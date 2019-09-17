Швеция: Суперэттан 2019

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Дегерфорс
2:1
Конец матча
Мьельбю
0'
1:0
13' Гол
Erik Bjoerndahl
36' Желтая карточка
Axel Lindahl
2:0
43' Гол
Adam Carlen
56' Желтая карточка
Viktor Gustafson
2:1
75' Гол
Bubacarr Jobe
90'+4
1
Ismael
Diawara
2
Gustav
Granath
5
Oliver
Ekroth
4
Daniel
Janevski
15
Axel
Lindahl
21
Adam
Carlen
11
Гравиус
Христос
12
Erik
Lindell
10
Markus
Astvald
9
Erik
Bjoerndahl
8
Аяз
Ферхад
13
Carljohan
Eriksson
I
2
Терзич
Ади
26
Mohammed
Mbye
6
Jesper
Loefgren
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
12
David
Loefquist
7
Viktor
Gustafson
8
Bubacarr
Jobe
17
Charbel
Georges
32
Erik
Paersson
Дегерфорс
3-4-3
Мьельбю
4-4-1-1

Ход матча

13'
Erik Bjoerndahl
(Erik Lindell)
1:0
36'
Axel Lindahl
 
43'
Adam Carlen
(Markus Astvald)
2:0
46'
 
Michael Omoh
Joel Nilsson
56'
 
Viktor Gustafson
59'
 
Констанделиас Феликс
David Loefquist
67'
 
Taylor Silverholt
Charbel Georges
75'
Jacob Ortmark
Erik Bjoerndahl
 
75'
2:1
Bubacarr Jobe
(Taylor Silverholt)
83'
Викторссон Кристоффер
Daniel Janevski
 
86'
Viktor Goetesson
Markus Astvald
 

Предыдущие игры

Дегерфорс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дегерфорс 2:1 Хальмстад Фрей 2:3 Дегерфорс Соллентуна 4:3 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 Треллеборг
Норрбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 ГАИС Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс ГАИС 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Далкурд Дегерфорс 0:0 Норрбю Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ
Мьельбю Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю
ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю

Последние игры между собой

Дегерфорс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Мьельбю: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Мьельбю 1:0 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 0:1 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 1:2 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 0:1 Мьельбю Суперэттан
Мьельбю 1:2 Дегерфорс Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Йёнчёпинг 23 14 4 5 45 - 20 46
2. Мьельбю 23 14 3 6 33 - 24 45
3. Браге 23 13 5 5 39 - 19 44
4. Варберг БоИС 23 12 7 4 35 - 22 43
5. Эргрюте ФФ 23 10 6 7 32 - 27 36
6. Дегерфорс 23 10 5 8 34 - 29 35
7. Далкурд 23 10 3 10 33 - 37 33
8. Норрбю 23 8 8 7 32 - 34 32
9. Треллеборг 23 7 8 8 27 - 29 29
10. Хальмстад 23 8 4 11 28 - 29 28
11. Вестерос СК 23 6 9 8 32 - 28 27
12. ГАИС 23 6 6 11 19 - 33 24
13. Сюрианска 23 6 6 11 27 - 42 24
14. Броммапойкарна 23 4 8 11 28 - 37 20
15. Фрей 23 4 7 12 27 - 44 19
16. Эстер 23 2 11 10 18 - 35 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Adam Carlen бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Axel Lindahl получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Erik Bjoerndahl бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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