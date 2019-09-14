Бразилия: Серия A 2019
12' Желтая карточкаЭнрике Густаво
24' Желтая карточкаPerez Martinez Lucas VI
25' Желтая карточкаGabriel Paulista VI
27' Желтая карточкаMarinho II
34' Желтая карточкаBruno Henrique IV
1:0
44' ГолGabriel Paulista VI
74' Желтая карточкаКуэва Кристиан
89' Желтая карточкаСотельдо Йеферсон
16
Луис
Филипе
22
Everson
14
Перес
Луан
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Лукаш ЖоаоЗащитник
-
2 RodineiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Cesar II
-
-
19 Reinier
-
-
-
6 Rene III
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Нападающий
-
37 ВенутоНападающий
-
35 Tailson
-
19 Kaio Jorge
-
-
-
20 Jobson III
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
12'
27'
44'
74'
90'
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +13 =4 -3Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго
Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе
Сантос Последние 20 матчей: +11 =5 -4Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Грау 1:1 Сантос Сантос 3:0 Лорето Шапекоэнсе 0:1 Сантос
Леон 2:2 Сантос Сантос 3:3 Форталеза Сантос 2:1 Сенсьяно Сантос 2:1 Монтеррей Некакса 3:0 Сантос Крузейро 2:0 Сантос Сантос 4:1 Пуэбла Сан-Паулу 3:2 Сантос Гвадалахара 2:1 Сантос Сантос 1:0 Лос Кайманес Сантос 6:1 Гойяс Атлас 1:2 Сантос Сантос 1:1 Коррекаминос Сантос 3:0 Хуарес Сантос 3:1 Аваи Альянса Атлетико 0:1 Сантос
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Сантос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|19
|13
|3
|3
|42 - 18
|42
|2.
|Палмейрас
|19
|11
|6
|2
|30 - 14
|39
|3.
|Сантос
|19
|11
|4
|4
|30 - 19
|37
|4.
|Коринтианс
|18
|8
|8
|2
|21 - 11
|32
|5.
|Сан-Паулу
|18
|8
|7
|3
|20 - 12
|31
|6.
|Интернасьональ
|18
|9
|3
|6
|22 - 16
|30
|7.
|Байя
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|8.
|Атлетико Минейро
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|9.
|Ботафого Рибейрао
|19
|8
|3
|8
|18 - 19
|27
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|2
|8
|25 - 18
|26
|11.
|Гремио
|18
|6
|7
|5
|24 - 22
|25
|12.
|Васко да Гама
|19
|6
|5
|8
|18 - 26
|23
|13.
|Сеара
|19
|6
|4
|9
|21 - 20
|22
|14.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|21 - 25
|21
|15.
|Гойяс
|18
|6
|3
|9
|17 - 29
|21
|16.
|Крузейро
|19
|4
|6
|9
|16 - 28
|18
|17.
|Флуминенсе
|18
|4
|3
|11
|20 - 29
|15
|18.
|Алагоано
|18
|3
|6
|9
|7 - 24
|15
|19.
|Шапекоэнсе
|19
|3
|5
|11
|17 - 32
|14
|20.
|Аваи
|18
|1
|7
|10
|9 - 25
|10
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