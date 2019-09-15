Швеция: Суперэттан 2019

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Норрбю
1:1
Конец матча
Варберг БоИС
0'
32' Желтая карточка
Abbas Mohamad
1:0
34' Гол
Рексхепи Дардан
39' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
56' Желтая карточка
Jesper Modig
69' Желтая карточка
Robin Book
1:1
84' Гол
Алиев Алибек
87' Желтая карточка
Abdelrahman Saidi
90'+4
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
4
Didric
Andersson
3
Jonathan
Azulay
16
Alexander
Salo
14
Рексхепи
Дардан
2
Abbas
Mohamad
15
Nino
Osmanagic
17
Jasin
Khayat
13
Robin
Stroemberg
10
Abdelrahman
Saidi
1
August
Stroemberg
4
Jesper
Modig
2
Карлссон
Тобиас
3
Закриссон
Хампус
23
Anton
Liljenbaeck
18
Joakim
Lindner
8
Albert
Ejupi
42
Keanin
Ayer
30
Daniel
Krezic
11
Nahom
Girmai
Netabay
10
Robin
Book
Норрбю
4-4-2
Варберг БоИС
3-5-2

Ход матча

32'
Abbas Mohamad
 
34'
Рексхепи Дардан
(Alen Krasnici)
1:0
39'
 
Карлссон Тобиас
56'
 
Jesper Modig
64'
 
Perparim Beqaj
Закриссон Хампус
69'
 
Robin Book
75'
Alexander Henningsson
Рексхепи Дардан
 
82'
 
Алиев Алибек
Jesper Modig
83'
 
Adama Fofana
Anton Liljenbaeck
84'
1:1
Алиев Алибек
85'
Dijan Vukojevic
Robin Stroemberg
 
87'
Abdelrahman Saidi
 

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю
Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Варберг БоИС 0:0 Эстер Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 0:0 Браге Лундс 0:1 Варберг БоИС
Варберг БоИС 2:2 Фрей Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Далкурд 1:0 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс Эстер 1:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:2 Норрбю Варберг БоИС 2:1 ГАИС Фрей 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Далкурд Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Браге 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:0 Броммапойкарна

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Варберг БоИС: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Варберг БоИС 3:2 Норрбю Суперэттан Варберг БоИС 4:0 Норрбю Суперэттан Норрбю 2:1 Варберг БоИС Суперэттан Норрбю 1:1 Варберг БоИС Суперэттан
Варберг БоИС 2:0 Норрбю Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Йёнчёпинг 23 14 4 5 45 - 20 46
2. Мьельбю 22 14 3 5 32 - 22 45
3. Браге 23 13 5 5 39 - 19 44
4. Варберг БоИС 23 12 7 4 35 - 22 43
5. Эргрюте ФФ 23 10 6 7 32 - 27 36
6. Далкурд 23 10 3 10 33 - 37 33
7. Дегерфорс 22 9 5 8 32 - 28 32
8. Норрбю 23 8 8 7 32 - 34 32
9. Треллеборг 23 7 8 8 27 - 29 29
10. Хальмстад 23 8 4 11 28 - 29 28
11. Вестерос СК 22 6 9 7 31 - 26 27
12. ГАИС 23 6 6 11 19 - 33 24
13. Сюрианска 23 6 6 11 27 - 42 24
14. Фрей 23 4 7 12 27 - 44 19
15. Броммапойкарна 22 3 8 11 26 - 36 17
16. Эстер 23 2 11 10 18 - 35 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Карлссон Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Рексхепи Дардан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Abbas Mohamad получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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