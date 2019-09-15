Бразилия: Серия A 2019

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Палмейрас
1:0
Конец матча
Крузейро
0'
1:0
45' Гол
Энрике Бруно
50' Желтая карточка
Маркиньос II
53' Желтая карточка
Рафаэл Дос Сантос
69' Желтая карточка
Мело Фелипе
74' Желтая карточка
Dudu X
87' Желтая карточка
Эдерсон Хонорато
90'+4
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
4
Уго
Витор
6
Diogo
VII
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
14
Gustavo
Scarpa
29
Виллиан
Сикейра
10
Адриано
Луис
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
3
Лео
Ренан
14
Кака
Лукас
36
Рафаэл
Дос
Сантос
8
Энрике
Лима
15
Эдерсон
Хонорато
32
Роша
Педро
20
Маркиньос
II
11
David
VI
9
Fred
II
Палмейрас
4-2-3-1
Крузейро
4-2-3-1

Ход матча

45'
Энрике Бруно
(Адриано Луис)
1:0
50'
 
Маркиньос II
53'
 
Рафаэл Дос Сантос
65'
 
Тиаго Невес
David VI
69'
Мело Фелипе
 
71'
 
Sassa II
Fred II
72'
Борха Мигель
Адриано Луис
 
72'
 
Эжидио Перейра
Рафаэл Дос Сантос
74'
Dudu X
 
78'
Ze Rafael
Виллиан Сикейра
 
84'
Лима Лукас II
Gustavo Scarpa
 
87'
 
Эдерсон Хонорато

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио
Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас
Крузейро Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро
Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Крузейро: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Палмейрас 3:1 Крузейро Серия A Крузейро 1:1 Палмейрас Кубок Палмейрас 0:1 Крузейро Кубок Крузейро 1:0 Палмейрас Серия A
Палмейрас 2:2 Крузейро Серия A Крузейро 1:1 Палмейрас Кубок Крузейро 3:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:3 Крузейро Кубок Палмейрас 0:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Крузейро Серия A Крузейро 2:3 Палмейрас Кубок Палмейрас 2:1 Крузейро Кубок Крузейро 2:1 Палмейрас Серия A Крузейро 1:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 1:2 Крузейро Бразилейро Серия А Палмейрас 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Крузейро Серия A Крузейро 1:1 Палмейрас Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 19 13 3 3 42 - 18 42
2. Палмейрас 19 11 6 2 30 - 14 39
3. Сантос 19 11 4 4 30 - 19 37
4. Коринтианс 18 8 8 2 21 - 11 32
5. Сан-Паулу 18 8 7 3 20 - 12 31
6. Интернасьональ 18 9 3 6 22 - 16 30
7. Байя 18 8 6 4 21 - 15 30
8. Атлетико Минейро 18 8 3 7 23 - 20 27
9. Ботафого Рибейрао 19 8 3 8 18 - 19 27
10. Атлетико Паранаэнсе 18 8 2 8 25 - 18 26
11. Гремио 18 6 7 5 24 - 22 25
12. Васко да Гама 19 6 5 8 18 - 26 23
13. Сеара 19 6 4 9 21 - 20 22
14. Форталеза 18 6 3 9 21 - 25 21
15. Гойяс 18 6 3 9 17 - 29 21
16. Крузейро 19 4 6 9 16 - 28 18
17. Флуминенсе 18 4 3 11 20 - 29 15
18. Алагоано 18 3 6 9 7 - 24 15
19. Шапекоэнсе 19 3 5 11 17 - 32 14
20. Аваи 18 1 7 10 9 - 25 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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