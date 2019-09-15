Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
3:0
Второй тайм: 56'
Гойяс
0'
1:0
29' Гол
Jean Pyerre
2:0
32' Гол
Эвертон Соарес
3:0
45' Гол
Alisson II
56'
1
Paulo
Victor
III
42
Rafael
Galhardo
28
Миранда
Пауло
33
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
14
Матеус
Энрике
5
Мичел
Феррейра
23
Alisson
II
21
Jean
Pyerre
11
Эвертон
Соарес
9
Тарделли
Диего
88
Марсело
Антонио
15
Гедес
Даниэл
4
Rafael
Vaz
27
Fabio
Sanches
86
Marcelo
Hermes
6
Yago
I
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
20
Leo
Sena
11
Майкл
9
Моура
Рафаэл
77
Kayke
Гремио
4-2-3-1
Гойяс
4-3-3

Ход матча

29'
Jean Pyerre
(Эвертон Соарес)
1:0
32'
Эвертон Соарес
(Тарделли Диего)
2:0
45'
Alisson II
(Кортез Бруно)
3:0
46'
 
Leandro Barcia
Моура Рафаэл

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио
Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио
Гойяс Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс
Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс

Последние игры между собой

Гремио: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Гойяс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Гремио 3:1 Гойяс Кубок Гойяс 0:2 Гремио Кубок Гремио 2:1 Гойяс Серия A Гойяс 1:1 Гремио Серия A
Гойяс 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гремио 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Гойяс 0:2 Гремио Серия A Гремио 2:0 Гойяс Серия A Гремио 0:2 Гойяс Копа Судамерикана Гойяс 1:1 Гремио Копа Судамерикана Гойяс 2:1 Гремио Серия A Гремио 2:2 Гойяс Серия A Гремио 1:2 Гойяс Серия A Гойяс 0:3 Гремио Серия A Гремио 2:1 Гойяс Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 19 13 3 3 42 - 18 42
2. Палмейрас 19 11 6 2 30 - 14 39
3. Сантос 19 11 4 4 30 - 19 37
4. Интернасьональ 19 10 3 6 25 - 17 33
5. Коринтианс 0:1 19 8 8 3 21 - 12 32
6. Сан-Паулу 18 8 7 3 20 - 12 31
7. Байя 1:1 19 8 7 4 22 - 16 31
8. Гремио 3:0 19 7 7 5 27 - 22 28
9. Атлетико Минейро 19 8 3 8 24 - 23 27
10. Ботафого Рибейрао 19 8 3 8 18 - 19 27
11. Атлетико Паранаэнсе 19 8 2 9 25 - 19 26
12. Васко да Гама 19 6 5 8 18 - 26 23
13. Сеара 19 6 4 9 21 - 20 22
14. Форталеза 1:1 19 6 4 9 22 - 26 22
15. Гойяс 0:3 19 6 3 10 17 - 32 21
16. Флуминенсе 1:0 19 5 3 11 21 - 29 18
17. Крузейро 19 4 6 9 16 - 28 18
18. Алагоано 18 3 6 9 7 - 24 15
19. Шапекоэнсе 19 3 5 11 17 - 32 14
20. Аваи 19 2 7 10 10 - 25 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Alisson бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Эвертон Соарес бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Jean Pyerre бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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