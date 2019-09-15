Бразилия: Серия A 2019
Флуминенсе
1:0
Второй тайм: 57'
Коринтианс
29' Желтая карточкаJunior Urso
1:0
40' ГолГансо Пауло
48' Желтая карточкаНино Хуан
51' Желтая карточкаYuri Oliveira Lima
33
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
29
Аллан
Соуза
10
Гансо
Пауло
23
Хоао
Педро
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
11
Junior
Urso
22
Mateus
Vital
31
Janderson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
- Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хоао ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
-
15 Douglas XV
-
12 Lucao
-
-
-
-
13 Frazan
-
20 Daniel XII
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
31 JandersonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Lucas Piton
-
-
10 Jadson I
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
29'
40'
1:0
48'
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс
Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ
Коринтианс Последние 20 матчей: +9 =8 -3Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс
Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Коринтианс: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Коринтианс 3:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Коринтианс 1:0 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 1:1 Коринтианс Кубок Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Коринтианс Серия A Флуминенсе 5:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Флуминенсе Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|19
|13
|3
|3
|42 - 18
|42
|2.
|Палмейрас
|19
|11
|6
|2
|30 - 14
|39
|3.
|Сантос
|19
|11
|4
|4
|30 - 19
|37
|4.
|Интернасьональ
|19
|10
|3
|6
|25 - 17
|33
|5.
|Коринтианс
|0:1
|19
|8
|8
|3
|21 - 12
|32
|6.
|Сан-Паулу
|18
|8
|7
|3
|20 - 12
|31
|7.
|Байя
|1:1
|19
|8
|7
|4
|22 - 16
|31
|8.
|Гремио
|3:0
|19
|7
|7
|5
|27 - 22
|28
|9.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|3
|8
|24 - 23
|27
|10.
|Ботафого Рибейрао
|19
|8
|3
|8
|18 - 19
|27
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|8
|2
|9
|25 - 19
|26
|12.
|Васко да Гама
|19
|6
|5
|8
|18 - 26
|23
|13.
|Сеара
|19
|6
|4
|9
|21 - 20
|22
|14.
|Форталеза
|1:1
|19
|6
|4
|9
|22 - 26
|22
|15.
|Гойяс
|0:3
|19
|6
|3
|10
|17 - 32
|21
|16.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|5
|3
|11
|21 - 29
|18
|17.
|Крузейро
|19
|4
|6
|9
|16 - 28
|18
|18.
|Алагоано
|18
|3
|6
|9
|7 - 24
|15
|19.
|Шапекоэнсе
|19
|3
|5
|11
|17 - 32
|14
|20.
|Аваи
|19
|2
|7
|10
|10 - 25
|13
Загрузка...