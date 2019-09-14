Швеция: Суперэттан 2019

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Эргрюте ФФ
0:1
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
37' Гол
Abdul Fatawu Safiu
51' Желтая карточка
Sebastian Ohlsson II
90'+4
1
Андерссон
Фредрик
23
David
Engstroem
15
Oliver
Stanisic
5
Ланс
Антон
29
Danny
Ervik
8
Jakob
Lindstroem
24
Аффан
Амин
20
Веде
Калле
17
Alexander
Bernhardsson
11
Gustav
Ludwigson
7
Алмейда
Аилтон
1
Ларсен
Андреас
II
17
Isak
Joensson
15
Bozidar
Velickovic
23
Андерссон
Хуго
5
Anton
Tideman
16
Oscar
Johansson
I
14
Christian
Koehler
3
Sebastian
Ohlsson
II
7
Андерссон
Эрик
22
Abdul
Fatawu
Safiu
6
Salif
Joensson
Эргрюте ФФ
3-5-2
Треллеборг
4-4-2

Ход матча

29'
Joel Eduardo Qviberg
Danny Ervik
 
37'
0:1
Abdul Fatawu Safiu
51'
 
Sebastian Ohlsson II
72'
 
Zoran Jovanovic
Abdul Fatawu Safiu
76'
 
Mattias Haakansson
Андерссон Эрик
78'
Daniel Paulson
Веде Калле
 
83'
Melvin Frithzell
Алмейда Аилтон
 
87'
 
Вестерлунн Никлас
Oscar Johansson I

Предыдущие игры

Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Утсиктенс 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю
Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ
Треллеборг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг
Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд

Последние игры между собой

Эргрюте ФФ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Треллеборг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Йёнчёпинг 23 14 4 5 45 - 20 46
2. Мьельбю 22 14 3 5 32 - 22 45
3. Варберг БоИС 22 12 6 4 34 - 21 42
4. Браге 22 12 5 5 36 - 18 41
5. Эргрюте ФФ 23 10 6 7 32 - 27 36
6. Далкурд 22 10 3 9 32 - 34 33
7. Дегерфорс 22 9 5 8 32 - 28 32
8. Норрбю 22 8 7 7 31 - 33 31
9. Треллеборг 23 7 8 8 27 - 29 29
10. Хальмстад 23 8 4 11 28 - 29 28
11. Вестерос СК 22 6 9 7 31 - 26 27
12. ГАИС 23 6 6 11 19 - 33 24
13. Сюрианска 23 6 6 11 27 - 42 24
14. Фрей 23 4 7 12 27 - 44 19
15. Броммапойкарна 22 3 8 11 26 - 36 17
16. Эстер 23 2 11 10 18 - 35 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Abdul Fatawu Safiu бьет в цель!
  • 29'
    Дэнни Эрвик уходит, Joel Eduardo Qviberg вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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