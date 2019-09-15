Бразилия: Серия A 2019
1:0
45' ГолЭнрике Бруно
50' Желтая карточкаМаркиньос II
53' Желтая карточкаРафаэл Дос Сантос
69' Желтая карточкаМело Фелипе
74' Желтая карточкаDudu X
87' Желтая карточкаЭдерсон Хонорато
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
10
Адриано
Луис
14
Кака
Лукас
32
Роша
Педро
20
Маркиньос
II
11
David
VI
9
Fred
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
13 Luan IV
-
17 Jean III
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кака ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Защитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Jadson III
-
12 Рафаэл Пирес
-
99 Sassa II
Ход матча
45'
1:0
50'
65'
69'
74'
87'
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +10 =6 -4Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио
Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас
Крузейро Последние 20 матчей: +4 =7 -9Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро
Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Крузейро: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Палмейрас 2:2 Крузейро Серия A Крузейро 1:1 Палмейрас Кубок Крузейро 3:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:3 Крузейро Кубок Палмейрас 0:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Крузейро Серия A Крузейро 2:3 Палмейрас Кубок Палмейрас 2:1 Крузейро Кубок Крузейро 2:1 Палмейрас Серия A Крузейро 1:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 1:2 Крузейро Бразилейро Серия А Палмейрас 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Крузейро Серия A Крузейро 1:1 Палмейрас Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|19
|13
|3
|3
|42 - 18
|42
|2.
|Палмейрас
|19
|11
|6
|2
|30 - 14
|39
|3.
|Сантос
|19
|11
|4
|4
|30 - 19
|37
|4.
|Коринтианс
|18
|8
|8
|2
|21 - 11
|32
|5.
|Сан-Паулу
|18
|8
|7
|3
|20 - 12
|31
|6.
|Интернасьональ
|18
|9
|3
|6
|22 - 16
|30
|7.
|Байя
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|8.
|Атлетико Минейро
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|9.
|Ботафого Рибейрао
|19
|8
|3
|8
|18 - 19
|27
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|2
|8
|25 - 18
|26
|11.
|Гремио
|18
|6
|7
|5
|24 - 22
|25
|12.
|Васко да Гама
|19
|6
|5
|8
|18 - 26
|23
|13.
|Сеара
|19
|6
|4
|9
|21 - 20
|22
|14.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|21 - 25
|21
|15.
|Гойяс
|18
|6
|3
|9
|17 - 29
|21
|16.
|Крузейро
|19
|4
|6
|9
|16 - 28
|18
|17.
|Флуминенсе
|18
|4
|3
|11
|20 - 29
|15
|18.
|Алагоано
|18
|3
|6
|9
|7 - 24
|15
|19.
|Шапекоэнсе
|19
|3
|5
|11
|17 - 32
|14
|20.
|Аваи
|18
|1
|7
|10
|9 - 25
|10
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