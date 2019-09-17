Швеция: Суперэттан 2019
1:0
13' ГолErik Bjoerndahl
36' Желтая карточкаAxel Lindahl
2:0
43' ГолAdam Carlen
56' Желтая карточкаViktor Gustafson
2:1
75' ГолBubacarr Jobe
15
Axel
Lindahl
21
Adam
Carlen
12
Erik
Lindell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Axel LindahlПолузащитник
-
21 Adam CarlenПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Erik LindellПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Jeffrey Gal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Michael OmohПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Ход матча
13'
1:0
36'
43'
2:0
56'
75'
Предыдущие игры
Дегерфорс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Дегерфорс 2:1 Хальмстад Фрей 2:3 Дегерфорс Соллентуна 4:3 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 Треллеборг
Норрбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 ГАИС Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс ГАИС 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Далкурд Дегерфорс 0:0 Норрбю Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ
Мьельбю Последние 20 матчей: +14 =3 -3Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю
ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю
Последние игры между собой
Дегерфорс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Мьельбю: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йёнчёпинг
|23
|14
|4
|5
|45 - 20
|46
|2.
|Мьельбю
|23
|14
|3
|6
|33 - 24
|45
|3.
|Браге
|23
|13
|5
|5
|39 - 19
|44
|4.
|Варберг БоИС
|23
|12
|7
|4
|35 - 22
|43
|5.
|Эргрюте ФФ
|23
|10
|6
|7
|32 - 27
|36
|6.
|Дегерфорс
|23
|10
|5
|8
|34 - 29
|35
|7.
|Далкурд
|23
|10
|3
|10
|33 - 37
|33
|8.
|Норрбю
|23
|8
|8
|7
|32 - 34
|32
|9.
|Треллеборг
|23
|7
|8
|8
|27 - 29
|29
|10.
|Хальмстад
|23
|8
|4
|11
|28 - 29
|28
|11.
|Вестерос СК
|23
|6
|9
|8
|32 - 28
|27
|12.
|ГАИС
|23
|6
|6
|11
|19 - 33
|24
|13.
|Сюрианска
|23
|6
|6
|11
|27 - 42
|24
|14.
|Броммапойкарна
|23
|4
|8
|11
|28 - 37
|20
|15.
|Фрей
|23
|4
|7
|12
|27 - 44
|19
|16.
|Эстер
|23
|2
|11
|10
|18 - 35
|17
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