Бразилия: Серия A 2019

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Сеара
0:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
33' Желтая карточка
Samuel VII
36' Желтая карточка
Joao Paulo I
90'+6
12
Diogo
Silva
II
2
Samuel
VII
3
Вальдо
Валмиро
20
Tiago
Alves
II
17
Joao
Lucas
II
8
Ricardinho
VI
11
Fabinho
VIII
70
Vinicius
Lima
30
Galhardo
Thiago
27
Leandro
Carvalho
50
Вандерсон
ду
Карму
1
Роберто
Фернандес
13
Fernando
Costanza
14
Marcelo
Conceicao
2
Gabriel
Paulista
XVI
26
Lucas
Barros
8
Cicero
II
4
Silva
Marsinio
III
5
Joao
Paulo
I
10
Alex
Santana
II
9
Luiz
Fernando
IV
7
Соуза
Диего
Сеара
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1

Ход матча

33'
Samuel VII
 
36'
 
Joao Paulo I
56'
 
Валенсия Леонардо
Alex Santana II
66'
Felipe XVI
Vinicius Lima
 
73'
 
Rodrigo Pimpao
Luiz Fernando IV
76'
Wescley V
Leandro Carvalho
 
83'
Bergson
Вандерсон ду Карму
 
86'
 
Gustavo Costa
Lucas Barros

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара
Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Сеара: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Ботафого Рибейрао 0:0 Сеара Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара Кубок Северо-Востока
Сеара 1:0 Ботафого Рибейрао Кубок Северо-Востока Сеара 3:4 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:2 Сеара Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:0 Сеара Серия A Сеара 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Сеара 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Сеара Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 19 13 3 3 42 - 18 42
2. Палмейрас 19 11 6 2 30 - 14 39
3. Сантос 19 11 4 4 30 - 19 37
4. Коринтианс 18 8 8 2 21 - 11 32
5. Сан-Паулу 18 8 7 3 20 - 12 31
6. Интернасьональ 18 9 3 6 22 - 16 30
7. Байя 18 8 6 4 21 - 15 30
8. Атлетико Минейро 18 8 3 7 23 - 20 27
9. Ботафого Рибейрао 19 8 3 8 18 - 19 27
10. Атлетико Паранаэнсе 18 8 2 8 25 - 18 26
11. Гремио 18 6 7 5 24 - 22 25
12. Васко да Гама 19 6 5 8 18 - 26 23
13. Сеара 19 6 4 9 21 - 20 22
14. Форталеза 18 6 3 9 21 - 25 21
15. Гойяс 18 6 3 9 17 - 29 21
16. Крузейро 19 4 6 9 16 - 28 18
17. Флуминенсе 18 4 3 11 20 - 29 15
18. Алагоано 18 3 6 9 7 - 24 15
19. Шапекоэнсе 19 3 5 11 17 - 32 14
20. Аваи 18 1 7 10 9 - 25 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Joao Paulo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Samuel получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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