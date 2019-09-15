Швеция: Суперэттан 2019
Норрбю
1:1
Конец матча
Варберг БоИС
32' Желтая карточкаAbbas Mohamad
1:0
34' ГолРексхепи Дардан
39' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
56' Желтая карточкаJesper Modig
69' Желтая карточкаRobin Book
1:1
84' ГолАлиев Алибек
87' Желтая карточкаAbdelrahman Saidi
17
Jasin
Khayat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jasin KhayatПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Keanin AyerПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Robin BookНападающий
- Запасные игроки
-
25 Алиев АлибекПолузащитник
-
14 Adama FofanaПолузащитник
-
12 Rebin AsaadПолузащитник
- Нападающий
-
28 Erion Sadiku
-
-
Ход матча
32'
34'
1:0
39'
56'
69'
84'
1:1
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =5 -8Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю
Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +10 =6 -4Варберг БоИС 0:0 Эстер Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 0:0 Браге Лундс 0:1 Варберг БоИС
Варберг БоИС 2:2 Фрей Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Далкурд 1:0 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс Эстер 1:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:2 Норрбю Варберг БоИС 2:1 ГАИС Фрей 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Далкурд Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Браге 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:0 Броммапойкарна
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Варберг БоИС: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йёнчёпинг
|23
|14
|4
|5
|45 - 20
|46
|2.
|Мьельбю
|22
|14
|3
|5
|32 - 22
|45
|3.
|Браге
|23
|13
|5
|5
|39 - 19
|44
|4.
|Варберг БоИС
|23
|12
|7
|4
|35 - 22
|43
|5.
|Эргрюте ФФ
|23
|10
|6
|7
|32 - 27
|36
|6.
|Далкурд
|23
|10
|3
|10
|33 - 37
|33
|7.
|Дегерфорс
|22
|9
|5
|8
|32 - 28
|32
|8.
|Норрбю
|23
|8
|8
|7
|32 - 34
|32
|9.
|Треллеборг
|23
|7
|8
|8
|27 - 29
|29
|10.
|Хальмстад
|23
|8
|4
|11
|28 - 29
|28
|11.
|Вестерос СК
|22
|6
|9
|7
|31 - 26
|27
|12.
|ГАИС
|23
|6
|6
|11
|19 - 33
|24
|13.
|Сюрианска
|23
|6
|6
|11
|27 - 42
|24
|14.
|Фрей
|23
|4
|7
|12
|27 - 44
|19
|15.
|Броммапойкарна
|22
|3
|8
|11
|26 - 36
|17
|16.
|Эстер
|23
|2
|11
|10
|18 - 35
|17
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