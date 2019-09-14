Бразилия: Серия A 2019

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Фламенго
1:0
Конец матча
Сантос
0'
12' Желтая карточка
Энрике Густаво
24' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VI
25' Желтая карточка
Gabriel Paulista VI
27' Желтая карточка
Marinho II
34' Желтая карточка
Bruno Henrique IV
1:0
44' Гол
Gabriel Paulista VI
74' Желтая карточка
Куэва Кристиан
89' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
90'+4
1
Алвес
Диего
13
Рафинья
Марсио
3
Кайо
Родриго
4
Мари
Пабло
16
Луис
Филипе
8
Герсон
Сантос
5
Виллиан
Арао
27
Bruno
Henrique
IV
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Gabriel
Paulista
VI
22
Everson
4
Виктор
Феррас
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
6
Энрике
Густаво
14
Перес
Луан
7
Карлос
Санчес
II
5
Алисон
II
3
Жорже
Марко
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
10
Сотельдо
Йеферсон
Фламенго
4-2-3-1
Сантос
4-3-3

Ход матча

12'
 
Энрике Густаво
24'
 
Perez Martinez Lucas VI
25'
Gabriel Paulista VI
 
27'
 
Marinho II
34'
Bruno Henrique IV
 
44'
Gabriel Paulista VI
(Рибейро Эвертон)
1:0
65'
 
Урибе Фернандо
Перес Луан
69'
 
Куэва Кристиан
Саша Эдуардо
74'
 
Куэва Кристиан
76'
 
Felipe Jonatan
Карлос Санчес II
83'
Беррио Орландо
Де Арраскаэта Джорджиан
 
89'
 
Сотельдо Йеферсон
90'
Rene III
Луис Филипе
 

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго
Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе
Сантос Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Грау 1:1 Сантос Сантос 3:0 Лорето Шапекоэнсе 0:1 Сантос
Леон 2:2 Сантос Сантос 3:3 Форталеза Сантос 2:1 Сенсьяно Сантос 2:1 Монтеррей Некакса 3:0 Сантос Крузейро 2:0 Сантос Сантос 4:1 Пуэбла Сан-Паулу 3:2 Сантос Гвадалахара 2:1 Сантос Сантос 1:0 Лос Кайманес Сантос 6:1 Гойяс Атлас 1:2 Сантос Сантос 1:1 Коррекаминос Сантос 3:0 Хуарес Сантос 3:1 Аваи Альянса Атлетико 0:1 Сантос

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Сантос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Фламенго 1:0 Сантос Серия A Сантос 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Сантос Серия A Сантос 3:2 Фламенго Серия A
Сантос 4:2 Фламенго Кубок Фламенго 2:0 Сантос Кубок Фламенго 2:0 Сантос Серия A Сантос 0:0 Фламенго Серия A Сантос 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сантос Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 19 13 3 3 42 - 18 42
2. Палмейрас 19 11 6 2 30 - 14 39
3. Сантос 19 11 4 4 30 - 19 37
4. Коринтианс 18 8 8 2 21 - 11 32
5. Сан-Паулу 18 8 7 3 20 - 12 31
6. Интернасьональ 18 9 3 6 22 - 16 30
7. Байя 18 8 6 4 21 - 15 30
8. Атлетико Минейро 18 8 3 7 23 - 20 27
9. Ботафого Рибейрао 19 8 3 8 18 - 19 27
10. Атлетико Паранаэнсе 18 8 2 8 25 - 18 26
11. Гремио 18 6 7 5 24 - 22 25
12. Васко да Гама 19 6 5 8 18 - 26 23
13. Сеара 19 6 4 9 21 - 20 22
14. Форталеза 18 6 3 9 21 - 25 21
15. Гойяс 18 6 3 9 17 - 29 21
16. Крузейро 19 4 6 9 16 - 28 18
17. Флуминенсе 18 4 3 11 20 - 29 15
18. Алагоано 18 3 6 9 7 - 24 15
19. Шапекоэнсе 19 3 5 11 17 - 32 14
20. Аваи 18 1 7 10 9 - 25 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Gabriel бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Bruno Henrique получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Marinho получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Gabriel получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Lucas Verissimo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Энрике Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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