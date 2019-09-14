Швеция: Суперэттан 2019
Эргрюте ФФ
0:1
Конец матча
Треллеборг
0:1
37' ГолAbdul Fatawu Safiu
51' Желтая карточкаSebastian Ohlsson II
29
Danny
Ervik
24
Аффан
Амин
20
Веде
Калле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Danny ErvikПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Аффан АминПолузащитник
-
20 Веде КаллеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
12 Oskar Blank
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
Ход матча
Предыдущие игры
Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: +9 =5 -6Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Утсиктенс 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю
Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ
Треллеборг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг
Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд
Последние игры между собой
Эргрюте ФФ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Треллеборг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йёнчёпинг
|23
|14
|4
|5
|45 - 20
|46
|2.
|Мьельбю
|22
|14
|3
|5
|32 - 22
|45
|3.
|Варберг БоИС
|22
|12
|6
|4
|34 - 21
|42
|4.
|Браге
|22
|12
|5
|5
|36 - 18
|41
|5.
|Эргрюте ФФ
|23
|10
|6
|7
|32 - 27
|36
|6.
|Далкурд
|22
|10
|3
|9
|32 - 34
|33
|7.
|Дегерфорс
|22
|9
|5
|8
|32 - 28
|32
|8.
|Норрбю
|22
|8
|7
|7
|31 - 33
|31
|9.
|Треллеборг
|23
|7
|8
|8
|27 - 29
|29
|10.
|Хальмстад
|23
|8
|4
|11
|28 - 29
|28
|11.
|Вестерос СК
|22
|6
|9
|7
|31 - 26
|27
|12.
|ГАИС
|23
|6
|6
|11
|19 - 33
|24
|13.
|Сюрианска
|23
|6
|6
|11
|27 - 42
|24
|14.
|Фрей
|23
|4
|7
|12
|27 - 44
|19
|15.
|Броммапойкарна
|22
|3
|8
|11
|26 - 36
|17
|16.
|Эстер
|23
|2
|11
|10
|18 - 35
|17
Загрузка...