36
|13
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