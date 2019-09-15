Бразилия: Серия A 2019

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Байя
1:1
Второй тайм: 57'
Форталеза
0'
0:1
10' Гол
Перес Фелипе
1:1
14' Пенальти
Gilberto IV
41' Желтая карточка
Moises VII
57'
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
5
Flavio
IX
26
Gregore
98
Artur
Guimaraes
18
Герра
Алехандро
11
Lucca
9
Gilberto
IV
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
26
Жаксон
6
Carlinho
13
Gabriel
Dias
15
Фелипе
Мартинс
20
Ромариньо
Рикардо
11
Osvaldo
95
Перес
Фелипе
9
Веллингтон
Паулиста
Байя
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

Ход матча

10'
0:1
Перес Фелипе
(Osvaldo)
14'
Gilberto IV
1:1
41'
Moises VII
 

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс
Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи
Форталеза Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Реал Сан-Андрес
Университарио де Попаян 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Гойяс Форталеза 0:4 Университарио Лима Форталеза 1:0 Реал Картахена Сантос 3:3 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 0:1 Интернасьональ Форталеза 4:2 Кортулуа Алагоано 0:2 Форталеза Богота 2:0 Форталеза Форталеза 1:1 Nacional Senac Сеара 2:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бояка Чико Форталеза 1:3 Коринтианс Льянерос 2:0 Форталеза Депортиво Перейра 1:0 Форталеза

Последние игры между собой

Байя: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Форталеза 2:2 Байя Copa do Nordeste Group Stage Байя 2:0 Форталеза Кубок Северо-Востока Форталеза 0:0 Байя Кубок Северо-Востока Байя 1:1 Форталеза Кубок Северо-Востока
Форталеза 1:2 Байя Кубок Северо-Востока Байя 2:2 Форталеза Серия B Форталеза 3:2 Байя Серия B Байя 1:1 Форталеза Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 19 13 3 3 42 - 18 42
2. Палмейрас 19 11 6 2 30 - 14 39
3. Сантос 19 11 4 4 30 - 19 37
4. Интернасьональ 19 10 3 6 25 - 17 33
5. Коринтианс 0:1 19 8 8 3 21 - 12 32
6. Сан-Паулу 18 8 7 3 20 - 12 31
7. Байя 1:1 19 8 7 4 22 - 16 31
8. Гремио 3:0 19 7 7 5 27 - 22 28
9. Атлетико Минейро 19 8 3 8 24 - 23 27
10. Ботафого Рибейрао 19 8 3 8 18 - 19 27
11. Атлетико Паранаэнсе 19 8 2 9 25 - 19 26
12. Васко да Гама 19 6 5 8 18 - 26 23
13. Сеара 19 6 4 9 21 - 20 22
14. Форталеза 1:1 19 6 4 9 22 - 26 22
15. Гойяс 0:3 19 6 3 10 17 - 32 21
16. Флуминенсе 1:0 19 5 3 11 21 - 29 18
17. Крузейро 19 4 6 9 16 - 28 18
18. Алагоано 18 3 6 9 7 - 24 15
19. Шапекоэнсе 19 3 5 11 17 - 32 14
20. Аваи 19 2 7 10 10 - 25 13
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Moises получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Gilberto из команды Байя забивает с точки!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Перес Фелипе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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