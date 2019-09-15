Бразилия: Серия A 2019
1:0
29' ГолJean Pyerre
2:0
32' ГолЭвертон Соарес
3:0
45' ГолAlisson II
33
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
21
Jean
Pyerre
15
Гедес
Даниэл
6
Yago
I
20
Leo
Sena
11
Майкл
77
Kayke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
21 Jean PyerreПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Пепе КеплерЗащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гедес ДаниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
-
11 МайклНападающий
- Нападающий
-
77 KaykeНападающий
- Запасные игроки
-
13 ЖефферсонЗащитник
-
10 MarloneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Русшел АланПолузащитник
-
25 Rafinha XI
-
-
32 Yago IV
-
-
14 Iago Mendosa
Ход матча
29'
1:0
32'
2:0
45'
3:0
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио
Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио
Гойяс Последние 20 матчей: +6 =3 -11Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс
Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс
Последние игры между собой
Гремио: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Гойяс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Гойяс 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гремио 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Гойяс 0:2 Гремио Серия A Гремио 2:0 Гойяс Серия A Гремио 0:2 Гойяс Копа Судамерикана Гойяс 1:1 Гремио Копа Судамерикана Гойяс 2:1 Гремио Серия A Гремио 2:2 Гойяс Серия A Гремио 1:2 Гойяс Серия A Гойяс 0:3 Гремио Серия A Гремио 2:1 Гойяс Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|19
|13
|3
|3
|42 - 18
|42
|2.
|Палмейрас
|19
|11
|6
|2
|30 - 14
|39
|3.
|Сантос
|19
|11
|4
|4
|30 - 19
|37
|4.
|Интернасьональ
|19
|10
|3
|6
|25 - 17
|33
|5.
|Коринтианс
|0:1
|19
|8
|8
|3
|21 - 12
|32
|6.
|Сан-Паулу
|18
|8
|7
|3
|20 - 12
|31
|7.
|Байя
|1:1
|19
|8
|7
|4
|22 - 16
|31
|8.
|Гремио
|3:0
|19
|7
|7
|5
|27 - 22
|28
|9.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|3
|8
|24 - 23
|27
|10.
|Ботафого Рибейрао
|19
|8
|3
|8
|18 - 19
|27
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|8
|2
|9
|25 - 19
|26
|12.
|Васко да Гама
|19
|6
|5
|8
|18 - 26
|23
|13.
|Сеара
|19
|6
|4
|9
|21 - 20
|22
|14.
|Форталеза
|1:1
|19
|6
|4
|9
|22 - 26
|22
|15.
|Гойяс
|0:3
|19
|6
|3
|10
|17 - 32
|21
|16.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|5
|3
|11
|21 - 29
|18
|17.
|Крузейро
|19
|4
|6
|9
|16 - 28
|18
|18.
|Алагоано
|18
|3
|6
|9
|7 - 24
|15
|19.
|Шапекоэнсе
|19
|3
|5
|11
|17 - 32
|14
|20.
|Аваи
|19
|2
|7
|10
|10 - 25
|13
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