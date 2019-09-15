Бразилия: Серия A 2019

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Флуминенсе
1:0
Второй тайм: 57'
Коринтианс
0'
29' Желтая карточка
Junior Urso
1:0
40' Гол
Гансо Пауло
48' Желтая карточка
Нино Хуан
51' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
57'
27
Муриэл
Беккер
2
Жилберто
Жуниор
33
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
6
Yuri
Oliveira
Lima
29
Аллан
Соуза
11
Jony
Gonzalez
10
Гансо
Пауло
77
Нене
Андерсон
23
Хоао
Педро
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
14
Мендес
Бруно
II
26
Жил
Карлос
6
Carlos
Augusto
5
Gabriel
Paulista
VIII
38
Педринью
Роша
11
Junior
Urso
22
Mateus
Vital
31
Janderson
19
Gustavo
Souza
III
Флуминенсе
4-2-3-1
Коринтианс
4-1-4-1

Ход матча

29'
 
Junior Urso
40'
Гансо Пауло
(Аллан Соуза)
1:0
48'
Нино Хуан
 
51'
Yuri Oliveira Lima
 

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс
Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ
Коринтианс Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс
Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Коринтианс: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Флуминенсе 1:1 Коринтианс Копа Судамерикана Коринтианс 0:0 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Флуминенсе Серия A
Коринтианс 3:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Коринтианс 1:0 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 1:1 Коринтианс Кубок Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Коринтианс Серия A Флуминенсе 5:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Флуминенсе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 19 13 3 3 42 - 18 42
2. Палмейрас 19 11 6 2 30 - 14 39
3. Сантос 19 11 4 4 30 - 19 37
4. Интернасьональ 19 10 3 6 25 - 17 33
5. Коринтианс 0:1 19 8 8 3 21 - 12 32
6. Сан-Паулу 18 8 7 3 20 - 12 31
7. Байя 1:1 19 8 7 4 22 - 16 31
8. Гремио 3:0 19 7 7 5 27 - 22 28
9. Атлетико Минейро 19 8 3 8 24 - 23 27
10. Ботафого Рибейрао 19 8 3 8 18 - 19 27
11. Атлетико Паранаэнсе 19 8 2 9 25 - 19 26
12. Васко да Гама 19 6 5 8 18 - 26 23
13. Сеара 19 6 4 9 21 - 20 22
14. Форталеза 1:1 19 6 4 9 22 - 26 22
15. Гойяс 0:3 19 6 3 10 17 - 32 21
16. Флуминенсе 1:0 19 5 3 11 21 - 29 18
17. Крузейро 19 4 6 9 16 - 28 18
18. Алагоано 18 3 6 9 7 - 24 15
19. Шапекоэнсе 19 3 5 11 17 - 32 14
20. Аваи 19 2 7 10 10 - 25 13
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    51'
    Yuri Oliveira Lima получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Нино Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Гансо Пауло бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Junior Urso получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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