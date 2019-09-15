Бразилия: Серия A 2019
0:1
10' ГолПерес Фелипе
1:1
14' ПенальтиGilberto IV
41' Желтая карточкаMoises VII
26
Gregore
11
Lucca
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
26
Жаксон
6
Carlinho
13
Gabriel
Dias
11
Osvaldo
95
Перес
Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 LuccaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ФернандаоНападающий
-
77 Артур IVНападающий
- Нападающий
-
16 Ronaldo VI
-
34 Ignacio
-
-
27 Shaylon
-
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
13 Gabriel DiasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
95 Перес ФелипеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 АндреНападающий
-
86 KiezaНападающий
-
-
14 Nathan III
-
-
-
Ход матча
10'
0:1
14'
1:1
41'
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +9 =7 -4Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс
Форталеза Последние 20 матчей: +8 =3 -9Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Реал Сан-Андрес
Университарио де Попаян 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Гойяс Форталеза 0:4 Университарио Лима Форталеза 1:0 Реал Картахена Сантос 3:3 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 0:1 Интернасьональ Форталеза 4:2 Кортулуа Алагоано 0:2 Форталеза Богота 2:0 Форталеза Форталеза 1:1 Nacional Senac Сеара 2:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бояка Чико Форталеза 1:3 Коринтианс Льянерос 2:0 Форталеза Депортиво Перейра 1:0 Форталеза
Последние игры между собой
Байя: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|19
|13
|3
|3
|42 - 18
|42
|2.
|Палмейрас
|19
|11
|6
|2
|30 - 14
|39
|3.
|Сантос
|19
|11
|4
|4
|30 - 19
|37
|4.
|Интернасьональ
|19
|10
|3
|6
|25 - 17
|33
|5.
|Коринтианс
|0:1
|19
|8
|8
|3
|21 - 12
|32
|6.
|Сан-Паулу
|18
|8
|7
|3
|20 - 12
|31
|7.
|Байя
|1:1
|19
|8
|7
|4
|22 - 16
|31
|8.
|Гремио
|3:0
|19
|7
|7
|5
|27 - 22
|28
|9.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|3
|8
|24 - 23
|27
|10.
|Ботафого Рибейрао
|19
|8
|3
|8
|18 - 19
|27
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|8
|2
|9
|25 - 19
|26
|12.
|Васко да Гама
|19
|6
|5
|8
|18 - 26
|23
|13.
|Сеара
|19
|6
|4
|9
|21 - 20
|22
|14.
|Форталеза
|1:1
|19
|6
|4
|9
|22 - 26
|22
|15.
|Гойяс
|0:3
|19
|6
|3
|10
|17 - 32
|21
|16.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|5
|3
|11
|21 - 29
|18
|17.
|Крузейро
|19
|4
|6
|9
|16 - 28
|18
|18.
|Алагоано
|18
|3
|6
|9
|7 - 24
|15
|19.
|Шапекоэнсе
|19
|3
|5
|11
|17 - 32
|14
|20.
|Аваи
|19
|2
|7
|10
|10 - 25
|13
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