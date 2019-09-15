Бразилия: Серия A 2019
Сеара
0:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
33' Желтая карточкаSamuel VII
36' Желтая карточкаJoao Paulo I
11
Fabinho
VIII
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 CristovamЗащитник
- Полузащитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
-
18 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
77 BergsonНападающий
-
91 Wescley V
-
-
-
-
10 Felipe XVI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Lucas BarrosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Yuri VIПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Lucas Campos
Ход матча
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +6 =3 -11Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара
Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Сеара: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|19
|13
|3
|3
|42 - 18
|42
|2.
|Палмейрас
|19
|11
|6
|2
|30 - 14
|39
|3.
|Сантос
|19
|11
|4
|4
|30 - 19
|37
|4.
|Коринтианс
|18
|8
|8
|2
|21 - 11
|32
|5.
|Сан-Паулу
|18
|8
|7
|3
|20 - 12
|31
|6.
|Интернасьональ
|18
|9
|3
|6
|22 - 16
|30
|7.
|Байя
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|8.
|Атлетико Минейро
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|9.
|Ботафого Рибейрао
|19
|8
|3
|8
|18 - 19
|27
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|2
|8
|25 - 18
|26
|11.
|Гремио
|18
|6
|7
|5
|24 - 22
|25
|12.
|Васко да Гама
|19
|6
|5
|8
|18 - 26
|23
|13.
|Сеара
|19
|6
|4
|9
|21 - 20
|22
|14.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|21 - 25
|21
|15.
|Гойяс
|18
|6
|3
|9
|17 - 29
|21
|16.
|Крузейро
|19
|4
|6
|9
|16 - 28
|18
|17.
|Флуминенсе
|18
|4
|3
|11
|20 - 29
|15
|18.
|Алагоано
|18
|3
|6
|9
|7 - 24
|15
|19.
|Шапекоэнсе
|19
|3
|5
|11
|17 - 32
|14
|20.
|Аваи
|18
|1
|7
|10
|9 - 25
|10
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